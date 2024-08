Kombajn na kalifornijskem oljčnem ranču

Španski proizvajalci oljčnega olja so v rokah zaradi ​,war"nepošteno« in ​,war"nesmiselno" naročilo o trženju, ki se obravnava v kongresu Združenih držav, se bojijo, da bi močno omejil uvoz oljčnih olj, pravi La Rioja.



Združene države, ki uvažajo več oljčnega olja kot katera koli država na svetu, so leta 61,470 od Španije kupile skupno 2011 ton. Največja država proizvajalka olja Kalifornija letno izčrpa približno 10,000 ton – ta številka je manjša v primerjavi z 276,000 ton, uvoženih vsako leto, večinoma iz Španije in Italije – vendar imajo proizvajalci v Golden Stateu ambicije proizvesti veliko več kot to.

Naročilo za trženje je bilo prvič predstavljeno lani januarja ob a konferenci v Dixonu v Kaliforniji in je od takrat postala vroča tema v industriji. Kalifornijski proizvajalci pravijo, da bi naročilo za trženje lahko zmanjšalo količino slabo označenih in podstandardnih oljčnih olj, ki prihajajo iz tujine, ter tako izenačilo konkurenčne pogoje za lokalne proizvajalce, da bi lahko konkurirali uvoženim oljčnim oljem.

Medtem, Severnoameriško združenje oljčnega olja, ki ga sestavljajo veliki uvozniki in distributerji, imenovana nova pobuda​,war"poskus omejiti trgovino s popolno odpravo več kategorij oljčnega olja, hkrati pa industriji naložiti zavrnjene testne metode.

Gregorio López, vodja oljčni sektor pri španskem koordinatorju kmetijskih in živinorejskih organizacij (COAG) je dejal, da so ukrepi, ki jih izvajajo Združene države: ​,war"brez značaja« in an ​,war"zlorabe«, ki je spravila proizvajalce oljčnega olja ​,war"na preži."

López je dejal, da je organizacija previdna, da predlagane omejitve, ki vključujejo uveljavljanje 100-odstotnega nadzora kakovosti vhodnih izdelkov (trenutno je analiziranih le 5 odstotkov) in strožje označevanje oljčnega olja standardov, bo imela za posledico španska oljčna olja ​,war"zadržan na carini."

"Sesti se moramo z Američani, da vidimo, kaj delajo. Delovati moramo hitro in agilno ter določiti temeljna pravila, da proizvajalci ne bodo oškodovani." je rekel López.

Drugi predstavniki industrije v Španiji so poudarili, da čeprav to vprašanje traja že mesece, se šele zdaj zagreva na predvečer tesnih volitev, na katerih mora predsednik Barack Obama zbrati glasove v Kaliforniji.



Jaime Garcia-Legaz

Čeprav odločitev še ni sprejeta, španski minister za trgovino Jaime Garcia-Legaz pozorno spremlja to vprašanje, da bi zaščitil najboljše interese proizvajalci oljčnega olja ki so v zadnjih letih utrpeli velike izgube.

Marca je Garcia-Legaz odpotoval v Washington, kjer se je srečal s podsekretarjem USDA za trženje in regulativne programe Edwardom Avalosom in namestnico ameriške trgovinske predstavnice Miriam Sapiro, da bi razpravljali o stališču Španije o tej zadevi.