Odprtokodni AI model natančno predvidel cene oljčnega olja

Cene oljčnega olja po vsem svetu dosegle zgodovinske najvišje vrednosti zaradi slabe letine, ki so jo povzročile suša in visoke spomladanske temperature v ključnih državah proizvajalkah, predvsem v Španiji.

Medtem ko so cene na izvoru padle z rekordne vrednosti sredi januarja, maloprodajne cene ostajajo precej nadpovprečno, kar vodi v spremembe v vedenju kupcev pri tradicionalno velikih porabnikih oljčnega olja.

Vodilni strokovnjaki v tem sektorju predvidevajo, da se bodo cene znižale na podlagi pričakovanj, da se bo svetovna proizvodnja oljčnega olja v pridelovalnem letu 2024/25 vrnila na približno tri milijone ton. Vendar prihodnja smer cen še zdaleč ni gotova.

V ta namen je raziskovalec v južni španski avtonomni skupnosti Andaluziji, največji svetovni regiji za proizvodnjo oljčnega olja, razvil umetna inteligenca (AI) program za napovedovanje cen oljčnega olja.

Diego Hueltes, računalniški inženir in izvršni direktor TADA.ai, svetovalnega podjetja za umetno inteligenco, je razvil tri napovedne cenovne modele, vključno z enotedensko napovedjo, štiritedensko napovedjo in napovedjo, ali bodo cene zrasle ali padle.

"Prihajam iz Alcalá la Reala, mesta v Jaénu, kjer je oljkarstvo glavni vir preživetja, in tam je globoko zakoreninjena kultura okoli oljčnega olja,« je povedal za Olive Oil Times.

"Zdelo se mi je fascinantno, da so starejši lahko napovedali gibanje trga na podlagi vremena in cen,« je dodal. ​,war"Če bi jim to uspelo na podlagi izkušenj, je bila moja predpostavka, da bi lahko model AI dosegel isto na bolj sistematičen način.«

Hueltes je uporabil algoritme za samodejno učenje in raziskave umetne inteligence za analizo zgodovinskih cen oljčnega olja, meteorološke podatke in podatke o proizvodnji, da bi naredil natančne ocene cen v letih 2017 in 2018.

Diego Hueltes

"Razvil sem dva modela,« je dejal Hueltes. ​,war"Prvi je lahko napovedal ceno, absolutno število. V tem primeru je imel moj model povprečno napako treh odstotkov. Na primer, če moj model predvideva, da bo naslednji teden cena 10.00 €, bo dejanska cena verjetno med 9.97 € in 10.03 €.«

"Drugi model je napovedal ​,war"naslednji teden bo šla cena gor' oz ​,war"naslednji teden se bo cena znižala," je dodal. ​,war"V 76 odstotkih primerov je natančno napovedal smer cen.«

"Za ovrednotenje tega modela sem uporabil finančno tehniko, ki analizira donose tako, da vidim, kakšen bi bil akumulirani donos, če bi vsakič, ko je model napovedal, da bo cena naslednji teden narasla, kupil oljčno olje in vsakič, ko je napovedal, da bo cena padla, Prodajal sem oljčno olje,« je nadaljeval Hueltes. ​,war"Če bi po modelu med letoma 100 in 2017 vložil 2018 evrov, bi po enem letu imel 140 evrov.«

Se je pa od leta 2018 zgodilo marsikaj, med drugim tarife Združenih držav na španskem oljčnem olju, Pandemija covida-19, rusko invazijo na Ukrajino in Evropo zgodovinska suša.

"Model ne bi bil veljaven za leto 2024, čeprav njegova znanstvena osnova ostaja veljavna,« je dejal Hueltes, ki je objavil svoj raziskave na GitHubu, tako da je na voljo širši javnosti.

"Sem velik oboževalec odprte kode in verjamem, da bi morale biti znanstvene raziskave, zlasti na področju umetne inteligence, univerzalno dostopne in brezplačne,« je dejal. ​,war"Ker je bilo na področju oljčnega olja zelo malo odprtega in dostopnega dela, sem se odločil, da vse svoje raziskave dam na voljo.”

Hueltes upa, da bo ta tehnologija v prihodnosti pozitivno vplivala na največjo provinco za proizvodnjo oljčnega olja na svetu.

"Model AI lahko z uporabo podatkov o cenah, proizvodnji in meteoroloških podatkih izlušči osnovne vzorce v podatkih,« je dejal. ​,war"Ti vzorci, ki jih ljudje zelo težko zaznajo, tudi strokovnjaki v sektorju, so povsem izvedljivi za modele AI.«

Po Hueltesu napovedovanje cen oljčnega olja ​,war"omogoča optimizacijo trgovanja z nafto, predvsem za male proizvajalce, saj dobijo indikatorje, ali so cene poštene ali ne, ali je bolje počakati ali ukrepati hitro.«

Poleg tega bi lahko raziskava koristila akterjem po vsej državi vrednostna veriga oljčnega olja, vključno s kmeti, trgovci na drobno in distributerji, potrošniki, vlagatelji in trgovci.

Kmetje in proizvajalci lahko učinkoviteje načrtujejo svoje prodajne strategije, da povečajo dobiček in učinkovito upravljajo vire.

Trgovci na drobno in distributerji lahko prav tako uporabljajo natančne napovedi cen za upravljanje zalog in razvoj cenovnih strategij, ki ostanejo konkurenčne in donosne.

Medtem lahko potrošniki sprejemajo informirane odločitve o nakupu na podlagi morebitnih sprememb cen, kot je nakup na veliko, ko se pričakuje, da bodo cene narasle.

Končno lahko vlagatelji in trgovci z blagom sprejemajo boljše naložbene odločitve in povečajo svoje donose. Razumevanje cenovnih trendov lahko pomaga tudi pri oblikovanju politik za podporo kmetijskemu sektorju in stabilizacijo trga.

Medtem ko je Hueltes dejal, da raziskava morda ne bo neposredno vplivala na podnebne spremembe, katerih simptome v veliki meri pripisujejo nedavnemu upadu proizvodnje, ​,war"lahko pomaga razumeti, kako podnebni dejavniki vplivajo na pridelavo oljčnega olja.«

"Odprtokodna narava raziskave omogoča razvoj novih modelov za bolj pravično trgovanje z oljčnim oljem,« je dodal.