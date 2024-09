Španski proizvajalci, oblikovalci politike raziskujejo strategije za uspeh na kitajskem trgu

Čeprav so zaporedna leta slabe letine v sredozemskem bazenu povzročila dramatično zmanjšanje proizvodnje, je oljčno olje na Kitajskem še vedno zelo iskano, zlasti iz Španije.

Spreminjanje prehranjevalnih navad med mladimi potrošniki v velikih mestih, ki so potovali v tujino in bili izpostavljeni Sredozemska prehrana deloma povečujejo nakup oljčnega olja.

Po podatkih Mednarodnega sveta za oljke se je kitajska poraba oljčnega olja povečala z 12,000 ton v pridelovalnem letu 2008/09 na 42,500 ton v letu 2022/23.

Trenutno globalno geopolitično ozračje je povečalo tveganje, da bi se lahko živila uporabila kot pogajalsko orožje po uvedbi carin s strani Evropske unije na izdelke iz Kitajske. - Fernando Ortega, direktor za trajnost oljčnega olja, ActelGrup

Še vedno ostajajo sojino, sončnično, arašidovo in repično olje najpogostejša jedilna olja na Kitajskem, takoj na voljo po dostopni ceni in se v preteklosti uporablja za pripravo lokalnih jedi.

Nedavna vodi objavil Prodeca, javni subjekt, ki mednarodno promovira katalonski agroživilski sektor, preučil, kako ekstra deviško olivno olje proizvajalci bi lahko bili bolj konkurenčni na rastočem kitajskem trgu.

Med proizvajalci z nekaj izkušnjami v drugem največjem gospodarstvu na svetu je ActelGrup, zadruga s sedežem v Lleidi, ki proizvaja ekstra deviško oljčno olje iz endemične sorte Arbequina.

Oglejte si tudi: Kljub težavam s proizvodnjo Španija predvideva razširitev organskega izvoza na Kitajsko

Katalonska zadruga prodaja svoje ekstra deviško oljčno olje pod blagovno znamko Germanor v nacionalnih supermarketih in Romanico za izvoz, vendar ​,war"prodaja ekstra deviškega oljčnega olja na Kitajsko je zaenkrat občasna in majhna,« je povedal Fernando Ortega, direktor za trajnostni razvoj zadruge, zadolžen za ekstra deviško oljčno olje in sadje.

Medtem ko je Prodeca poudaril pomen razumevanja kitajskega trga jedilnega olja in razvoja profilov potrošnikov oljčnega olja, je vodnik dodal, da bi morale biti kampanje za ozaveščanje usmerjene v vključevanje ekstra deviškega oljčnega olja v kitajsko kuhinjo, kar bi zagotovilo zdravo izboljšanje tradicionalnih prehranjevalnih navad.

Vendar je Ortega to obžaloval ​,war"še vedno primanjkuje študij, ki bi se osredotočale na primernost vključevanja oljčnega olja ob upoštevanju lokalnih kulinaričnih običajev, saj je uporaba oljčnega olja tesno povezana z lokalno prehrano in kulturo.«

Okus za oljčno olje je zato treba na Kitajskem še naprej razvijati. Prodeca je predlagal, da bi lahko oljčno olje vključili v kitajske prehranjevalne navade kot predjed ali solatni preliv, če želimo ceniti okus in aromo visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja.

Prodeca je poudaril, da številni kitajski pripravki vključujejo cvrtje hrane, oljčno olje pa ohrani večino svojih hranilnih lastnosti v pogojih visoke vročine.

"Čeprav je okus oljčnega olja najbolj cenjen, ko je hladno, je zanj značilna odlična odpornost na večkratno cvrtje in lahko doseže visoko dimno točko,« je dejal Ortega.

Eno od priporočil Prodeca je, da proizvajalci in izvozniki promovirajo koristi za zdravje oljčnega olja, zlasti v kontekstu škandalov o onesnaženju hrane.

Pričakuje se, da bo vse večja zaskrbljenost glede zdravja na Kitajskem znatno vplivala na vedenje potrošnikov, pri čemer mnogi od tujih znamk oljčnega olja iščejo jamstvo za višje standarde varnosti hrane.

Julija je velik škandal s hrano, v katerega so bili vpleteni tovornjaki, ki so prevažali jedilna olja, sprožil javno ogorčenje na Kitajskem.

Operaterji so opravljali dvojno nalogo, da bi zmanjšali stroške, tovornjaki pa med dobavami niso bili očiščeni, zaradi česar je jedilno olje navzkrižno onesnaženo z bencinom in drugimi nevarnimi kemikalijami.

oglas

oglas

Ta primer je sprožil ogorčenje javnosti na Kitajskem in je spominjal na škandal iz leta 2008 v zvezi z mlekom in formulami za dojenčke, ponarejenimi z melaminom, ki je strupen v velikih odmerkih.

"Kitajska je zelo privlačna država za španski trg oljčnega olja zaradi svojega prodajnega potenciala,« in ​,war"glede na število primerov goljufij s hrano obstaja negotovost glede hrane,« je dejal Ortega.

"Za Kitajsko je trend zagotovo v smeri povečanja povpraševanja po kakovostnejšem ekstra deviškem oljčnem olju,« je dodal. ​,war"Kar je trenutno na Kitajskem najpomembnejše, je omemba države izvora.«

Vodnik Prodeca tudi priporoča, da proizvajalci poudarijo geografski certifikati kakovosti, kot sta zaščitena označba porekla (ZOP) in zaščitena geografska označba (ZGO), za katere je javni subjekt dejal, da bi lahko povečale pripravljenost za plačilo.

"Kar manjka, je globlje razumevanje kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Ortega. ​,war"Občutek je, da za vinogradništvom zaostajamo 15 let. Španske vinske regije, vključno z Riojo in Ribero, so znane po vsem svetu, vključno s Kitajsko.«

"Evropski sistem certificiranja ZOP za oljčno olje nima enake prepoznavnosti in se za potrošnika ne zdi uporaben kot razlikovalni element ob nakupu, saj ta oznaka ne opredeljuje jasno blagovne znamke,« je dodal.

Ortega verjame, da razvija promocijo ZOP, specifično za ekstra deviško oljčno olje ​,war"bi zahtevalo sodelovanje med upravo in proizvodnimi podjetji pri projektih z natančno opredeljenimi cilji.«

Ena od strategij, ki je pomagala promovirati nastajajočo kulturo uživanja oljčnega olja na Kitajskem, je bilo usposabljanje za senzorično analizo, ki ga je leta 2019 gostil MOK v številnih kitajskih mestih.

"Degustacije oljčnega olja in nadaljnja promocija v ZDA so dali dobre rezultate,« je dodal Ortega. ​,war"Nedavne novice poročajo, da je prvič obseg porabe španskega oljčnega olja v ZDA presega italijanščino olivno olje."

Povedal je, da si ActelGrup prizadeva za promocijo oljčnega olja na mednarodnih živilskih sejmih, zlasti na Kitajskem.

"Zelo pomembna je udeležba na živilskih sejmih in organizacija mednarodnih degustacij,« je dejal Ortega. Blagovna znamka zadruge Organic Romanico je bila leta 2022 nagrajena na kitajskem tekmovanju o oljčnem olju.

Ortega je poudaril, da se blagovna znamka Romanico na Kitajsko vedno prodaja že ustekleničena in nikoli v razsutem stanju. Priročnik Prodeca je nadalje predlagal, da se velikosti steklenic in cene lahko prilagodijo, da bo izdelek bolj dostopen cenovno občutljivim kitajskim potrošnikom.

"Kar zadeva velikost steklenic, ActelGrup doslej ni prodajal ekstra deviškega oljčnega olja v manjših formatih od običajnih pet litrov, enega litra in 750 mililitrov, preprosto zato, ker kitajski uvozniki niso zahtevali tovrstnih formatov,« je dejal Ortega.

Kljub a rastoča domača industrija, kitajski potrošniki še naprej dajejo prednost tujim blagovnim znamkam. Kljub temu so proizvajalci zaskrbljeni, da bi lahko nedavne trgovinske napetosti med Evropo in Kitajsko povzročile povračilne ukrepe proti kmetijskim proizvodom, vključno z oljčnim oljem.

"Trenutno globalno geopolitično ozračje je povečalo tveganje, da bi se lahko živila uporabila kot pogajalsko orožje po uvedbi carin s strani Evropske unije na izdelke iz Kitajske, kot so električna vozila,« je opozoril Ortega.

"V vsakem primeru je povečanje kupne moči na Kitajskem realnost in priložnost za španski sektor oljčnega olja, da še naprej promovira izvrsten in edinstven izdelek,« je zaključil.