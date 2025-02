Španija in Italija zahtevata od restavracij, da upoštevajo zakone o posodah za oljčno olje

Nadaljnja uporaba posod za oljčno olje, ki jih je mogoče ponovno napolniti, v restavracijah ostaja pereč problem za sektor oljčnega olja v Španiji in Italiji.

Praksa ostaja, čeprav je v več državah Evropske unije prepovedana že več kot desetletje.

Ta stalna težava je spodbudila špansko medpoklicno organizacijo za oljčno olje, da je začela novo kampanjo, namenjeno restavracijam, potrošnikom in institucijam.

Oglejte si tudi: Obtožba razširjene goljufije sproži polemike v Španiji

"Kakšno kvaliteto mi ponuja anonimni paket? Kakšen je rok uporabe? Kdo je odgovoren v primeru vprašanja varnosti hrane? In kar je najpomembneje, kako sem lahko prepričan, da vsebuje ekstra deviško olivno olje in ne mešanica drugih maščob?,« je zapisal Pedro Barato, predsednik Interprofessionala. izjava za javnost.

Nova akcija, ki bo potekala do aprila, bo sledila modelu a prejšnja pobuda imenovano »#Peeerdona«, ki je med letoma 2017 in 2018 široko promovirana na televiziji, družbenih medijih in drugih platformah.

Med zvezdniki, ki so sodelovali v promocijskih videih kampanje, je bila tudi priznana španska igralka Rossy de Palma.

Pobuda vključuje nove oglase, prizadevanja za ozaveščanje in vrsto srečanj med sektorjem oljčnega olja ter centralnimi in regionalnimi vladami.

Namen teh srečanj je usklajevanje novega kroga inšpekcij in izvršilnih ukrepov po vsej državi.

"Nobenega dvoma ni izvajanje te uredbe je bil pomemben korak naprej. Prvič so lahko gostoljubni kupci bili prepričani o izdelku, ki ga uporabljajo,« je dodal Barato.

"Ne moremo imeti zakonov, ki prepovedujejo to prakso, hkrati pa dovoliti, da tisti, ki jih ignorirajo, ostanejo nekaznovani. Zahtevamo spoštovanje zakona," je dodal.

Juan Antonio Tello, vodja laboratorija Tello v Jaénu, ki je specializiran za analizo oljčnega olja, je opozoril, da kazni za nezakonito uporabo posod, ki jih je mogoče ponovno napolniti, v restavracijah niso uspele omejiti te prakse.

"To je razširjena praksa. Anonimna embalaža ne zagotavlja nobenega zagotovila o izvoru in zato ne zagotavlja varnosti,« je povedal Tello Olive Oil Times.

"Ti dejavniki ne le zavajajo potrošnike, ampak tudi izničijo kakršno koli zagotovilo glede kakovosti in varnosti oljčnega olja, ki ga uživajo,« je dodal.

Nekatere restavracije trdijo, da so dodatni stroški zaprtih steklenic ključna skrb.

"Najboljša rešitev je izobraževanje potrošnikov, ki jim pomaga prepoznati pravilno predstavitev in ceniti visoko kakovostno ekstra deviško oljčno olje,« je dejal Tello. ​,war"Brez tega zavedanja in spoštovanja tega, kar jim je postreženo, bo napredek težak.«

Tello je predlagal, da bi morale oglaševalske kampanje za oljčno olje poudarjati različne ravni kakovosti oljčnega olja in njihove kulinarične in koristi za zdravje.

"Prav tako bi bilo koristno imeti posebne informacijske točke v sodelujočih restavracijah in barih,« je dejal Tello.

V Italiji so proizvajalci oljčnega olja Unaprol v sodelovanju z organizacijo kmetov Coldiretti jeseni sprožili pobudo ob začetku nove oljčne sezone.

Dve organizaciji razglasitve nov dekalog za pomoč potrošnikom pri izbiri kakovostnih oljčnih olj in zagotavljanju spoštovanja njihovih pravic v restavracijah.

"Posoda za ponovno polnjenje je v restavracijah prepovedana. [Kot kupci] zahtevamo, da se ekstra deviško oljčno olje postreže v ustekleničeni, označeni obliki, zaščiteni s pokrovčkom, ki je varen pred posegi,« so zapisali.

Poleg tega je po vsej državi več pobud namenjenih dodajanju vrednosti restavracijam, ki zakonito promovirajo visokokakovostna ekstra deviška oljčna olja in svojim strankam predstavljajo raznolikost ekstra deviškega oljčnega olja.

"Odkar je uredba začela veljati, ICQRF izvaja posebne inšpekcijske preglede v gostinskih obratih, da zagotovi skladnost s to določbo,« so povedali uradniki italijanskega centralnega inšpektorata za zaščito kakovosti in preprečevanje goljufij v agroživilskih izdelkih (ICQRF). Olive Oil Times.

Zakon ne velja za restavracijske kuhinje v Španiji in Italiji. Za uporabo oljčnega olja ali ekstra deviškega oljčnega olja veljajo predpisi, ki urejajo kakovost sestavin, uporabljenih pri pripravi hrane.

Portugalska, ena največjih proizvajalk oljčnega olja v Evropski uniji, ima prepovedano ponovno polnjenje steklenice za oljčno olje od leta 2005. Po mnenju lokalnih strokovnjakov je ta sprememba pozitivno vplivala na ozaveščenost potrošnikov o kakovostnem oljčnem olju.

Grčija, še ena velika proizvajalka oljčnega olja, je leta 2013 uvedla nove predpise in od takrat je bila deležna več posodobitev. Odziv na zakon pa je bil drugačen.

Zaradi teh zahtev je veliko restavracij v Grčiji odstranjeno olivno olje zabojnikov z miz strank skupaj.