Največja španska profesionalna organizacija za oljčno olje je združila moči s stand-up predstavo Mentes Peligrosas (Nevarni umi) na novi nacionalni turneji, ki se je ta mesec začela v Madridu v WiZink Centru z več kot 12,000 sedeži.

Turneja, ki vključuje nekatere najbolj znane komike v državi, bo temeljila na temah ​,war"Humor, zdravje in okus« za promocijo španskih oljčnih olj na domačem trgu.

Aceites de Oliva de España je mednarodno znano po svojih uspešnih promocijskih kampanjah na trgih v razvoju, kot sta Japonska in Indija.

Njegov angleški jezikovni oddelek, Olive Oils iz Španije, redno organizira in sodeluje na večjih dogodkih in konferencah, povezanih z oljčnim oljem, v mestih, kot sta New York in Chicago.

Zdravo življenje je bilo vedno ključna sestavina sporočila organizacije, znana pa je po svoji vpletenosti v športne dogodke, kot je mednarodna Andaluzijska kolesarska dirka.

Tudi španske zvezdnike pogosto povezujejo z njenimi kampanjami, pri čemer je teniška legenda Rafa Nadal morda njen najbolj znan ambasador blagovne znamke.

Ta najnovejša kampanja se osredotoča na španski domači trg, ki ga je nedavno močno prizadel kriza življenjskih stroškov in vzpenjanje cena oljčnega olja.

"Španija je naš prvi potrošnik na svetu in zanjo moramo še posebej skrbeti,« je dejal predsednik Aceites de Oliva de España Pedro Barato. ​,war"S pomočjo teh luksuznih ambasadorjev želimo s pozitivnim sporočilom doseči čim večje število potrošnikov. Iz izkušenj vemo, da je humor odličen vzvod za napredovanje.”

(Foto: Mentes Peligrosas)

"Nič drugega kot humor ne poudarja predanosti Špancev hrani, brez katere ne bi razumeli naše države ali gastronomije,« je dodal. ​,war"Zato smo se prek oddelka za oljčna olja iz Španije pogosto zatekali k humorju za naše informacijske kampanje, začenši z Leo Harlem sam.”

Leo Harlem, znan po svojih stand-up nastopih v živo in zdaj vzhajajoča zvezda med mlajšimi generacijami zaradi svojih milijonov videoposnetkov v TikToku, je odkrit zagovornik ekstra deviško olivno olje.

Avgusta letos v radijskem intervjuju izjavil, da ​,war"kjer ni oljčnega olja, ni civilizacije,« je mnenje, ki je odmevalo v španski javnosti, ki si je posnetek od takrat ogledala skoraj pol milijona krat na platformah družbenih medijev.

Znan je tudi po tem, da je pozival k temu, da bi bilo ekstra deviško oljčno olje na voljo na nacionalni ravni na recept, rekoč, ​,war"To je največ, kar imamo tukaj, to je naše zdravje.”

Poleg Lea Harlema ​​bodo nastopili še Silvia Abril, Luis Piedrahita, Ana Morgade, Álex Clavero, Eva Hache, Xosé A. Touriñán, David Cepo in Carolina Iglesias.

Aceites de Oliva de España upajo, da bo široka medgeneracijska privlačnost skupine olajšala širjenje njihovega sporočila.

Najmlajši med potencialnimi potrošniki v državi so med tistimi, na katere si organizacija najbolj želi ciljati, saj se zdravstveni trendi hitro širijo prek družbenih medijev, kot je TikTok.

Ker cene še naprej padajo, je vrnitev izgubljenega položaja na domačem trgu pomemben cilj španskega sektorja oljčnega olja in upati je, da bo vzpostavitev baze med mlade potrošnike bo zagotovila dolgoročno odpornost.