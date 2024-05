Raziskovalci pretvorijo odpadke iz oljčnih nasadov v bioplastiko

Raziskovalci z univerze v Jaénu in fundacije Andaltec so iz odpadkov obrezovanja oljčnih nasadov izdelali plastiko, primerno za pakiranje hrane in industrijsko uporabo.

Raziskovalci so biomaso, pridobljeno iz oljčnih listov in vej, rafinirali v biopolimere, ki so odporni na temperature do 300 ºC ali 400 ºC, odvisno od vrste obdelave.

Zaradi njihove visoke toplotne odpornosti so znanstveniki dejali, da so biopoimeri odličen kandidat za uporabo kot biofilm v aplikacijah za pakiranje hrane.

Oglejte si tudi: Stranski proizvodi mletja oljk lahko izboljšajo krmo za živali

Spojina, ki nas zanima pri kateri koli vrsti proizvodnje bioplastike, je celuloza v lignocelulozi, ki je prav tako sestavljena iz hemiceluloze in lignina. Oljčna biomasa vsebuje od 30 do 40 odstotkov celuloze.

"Privlačnost [lignoceluloze] kot trajnostnega vira biomaterialov je v veliki meri pripisana različnim dejavnikom, kot so [njena] nizka cena, široka dostopnost in kemična sestava," so zapisali raziskovalci v študija objavljeno v znanstveni reviji Biofuels, Bioproducts and Biorefining.

Med preiskavo so raziskovalci prečistili biomasna vlakna v celulozno kašo in jo nato kemično pretvorili v celulozni acetat. ​,war"Proizvodnja celuloznega acetata s tem pristopom predstavlja nekaj prednosti z različnih vidikov,« so zapisali.

Raziskovalci so trdili, da pretvorba odpadkov iz oljčnih nasadov v bioplastiko kmetom zagotavlja večje gospodarske koristi kot uporaba odpadkov za kompostiranje, proizvodnjo energije ali pokrivanje tal.

"Gospodarska prednost je, da predstavlja nov način prevrednotenja biomase za obrezovanje oljk, ki omogoča pridobivanje polimerov z visoko dodano vrednostjo in po katerih je veliko povpraševanje na trgu,« so zapisali raziskovalci.

Po mnenju Maríe Dolores La Rubia, soavtorice študije in raziskovalke na oddelku za kemijsko, okoljsko in materialno inženirstvo Univerze v Jaénu, bi bili odpadki iz oljčnih nasadov tudi cenejša alternativa za proizvajalce plastike. Sintetična plastika je narejena iz rafiniranja surove nafte, zemeljskega plina ali premoga.

Oglejte si tudi: Raziskovalci raziskujejo sinergije solarnega panela in oljčnega nasada

"Andaluzijski oljčni nasad bi tako lahko postal glavni dobavitelj surovin za proizvodnjo bioplastike v Španiji,« je dejala.

Poleg tega so raziskovalci trdili, da bi nova uporaba stranskega proizvoda oljkarjenja lahko zmanjšala njegov vpliv na okolje. Po nekaterih ocenah kmetije z visoko in zelo visoko gostoto v Španiji vsako leto proizvedejo 30 ton biomase za obrezovanje oljk na hektar.

"Tradicionalno se ta ostanek uporablja situ kot sprememba tal ali pa se v večini primerov sežge, kar znatno poveča ogljični odtis industrije oljčnega olja,« so zapisali raziskovalci.

Dodali so, da bi nadaljnje raziskave uporabe biomase iz obrezovanja oljk kot sestavine plastike lahko pomagale ustvariti nove poslovne priložnosti v Andaluziji.

"Obstajajo socialne prednosti, saj ima velik potencial za ustvarjanje novih poslovnih modelov, ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva, na kmetijskih območjih južne Španije, kjer je koncentrirano gojenje oljčnih nasadov in ki so v mnogih primerih izpostavljena visokemu tveganju depopulacija,« so dodali.