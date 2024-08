Sektor oljčnega olja v EU si želi podrobnosti o novem načrtu promocije šol

Načrt za promocijo oljčnega olja in namiznih oljk v šolah v EU je med zadevami, o katerih bodo verjetno razpravljali na naslednjem srečanju svetovalne skupine Evropske komisije za oljke in pridobljene proizvode.

Srečanje, ki bo 13. novembra v Bruslju, bo verjetno vključevalo tudi poročila Komisije o njenem načrtu za poostritev pravil o označevanju oljčnega olja in pogovorih o prosti trgovini z Združenimi državami.

Predsednik skupine Rafael Sánchez de Puerta Díaz je dejal, da dnevni red še ni dokončan, vendar bo verjetno vključeval tudi različna poročila o trg oljčnega olja in posodobljene napovedi za trenutno letino.

Spodbujanje oljčnega olja v šolah EU

Španski poslanci Evropskega parlamenta so se zavzeli za novo kmetijsko politiko za EU, ki bi zagotovila šolski program oljčnega olja in namiznih oljk. Uspelo jim je pridobiti določbo v Skupna kmetijska politika (SKP) za obdobje 2014–2020 za prostovoljno šolsko shemo s podobnimi sredstvi kot obstoječe, ki spodbujajo uživanje mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave.

Sánchez je dejal, da je svetovalna skupina od Komisije zahtevala posodobitev sheme, ki se verjetno ne bo začela do leta 2015.

Usoda načrtov zahteva jasnejše informacije o etiketi

Sánchez je dejal, da je skupina tudi prosila Komisijo, naj pojasni svoje načrte, ki so jim bile obljubljene spremembe označevanje oljčnega olja zakoni.

Zahteve po jasnih informacijah na etiketi ter po strožjih kaznih in več pregledih napačnega označevanja so bile del osnutka uredbe EU, ki je bil maja v zadnjem trenutku umaknjen zaradi polemike glede ene od njenih drugih določb – a. prepoved posod za oljčno olje, ki jih je mogoče ponovno napolniti na restavracijskih mizah.

Sánchez je dejal, da nihče ni podvomil o preostalem osnutku uredbe, skupina pa je želela vedeti, ali Komisija namerava nadaljevati z njim, čeprav brez prepovedi zabojnikov za ponovno polnjenje.

"Mislimo, da bi se moralo nadaljevati, vendar Komisija doslej ni rekla, da bo nova uredba,« je dejal.

trgovinski odnosi med EU in ZDA

Sánchez je dejal, da skupina čaka tudi na poročilo Komisije o njenem odzivu na poročilo o konkurenci v svetovni trgovini z oljčnim oljem, ki ga je septembra objavila Komisija za mednarodno trgovino Združenih držav Amerike (USITC).

Skupina je želela vedeti, kaj Komisija počne, da bi nadaljevala s poročilom, v katerem je navedeno ​,war"veliko stvari, s katerimi se ne strinjamo."

Sánchez je dejal, da poročilo predlaga - ​,war"na splošen način, ne da bi bil preveč specifičen – da ima evropsko oljčno olje težave s kakovostjo.

Ob različnih priložnostih se je skliceval na teste, ki jih Mednarodni svet za oljke ni sprejel kot merila kakovosti, in sicer na teste DAG (diacilgliceroli) in PPP (pirofeofitini), rekel je.

Prav tako je dvomil o podpori dohodka, ki jo je EU zagotovila proizvajalcem oljčnega olja, ko je Svetovna trgovinska organizacija sprejela, da to ne izkrivlja trga.

Sánchez je rekel Poročilo USITC je bil pripravljen ​,war"iz komercialnih razlogov, da ​,war"braniti svojo (ameriško) proizvodnjo pred evropsko proizvodnjo« in ​,war"uvesti trgovinsko oviro na trgu."

Ker je njegova objava sovpadala s trenutnimi pogajanji o prosti trgovini med ZDA in EU, je skupina želela vedeti, kakšno stališče ima Komisija v pogovorih v zvezi z olivnim oljem, kaj vidi kot verjetne posledice poročila USITC in kaj počne z njimi, je rekel.

Poročilo USITC je bilo izdelano na zahtevo odbora za načine in sredstva ameriškega doma. Takšne tako imenovane preiskave §332 so pogosto sledijo trgovinski ukrepi ZDA, kot je omejevanje uvoza.

Lani novembra je evropski komisar za trgovino Karel De Gucht dejal, da Komisija spremlja razpravo o možnem Tržno naročilo v ZDA za oljčno olje, ukrep, za katerega je dejal, da bi povzročil nepravične zamude in stroške, če bi ga uporabili tudi za uvoznike.