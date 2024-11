Romunski potrošniki bodo kmalu videli Nutri ocena oznake hranilne vrednosti na sprednji strani embalaže (FOPL) na pakiranih živilih, ki jih prodajajo trgovci na drobno po vsej državi.

Romunske oblasti so zadržale a javno posvetovanje za natančnejšo prilagoditev predpisov za uvedbo Nutri-Score, pri čemer navaja, da bo sprejetje FOPL pomagalo Romuniji pri uskladitvi s priporočili Evropske komisije.

Nutri-Score je FOPL v obliki semaforja, ki uporablja kombinacijo petih usklajenih barv in črk, da oceni, kako zdravo je pakirano živilo glede na vsebnost maščobe, sladkorja, soli in kalorij na 100-gramsko ali mililitrsko porcijo. The ​,war"Zeleni A« označuje najbolj zdravo možnost in ​,war"Rdeči E” označuje najmanj zdravo.

Po nedavne posodobitve algoritmu Nutri-Score so zdaj vsa oljčna olja razvrščena kot ​,war"Svetlozelen B” namesto ​,war"Rumena C."

Odločitev romunske vlade sledi a začasna prepoved ki ga je lani uvedel lokalni organ za varstvo potrošnikov.

Ta nov pristop bo proizvajalcem omogočil, da na svoje izdelke prostovoljno namestijo logotip Nutri-Score. Vendar morajo trgovci na drobno živila z oznako Nutri-Score prikazati ločeno od drugih izdelkov.

Logotip mora spremljati koda QR, ki potrošnikom daje podrobnejše podatke o hranilni vrednosti izdelka. Če logotipa ne vključite, kjer je to potrebno, boste prejeli znatne globe.

Poleg tega oznaka Nutri-Score ne bo uporabljena za živila z Zaščitena označba porekla (ZOP) oz Zaščitena geografska označba (ZGO).

ZOP in ZGO Izdelki z zaščiteno označbo porekla (ZOP) ali zaščiteno geografsko označbo (ZGO) so kmetijski ali živilski izdelki, katerih kakovost, sloves in značilnosti so tesno povezani z njihovim geografskim poreklom. Izdelki ZOP so običajno osredotočeni na podregijo, izdelki ZGO pa pokrivajo večja območja. Te oznake zagotavljajo, da so izdelki, kot je ekstra deviško oljčno olje, proizvedeni po tradicionalnih metodah in upoštevajo stroge standarde kakovosti.

Natančneje, to je zapisano v odloku, ki ga je podpisal romunski premier Marcel Ciolacu ​,war"določbe tega sklepa ne veljajo za tradicionalne romunske proizvode, lokalne proizvode ali proizvode z zaščitenimi geografskimi označbami, označbami porekla ali zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi.“

Glede na vladne dokumente številnim potrošnikom primanjkuje znanja za pravilno razlago podatkov o hranilni vrednosti.

"Študije so pokazale, da lahko oznake Nutri-Score vplivajo na nakupovalno vedenje, kar vodi do bolj zdravih odločitev in ima pozitiven dolgoročni učinek na javno zdravje,« so vladni uradniki zapisali v dokumentih javnega posvetovanja.

Vlada je tudi poudarila možnost sprejetja Nutri-Score za reševanje težav, kot so debelost, sladkorna bolezen in bolezni srca in ožilja.

Po besedah ​​vlade bodo proizvajalci hrane spodbujati k izboljšanju prehranske profile svojih izdelkov, da bi dosegli boljše ocene Nutri-Score.

Nova pravila bodo začela veljati 60 dni po objavi v uradnem listu.

Trenutno se Nutri-Score uporablja v Franciji, Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu, Španiji in na Nizozemskem. Švica je prevzela tudi logotip, ki izvira iz Francije.

Vendar je FOPL precej sporen. Več držav je naredilo a usklajeno prizadevanje da bi preprečili njegovo široko sprejetje v Evropski uniji, nekateri prvi uporabniki pa so spremenili smer.

Francosko multinacionalno živilsko podjetje Danone je pred kratkim napovedal, da bo odstranil oznako Nutri-Score s številnih svojih izdelkov.

Po mnenju družbe Danone najnovejša revizija algoritma Nutri-Score nepravično kaznuje njegove pitne mlečne in rastlinske izdelke.

Med svojim zadnjim mandatom je Evropska komisija namignila, da bi lahko Nutri-Score izbrali kot vseevropski FOPL. Intenzivna razprava je Bruselj vendarle pripeljala do začasnoy začasno ustavite postopek.

Opazovalci so opazili, da se lahko obeti spremenijo z novo komisijo, ki uradno začne svoj mandat 1. decembrast.

Christophe Hansen, nova evropska komisarka za kmetijstvo prehrano, naj bi predstavila nove EU kmetijska strategija kmalu. Nekateri predvidevajo, da bo načrt vključeval predlog za vseevropski FOPL.