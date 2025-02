Oblikovalci politike, zagovorniške skupine razpravljajo o prihodnosti evropske hrane v Bruslju

Prvo srečanje Evropskega odbora za kmetijstvo in prehrano (EBAF) je potekalo v začetku tega meseca v Bruslju, predsedoval mu je evropski komisar za kmetijstvo in prehrano. Christophe Hansen.

"Komisar Hansen je poudaril, da bo prihodnji ​,war"Dokument Vizija za kmetijstvo in prehrano se bo osredotočil na prednostna področja: zagotoviti močno generacijsko pomladitev, narediti kmetijski sektor spet privlačen in zmanjšati odvisnost od zunanjih vložkov, vključno z odvisnostjo EU od Rusije pri gnojilih glede na trenutne geopolitične razmere,« je povedala Marta Messa, generalna sekretarka Slow Food, ki je ena od članic EBAF. Olive Oil Times.

EBAF, posvetovalni organ s 30 člani iz celotne agroživilske verige in civilne družbe, je bil ustanovljen decembra 2024 kot del Strateški dialog o prihodnosti kmetijstva EU. Cilj je izboljšati dostop do varne, cenovno dostopne in hranljive hrane za vse in odpraviti naraščajoče nezadovoljstvo med kmeti v EU.

Oglejte si tudi: Evropa in južnoameriške države podpisale sporen sporazum o prosti trgovini

Srečanje poteka v ozadju nizkega spoštovanja Sredozemska prehrana, za katerega zagovorniki trdijo, da ga povzročajo prevladujoče politike in netrajnostni globalni sistemi proizvodnje hrane.

Njeni podporniki vidijo sredozemsko prehrano kot logično končno točko za mnoge države, ki se lotevajo tako imenovanega Velika preobrazba hrane, tj. ​,war"vrsto ukrepov brez primere, ki so jih sprejeli vsi sektorji prehranskega sistema na vseh ravneh, katerih cilj je normalizirati zdravo prehrano iz trajnostnih prehranskih sistemov.«

Leta 2024 je neodvisna Komisija za ekonomijo prehranskega sistema objavila a politično poročilo izraža nujnost preobrazbe.

Poročilo podrobno opisuje izvedljive poti za reševanje globalnih podnebnih, naravnih in zdravstvenih izrednih razmer s pomočjo okoljsko trajnostnega prehranskega sistema, ki krepi zdravje. Poudarja ogromne gospodarske koristi, ki jih lahko ponudi ta premik v vzorcih proizvodnje in potrošnje.

Agroživilski sistemi in njihova prenova v smeri trajnostnih, prožnih in vključujočih prehranskih sistemov so v središču strategije Evropske unije Od vil do vilic, ki je ključni element Evropska zelena ponudba.

Vendar je Messa dejal, da evropske politike, kot je npr Skupna kmetijska politika (SKP), ki se bo iztekla konec leta 2027, je treba revidirati, da bi spodbudili bolj trajnosten prehranski sistem.

"Začenja se delo na reviziji SKP in upajmo, da bo šlo v smeri podpore agroekološkemu prehodu,« je dejala.

Trenutno ​,war"Ekosheme so način za spodbujanje pozitivnih praks, ki delujejo v smeri prepoznavanja potrebe po zaščiti in spodbujanju agrobiotske raznovrstnosti, ki je v evropskih politikah pogosto spregledana,« je dodal Messa.

Povedala je, da je bil Hansen zadolžen za načrtovanje nove skupne kmetijske politike, ki bo upoštevala možnost pristopa Ukrajine k EU.

"V takem scenariju sedanja površinska plačila SKP ne bi bila več izvedljiva,« je dejala. ​,war"Predvsem pa je treba revidirati SKP, da se sčasoma zagotovi trajnost kmetovanja v Evropi.«

Slow Food je globalno prehransko gibanje, ki vključuje kmete, ribiče, kuharje, živilske obrtnike, vzgojitelje, mlade, državljane in vse tiste, ki verjamejo v dobro, čisto in pošteno hrano za vse.

"Ključno je vključiti vse deležnike prehranskega sistema v prehod na agroekologijo z uporabo celostnega pristopa« in ​,war"agroekološki pristop kot glavni element za ​,war"Vizija za kmetijstvo in prehrano" bi imela pomembne posledice na ravni proizvodnje, distribucije in potrošnje," je dejal Messa.

Načela agroekologije uporabljajo številni proizvajalci, spodbujajo pa jih številne organizacije in znanstveniki.

oglas

oglas

V 2024, a pregleda več kot 13,000 publikacij je prinesel dragocen vpogled v znanstvene dokaze, povezane z agroekološkimi praksami in njihovo družbeno-ekonomsko uspešnostjo.

"Agroekologija je tisto, kar potrebujemo, da dosežemo premik v prehranskih sistemih,« je dejal Messa. Še več, ​,war"ponovno uravnoteženje proizvodnje bi vplivalo tudi na ponovno uravnoteženje prehrane, pristop, ki bi zagotovil trajnost prehranjevalnih sistemov zdaj in v prihodnosti.

Kar zadeva oljčno olje, ​,war"poudarek bi moral biti na agroekološki pridelavi oljčnega olja v agroekoloških prehranskih sistemih, ki so tudi okoljsko trajnostni,« je še dodala. ​,war"vpliv podnebne krize in njen vpliv na pridelavo oljčnega olja in številnih drugih poljščin.

Prav zares, ​,war"V strateškem dialogu so razpravljali tudi o znanstvenih dokazih, ki temeljijo na potrebi po ponovnem ravnovesju proizvodnje (med živalsko in rastlinsko) ter potrošnje,« je opozoril Messa.

Poudarila je, da bi lahko agroekološke prakse izvajali na lokalni in regionalni ravni, da bi zaščitili trajnostno proizvodnjo oljčnega olja in preprečili ali zmanjšali občutljivost pridelka na škodljivce in bolezni, kot so npr. Xylella fastidiosa.

Do sedaj, Olivno olje Slow Food kmetijski projekti so bili osredotočeni v treh državah: Italiji, Španiji in Turčiji.

"Sprožili smo pobudo Slow Food Farms, ki temelji na agroekoloških načelih, da bi povzdignili in podprli kmete, ki se ukvarjajo z agroekološkim prehodom, da bi lahko imeli priložnost promovirati in prodajati svoje izdelke prek obstoječe mreže Slow Food,« je povedal Messa, ​,war"Razvoj mreže Slow Food Farms je naša trenutna prednostna naloga, da podpremo vse, ki sodelujejo pri agroekološkem prehodu.«

Slow Food je že razvil uspešne koalicije Slow Coffee in Slow Wine, mreže sodelovanja za spodbujanje trajnostnih agroekoloških kmetijskih praks znotraj mednarodnih verig kave in vina.

Messa je dejal, da bi bil razvoj koalicije za oljčno olje a ​,war"čudovit« dodatek k cilju Slow Food.

"Vzpostavitev partnerstev z akterji, ki si delijo skupno vizijo, pa bi bila predpogoj,« je dejala in poudarila vrednost in sposobnost preživetja kreativne kolektivne agencije.

Raziskovalci trdijo, da je treba agroživilski sistem kljub odpornosti proti spremembam preoblikovati za prehod na trajnosten in odporen sistem po rasti.

Iskanje skupnega jezika med različnimi akterji pri obravnavanju zapletenih in temeljnih vprašanj kot del procesa odločanja, ki bo oblikoval prihodnje usmeritve kmetijske politike EU, bo pomenilo tudi ohranjanje spodbujanja cenovno dostopnih zdravih prehranjevalnih vzorcev kot izraza lokalne kulturne identitete.

EBAF lahko ponudi edinstveno priložnost za to.