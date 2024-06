Predlog bi prepovedal namestitev sončnih plošč na italijanskih kmetijskih zemljiščih

Predlagana zakonodaja v Italiji bi prepovedala namestitev fotonapetostnih sončnih kolektorjev na kmetijskih zemljiščih in določila izjeme za nekatere agrovoltaične sisteme.

Napoved je prišla teden dni po tem, ko se je Italija na srečanju energetskih ministrov G7 zavezala, da bo do konca desetletja potrojila zmogljivost obnovljive energije.

"Končali smo divjo namestitev fotonapetostnih [panelov], nameščenih na tleh,« je na tiskovni konferenci po odobritvi ukrepov povedal Francesco Lollobrigida, italijanski kmetijski minister.

Vendar pa je dodal, da bi bili iz prepovedi izvzeti agrovoltaični sistemi, v katerih so sončni paneli nameščeni na najmanjši višini 2.1 metra nad tlemi.

"Obstajajo zelo ugodne davčne določbe za kmetijske podjetnike in kmetijska zemljišča,« je dejal Lollobrigida. ​,war"Vendar, če želite postaviti fotonapetostne panele na tla, spremenite njihov namen uporabe, zato menimo, da se ta vrsta prakse ne bi smela nadaljevati.«

Raziskava, objavljena aprila, katere soavtorji so bili italijanski akademiki z univerze Sapienza v Rimu, je modelirala najbolj učinkovit način za namestitev dvostranskih sončnih kolektorjev v oljčne nasade z visoko gostoto brez škode za pridelek ali kakovost.

Ugotovili so, da bi solarni paneli, nameščeni med 4.5 in 20 metra pod kotom med 40 in - stopinjami, izkoristili največjo možno količino sončne energije, medtem ko bi povzročili le manjše zmanjšanje produktivnosti.

Študija je temeljila na prejšnjih teoretično raziskovanje v katerem so znanstveniki iz Italije in Romunije modelirali, kako učinkovite bi bile različne fotovoltaične postavitve oljčnih nasadov v južni Italiji. Ugotovili so, da lahko vsak hektar proizvede do 7.13 megavatov energije in vključuje 900 dreves Arbequina.

Kljub potencialnim sinergijam je Coldiretti, najmočnejši italijanski kmečki sindikat, pozdravil predlagano zakonodajo in dejal, da bo zatrl špekulacije investicijskih skladov, ki so v zadnjih letih podražile kmetijska zemljišča.

"Ne moremo sprejeti bližnjice fotovoltaike,« je dejal Luigi Pio Scordamaglia, Coldirettijev direktor mednarodne politike. ​,war"Nočemo sprejeti inertnosti uprave, ki se je odločila, da ne bo investirala in izboljšala namakanje. Ponovno želimo uresničiti polni proizvodni potencial te zemlje.«

Medtem so okoljevarstvene skupine nasprotovale zakonodaji, saj so jo navedle kot nezdružljivo s cilji države glede obnovljive energije.

"Resna napaka je upočasnjevanje razvoja fotovoltaike s prizemnimi moduli, ki predstavlja najbolj ekonomičen in učinkovit tip sistema,« je v odprtem pismu vladi zapisalo italijansko solarno združenje.

Italia Solare ocenjuje, da bi namestitev sončnih kolektorjev na samo en odstotek neobdelanih kmetijskih zemljišč v državi omogočila Italiji, da izpolni svoje solarne zaveze do leta 2030. Od 16 milijonov hektarjev določenih kmetijskih zemljišč v Italiji je približno ena četrtina neobdelanih zaradi okoljskih in socialno-ekonomskih dejavnikov.

Preden bo zakonodaja sprejeta, bosta predlagano zakonodajo pod drobnogledom pregledala oba domova parlamenta, ki imata pravico do sprememb.