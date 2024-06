Rekordne cene oljčnega olja povzročajo inflacijo hrane v Grčiji

Glede na študijo grške nacionalne banke o inflaciji in kratkoročnih gospodarskih izzivih samo oljčno olje predstavlja skoraj polovico inflacije hrane v državi.

Inflacija hrane je stopnja rasti cen hrane, običajno merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin (CPI), ki izračunava mesečne spremembe cen življenjskih potrebščin na podlagi reprezentativne košarice blaga.

Študija navaja, da se inflacija hrane v Grčiji umirja, vendar ostaja visoka in je aprila dosegla 5.4 odstotka v primerjavi z istim mesecem pred enim letom. To je posledica prevelikega vpliva oljčnega olja na CPI in neugodno vreme ki je septembra lani močno vplivalo na pridelke v osrednji Grčiji.

Za primerjavo, letna inflacija hrane v preostalih državah evroobmočja je aprila 2.2 znašala 2024 odstotka.

Če pa bi zanemarili tehtanje oljčnega olja v grškem CPI, bi inflacija hrane v državi znašala 2.6 odstotka, ugotavlja študija.

"Povprečna cena oljčnega olja se je leta 29.4 zvišala za 2023 odstotka na leto, aprila 63.7 pa za 2024 odstotka, kar je skupni inflaciji dodalo 0.5 odstotne točke in predstavljalo skoraj 50 odstotkov povečanja skupne inflacije hrane v istem obdobju,« so sporočili iz banke. so zapisali analitiki.

V skladu s standardno prakso oljčno olje predstavlja 0.9-odstotni delež rasti cen hrane v Grčiji zaradi visoke penetracije v grških gospodinjstvih, v primerjavi z 0.2-odstotnim deležem v preostalih državah evroobmočja.

Nekateri tržni analitiki pa so trdili, da je dejanska teža oljčnega olja v grškem indeksu cen nižja od uradno sprejete, glede na spremembo vedenja potrošnikov, ki jo povzroča rekordno visoke cene oljčnega olja na policah supermarketov.

V potrditev so strokovnjaki iz industrije povedali, da so se potrošniki v Grčiji zaradi rekordnih cen začeli odločati za rastlinska olja namesto za olivno olje kot glavno olje za kuhanje.

"Grški potrošniki so zaradi visokih cen zmanjšali porabo oljčnega olja za do 40 odstotkov in so se obrnili na druga olja, kot je olje iz semen,« je povedal Manolis Giannoulis, vodja EDOE, nacionalnega medpoklicnega združenja za oljčno olje.

"Pred nami je še dolga pot, preden se stvari normalizirajo,« je dodal.

Grčija se zgodovinsko uvršča v sam svetovni vrh narodi, ki uživajo oljčno olje, z letno porabo okoli 12 litrov na prebivalca.

Grška vlada in parlamentarna opozicija sta se medtem prepirali tudi o vplivu cen oljčnega olja na inflacijo hrane.

Tako desnosredinska vladajoča stranka Nova demokracija kot levičarska opozicijska Siriza sta opozorili na netočne številke – oljčno olje je odgovorno za 22-odstotno oziroma 4.27-odstotno rast cen hrane –, ki so daleč od zabeleženih 50 odstotkov. , ki drug drugega obtožujeta napačnega obveščanja javnosti v času, ko se Grki spopadajo z naraščajočimi stroški hrane v državi.