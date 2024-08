Raziskovalci identificirajo 30 novih sort oljk v Aragónu

Interdisciplinarna raziskovalna skupina v Aragónu je identificirala 30 novih sort oljk med stoletnimi drevesi avtonomne skupnosti.

Pet skupin, ki sodelujejo pri projektu, ki ga koordinira Olivos de Aragón, je identificiralo 96 sort na zahodu avtonomne skupnosti, ki vključuje regijo z zaščiteno označbo porekla Bajo Aragón.

(biotska raznovrstnost oljk) se izgublja. Nove sorte smo dolžni preučevati in ohranjati, saj nam bodo v prihodnosti lahko še kako koristile. - Joaquín Lorenzo, koordinator projekta, Olivos de Aragón

Raziskovalci so nato primerjali markerje DNK in morfološke karakterizacije z več kot 1,200 sortami na Inštitutu za raziskave in usposabljanje v kmetijstvu in ribištvu (Ifapa). Svetovna banka oljčne germplazme v Córdobi.

Na podlagi teh primerjav so raziskovalci identificirali 30 sort oljk, ki se niso ujemale z genskim materialom banke.

"Pri projektu smo sodelovali, ker je območje​ Bajo Aragón ZOP je bil najmanj raziskan v smislu poznavanja lokalnih sort,« je povedal Joaquín Lorenzo, koordinator projekta.

Regionalna vlada Aragóna to določa ekstra deviško olivno olje treba narediti ​,war"izključno iz oljk Empeltre, Arbequina in Royal, od katerih Empeltre predstavlja najmanj 80-odstotni delež« za pridobitev ZOP Bajo Aragón.

"Tukaj je večina oljčnih nasadov Empeltre,« je dejal Lorenzo. ​,war"Zato preiskovanje teh osamljenih ali majhnih oljčnih nasadov nikoli ni bilo zaskrbljujoče.«

Po Lorenzu približno 95 odstotkov oljčnih nasadov v regiji sestavljajo oljke Empeltre. Ta drevesa so zavladala pokrajini po hudi pozebi leta 1956, ki je poškodovala številne endemične in starejše oljke.

Čeprav so med lokalnimi pridelovalci že dolgo obstajali nezanesljivi dokazi o edinstvenih sortah oljk, znanstveno prizadevanje za katalogiziranje vseh sort oljk do zdaj ni bilo opravljeno.

"Zdaj, ko vemo, da so vse različne sorte, jih bomo lahko še naprej raziskovali,« je dejal Lorenzo.

Skupaj z raziskovalnimi organizacijami sta se projektu pridružila drevesnica Viveros Mariano Soria in mlin Aceites Lis, da bi pomagali pri cepljenju novih sort oljk in proizvodnji ekstra deviškega oljčnega olja iz obstoječih dreves na novo identificiranih sort, ki dajejo oljke vsako sezono. .

"Dokončati jih moramo karakterizirati tako, da jih vse razmnožimo v vrtcu,« je dejal Lorenzo. ​,war"Ugotoviti bomo morali tudi, ali so kakovosti primerne za namizne oljke oziroma ali so organoleptične in kemične lastnosti primerne za oljčno olje.«

"Ob vsem tem je ideja, da bodo najboljše sorte imele stalno zbirko na kmetiji, ki jo ima vlada Aragona v El Cañizu,« je dodal.

Izbrane sorte bomo spremljali, ali so odporne bolezni, suša, zmrzali oz visoke temperature.

Lorenzo je poudaril, da gre za dolgoročen projekt. Kljub temu je dodal, da je Aceites Lis že proizvedel ekstra deviško oljčno olje iz na novo identificiranih sort oljk in jih predložil lokalnemu laboratoriju in degustacijski komisiji za fizikalno-kemijsko in organoleptično analizo.

Aceites Lis se ni odzval na prošnjo za komentar o obnašanju novih sort oljk pri mletju ali značilnostih pridobljenega oljčnega olja.

Medtem ko se lahko nekatere na novo odkrite sorte gojijo v komercialne namene, je Lorenzo dejal, da je ohranjanje in preučevanje vseh na novo odkritih sort bistvenega pomena za prihodnost sektorja oljčnega olja.

"Večina novih oljčnih nasadov je posajenih intenzivno, da se omogoči mehanizirano obiranje, pri čemer imajo prednost bolj produktivne sorte,« je dejal Lorenzo. ​,war"Zato se raznolikost izgublja. Nove sorte smo dolžni preučevati in jih ohranjati, saj nam bodo v prihodnosti lahko zelo koristile.«