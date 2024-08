Španski pridelovalci gledajo na gojenje indijskega trga za namizne oljke

Novo poročilo španskega inštituta za zunanjo trgovino (ICEX) je Indijo opredelilo kot obetaven trg za tamkajšnje proizvajalce namiznih oljk.

"Poraba oliv v Indiji narašča, s skupno letno stopnjo rasti 4.2 odstotka od leta 2024 do leta 2030,« so uradniki ICEX zapisali v uvodu poročila. ​,war"Španske oljke so v Indiji močno prisotne, saj se največ porabijo.«

Podatki španskega ministrstva za industrijo, trgovino in turizem kažejo, da se je želja Indije po španskih namiznih oljkah močno povečala.

Leta 2005 je Indija iz Španije uvozila 2,464 ton namiznih oljk v vrednosti 400,000 evrov. Za primerjavo, najbolj naseljena država na svetu je leta 3,813 uvozila 2022 ton v vrednosti 5.95 milijona evrov.

Španija je vodilni dobavitelj oljk v Indiji, saj ima 33 odstotkov tržnega deleža v kategorijah pripravljenih in konzerviranih oljk. Sledijo Egipt, Maroko, Turčija, ZDA, Italija in Portugalska.

Po poročilu ICEX rastočo porabo namiznih oljk spodbujajo predvsem mladi Indijci. Vendar pa 30-odstotna carina na španski uvoz miz ovira hitrejšo rast.

Povprečna cena za kilogram celih izkoščičenih zelenih oljk v Indiji je 547.78 rupij (6.10 evra), medtem ko so črne olive ocenjene na 857.98 rupij (9.56 evra), kar je nekoliko več od povprečne cene v Španiji.

Indijska podjetja uvažajo olive v razsutem stanju in jih distribuirajo pod svojimi blagovnimi znamkami, pri čemer pogosto poudarjajo njihovo špansko poreklo. Distribucijo oljk v gostinskem in gostinskem sektorju ter maloprodaji, s povečanjem prodaje na platformah za e-trgovino.

Medtem ko je nekaj oljk začela poganjati korenine v sušni severozahodni indijski zvezni državi Rajasthan je letna proizvodnja razmeroma nizka in ni verjetno, da bi se kmalu bistveno povečala.

Podatki strateškega svetovalnega podjetja Vilcon kažejo, da se Indija trenutno ponaša z 20,000 hektarji oljčnih nasadov in proizvede približno 700 ton oljčnega olja in 400 ton namiznih oljk letno.

Indija je poleg namiznih oliv trg v razvoju za španske proizvajalce oljčnega olja.

Po podatkih Andalucía TRADE obstaja velik tržni potencial v Aziji. Izvozna prodaja je v prvih štirih mesecih leta 31 dosegla 2023 milijonov evrov, kar je predstavljalo 88 odstotkov celotnega španskega izvoza na to celino.

Indija je zdaj četrti največji azijski trg za izvoz oljčnega olja iz Andaluzije. Največja španska regija za proizvodnjo oljčnega olja je odgovorna za večino države izvoz oljčnega olja v Azijo.

V prvih štirih mesecih leta 2023 je Andaluzija izvozila za 117 milijonov evrov oljčnega olja, kar je predstavljalo 70 odstotkov celotnega španskega izvoza, medtem ko je Katalonija (četrta največja španska proizvodna regija) sledila z 18 odstotki. Poročila kažejo, da je prodaja oljčnega olja v Indiji v istem obdobju presegla 9.9 milijona evrov, kar je 31-odstotno povečanje.

Indija je prav tako doživela znatno rast porabe zdrave hrane, ki jo poganjata tradicionalna distribucija in spletna trgovina. Ta trend se pripisuje predvsem hitri digitalizaciji države, ki je povečala rast e-trgovine.

Kljub temu podatki podjetja Vilcon kažejo, da 80 odstotkov Indijcev kupuje oljčno olje v hipermarketih in supermarketih, 12 odstotkov pa jih kupuje oljčno olje prek spleta.

Sumedha Dasgupta, višji analitik pri Economist Intelligence Unit, je povedal Olive Oil Times da je Indija vse bolj priljubljen kraj za poslovanje številnih španskih podjetij.

"Glede na ogromen indijski trg in hitro rastoče gospodarstvo so si španska podjetja prizadevala za naložbe v Indiji,« je dejal.

"Številna španska podjetja so se uveljavila [na indijskem trgu] prek skupnih vlaganj, hčerinskih družb ali drugih strateških povezav,« je dodal Dasgupta. ​,war"Področja, kot so biotehnologija, agroživilski izdelki, zdravila in turizem, lahko vodijo k nadaljnji rasti sinergije med obema narodoma.«

Poročilo ICEX je zaključilo, da so ključi do uspeha na indijskem trgu upoštevanje preferenc lokalnih potrošnikov, vzpostavljanje trdnih odnosov z distributerji in trgovci na drobno ter upoštevanje lokalnih predpisov.

"Med glavnimi težavami, s katerimi se lahko soočijo španska podjetja, ki se želijo širiti v Indijo, je razumevanje lokalnih zakonov in običajev ter zadovoljevanje raznolikih zahtev in okusov indijskih strank in podjetij,« je dejal Dasgupta.

"Zaradi velike potrošniške baze in hitro rastočega gospodarstva je Indija privlačno mesto za poslovanje,« je zaključil.