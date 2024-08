Italijanski tožilec obtožuje sedem blagovnih znamk goljufij

Tožilec italijanskega Torina Raffaele Guariniello je napovedal preiskavo ducata pravnih zastopnikov različnih proizvajalcev oljčnega olja zaradi morebitne poslovne goljufije.

V preiskavo je vključenih sedem glavnih blagovnih znamk oljčnega olja, ki se prodajajo v italijanskih supermarketih: Carapelli, Santa Sabina, Bertolli, Coricelli, Sasso, Primadonna (zasebna znamka trgovske verige Lidl) in Antica Badia (zasebna znamka trgovske verige Eurospin). , od katerih so nekatere kljub italijanskim imenom pred kratkim pridobile tuje skupine.



Zdaj je pomembno razjasniti ta primer, zaščititi potrošnike in tisoče poštenih podjetij, ki se danes ukvarjajo s proizvodnjo oljčnega olja. - minister za kmetijstvo Maurizio Martina

Preiskava se je začela po a poročilo Il Testa (The Test), revija za varstvo in pravice potrošnikov, ki je maja lani analizirala oljčno olje v 20 steklenicah z oznako ​,war"ekstra deviško oljčno olje«, ki ga distribuirajo in prodajajo najbolj priljubljeni supermarketi v Italiji.

Analize so bile izvedene s strani kemičnega laboratorija carinske agencije (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) v Rimu, enega najbolj kvalificiranih v Italiji, ki je znižal na ​,war"deviško” skoraj polovica oljčnih olj zaradi prisotnosti organoleptičnih napak, ugotovljenih s panelnimi testi.

Oglejte si tudi:Težko delati v zadnjem italijanskem zaporu na otoku pomeni izdelovati oljčno olje

Kemijske in fizikalne analize parametrov kislosti, peroksidov in alkil estrov potrjeno sodbo senata.

Tožilec je NAS, uradnikom iz enote za boj proti sprenevedanju in zdravstvu karabinjerjev, naročil, naj ponovijo analize, ki so potrdile, da olivno olje v steklenicah nekaterih priljubljenih blagovnih znamk v nasprotju z navedbo na etiketi ni ekstra. devica, ampak preprosto devica.

Preiskava menda ne govori o možnih zdravstvenih tveganjih prodanega oljčnega olja. Zdi se, da nobena od snovi v izdelkih ni zdravju škodljiva. Namesto tega gre za domnevno zavajanje potrošnikov, ki so za steklenico ekstra deviškega oljčnega olja plačali približno 30 do 40 odstotkov več, ko se je izkazalo, da ni tako.

"Pozorno bomo spremljali razvoj preiskave torinskega tožilca," je v izjavi zapisal minister za kmetijsko, prehrambeno in gozdarsko politiko Maurizio Martina. ​,war"saj je bistveno zaščititi strateški sektor italijanskega oljčnega olja.

"V zadnjih mesecih,« je nadaljeval, ​,war"smo okrepili nadzor, še posebej, ker je bilo lansko leto pridelka eno izmed najtežje V preteklih letih. V letu 2014 je naš inšpektorat za zatiranje goljufij (ICQRF) v tem sektorju opravil več kot 6,000 inšpekcijskih pregledov in zasegel za 10 milijonov evrov. Zdaj je pomembno razjasniti ta primer, zaščititi potrošnike in na tisoče poštenih podjetij, ki se danes ukvarjajo s proizvodnjo oljčnega olja.”

"Rekord uvoza iz tujine v letu 2014 s prihodom 666,000 ton oljčnega olja in tropin, kar je 38 odstotkov več kot lani, je zagotovo spodbudil goljufije,« je v zadnjem sporočilo za javnost. ​,war"To moramo braniti ​,war"Izdelano v strateškem sektorju Italije, saj je Italija drugi največji proizvajalec oljčnega olja za Španijo s približno 250 milijoni rastlin in ocenjenimi letnimi prihodki v višini 2 milijardi evrov.

"Italija je tudi največja uvoznica oljčnih olj na svetu,« je izjavil Coldiretti. ​,war"ki se pogosto mešajo z domačimi, da s podobami na etiketi in pod pokrovom zgodovinskih blagovnih znamk – tudi če se prenesejo v tujino – pridobijo privid italijanskega značaja, ki ga je treba izkoriščati na domačem in tujih trgih, vedenje, ki spodbuja goljufije, ki morajo se boriti s strogo uporabo zakona."