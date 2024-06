Pieralisi imenoval novega izvršnega direktorja

Aldino Zeppelli je novi izvršni direktor skupine Pieralisi, vodilnega proizvajalca opreme in tehnologije za mletje oljčnega olja.

Nasledil je nekdanjega izvršnega direktorja Alessandra Leopardija, potem ko je bil štiri leta višji podpredsednik in izvršni direktor oddelka žerjavov za nakladanje pri Cargotecu, proizvajalcu strojev za ravnanje s tovorom.

Naše stranke postajajo vse bolj prefinjene. Zato potrebujejo tehnični vmesnik, ki se veliko bolj natančno, hitro in ustrezno odziva na kompleksnost naših strojev. - Aldino Zeppelli, izvršni direktor skupine Pieralisi

"Zelo sem ponosen, da mi je dodeljena ta vloga, ki jo podpira naš glavni vlagatelj, DeA Capital, ki močno verjame v posel z oljčnim oljem,« je povedal Zeppelli. Olive Oil Times. ​,war"Danes nameravamo okrepiti naš že dobro uveljavljen položaj glede tehnologije in pokritosti trga.«

Aldino Zeppelli

"Poleg tega se želimo razširiti na nova področja, za katera menimo, da imajo velik potencial rasti, ki ga je treba še izraziti,« je dodal.

Oglejte si tudi: Italija namerava vložiti 100 milijonov evrov v nadgradnjo oljčne tovarne

Adeodato Pieralisi je ustanovil podjetje leta 1888 v vasi Monsano v provinci Ancona v Marche. Podjetje se je od takrat razširilo in ima proizvodne in komercialne lokacije v Italiji, Španiji, Grčiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v ZDA, Braziliji in Tuniziji. Leta 2020 je DeA Capital Group vstopila v lastniški delež družbe.

"Drugo področje, na katerega se bomo osredotočili, je podpora strankam,« je dejal Zeppelli. ​,war"V ta namen želimo povečati našo lokalno prisotnost na glavnih trgih in okrepiti osrednje funkcije, da bi našim strankam zagotovili še bolj pripravljen in kompetenten odziv.”

Zeppelli je opazil, da si vse več kmetov prizadeva za proizvodnjo premium ekstra deviška oljčna olja, njihovo delo pa se je z leti razvijalo. Zato namerava strategijo podjetja usmeriti v nadaljnji razvoj ponudbe izdelkov in izboljšanje kakovosti storitev.

"Naše stranke postajajo vse bolj izpopolnjene,« je dejal. ​,war"Zato potrebujejo tehnični vmesnik, ki se veliko bolj natančno, hitro in ustrezno odziva na kompleksnost naših strojev in trenutne izzive, kot sta trajnost in varčevanje z viri.«

"Moj cilj je zagotoviti natančen in pravočasen servis od prve namestitve naprav in strojev skozi celoten življenjski cikel proizvodnega procesa, predvsem pa tudi v poprodajni fazi,« je dodal Zeppelli.

"V tej smeri si prizadevamo izboljšati razpoložljivost rezervnih delov in dobavne roke, vključno z dolgoročno dobavo,« je nadaljeval. ​,war"V tem pogledu poleg skrbnega analiziranja potreb naših kupcev zagotavljamo kapilarno prisotnost.”

Zeppelli je poudaril, da podjetje zagotavlja stroje in sestavne dele, namenjene majhnim in velikim proizvodnjam, kar ocenjuje kot eno od svojih prednosti. Poudaril je tudi, da so bile v zadnjem času izvedene pomembne naložbe v odpravo ozkih grl v proizvodnih oddelkih.

"Vendar do danes še nismo zadovoljni in ​,war"kakovost' je ključna beseda,« je dejal Zeppelli. ​,war"Kar zadeva tehnologijo, smo odpravili težave z nekaterimi komponentami in krepimo tehnološka in tehnična partnerstva z našimi glavnimi dobavitelji.”

"Našim strankam želimo ponuditi tudi fazo zagona, ki je bolj linearna in ne predstavlja tipičnih motenj v obdobjih visoke sezone,« je dodal. ​,war"Predan sem delu na vseh področjih, namreč proizvodnji, kakovosti in storitvah, da jim zagotovim boljšo izkušnjo z našo tehnologijo.«