Kljub nenehnim prizadevanjem španske vlade za znižanje cen hrane španski potrošniki niso navdušeni.

Prejšnji mesec je španski svet ministrov podaljšal oprostitev davka na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in olivno olje do oktobra. Od takrat se bo DDV do konca leta dvignil na novo stopnjo dveh odstotkov in se od leta 2025 vrnil na štiri odstotke.

"Zakaj bi se trudil?" se je pošalil uporabnik družbenih omrežij z imenom Neme. ​,war"Sovražimo, da znižate DDV na nič odstotkov, da bi ga čez 90 dni spet dvignili.«

"Ne povedo pa, da so samo trije meseci brez DDV,« je dodal souporabnik družbenih omrežij Borja. ​,war"Oktobra se vrne, decembra pa se bo DDV še povečal, kar je vlada že potrdila.”

Po podatkih španske televizije RTVE je cena litra ekstra deviško olivno olje v supermarketih s 3.45 € februarja 2021 narasla na 9.46 €. Odprava petodstotnega DDV naj bi ceno znižala za približno 0.50 evra na liter.

Podatki državnega statističnega inštituta so pokazali, da se je oljčno olje med vsemi spremljanimi izdelki v zadnjem letu najbolj zvišalo, in sicer za 63 odstotkov.

Zaporedna leta ekstremne suše in visokih spomladanskih temperatur v letih 2022 in 2023 so povzročila zgodovinsko slabe letine v vodilnih španskih regijah za proizvodnjo oljčnega olja.

Naraščajoče cene energije, gnojil, fitosanitarnih izdelkov in embalaže so prav tako povzročile pritisk na rast cen oljčnega olja.

Dramatično zmanjšanje ponudbe v kombinaciji z višjimi proizvodnimi cenami in stalnim povpraševanjem je povzročilo, da so cene oljčnega olja na izvoru sredi januarja dosegle rekordne vrednosti.

Dejansko podatki španskega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano kažejo, da se je cena oljčnega olja od septembra 272 zvišala za 2020 odstotkov.

Naraščajoče cene in manjša razpoložljivost so spodbudile španske potrošnike spreminjajo svoje vedenje. Številni Španci srednjega razreda kupujejo nižje stopnje oljčnega olja v manjših formatih in ga uporabljajo bolj varčno. Nekateri so celo opustil kategorijo.

"Prešel sem na druga jedilna olja,« je potrdil uporabnik družbenega omrežja Jean.

V preteklosti se je desetodstotni DDV uporabljal za oljčno olje, ki ga vlada ni štela za osnovno hrano.

Vendar se je to začelo spreminjati januarja 2023, ko je vlada znižala DDV za oljčno olje z deset odstotkov na pet odstotkov, medtem ko je DDV za osnovna živila znižala s štirih odstotkov na nič. Oljčno olje je bilo kasneje prekategorizirano kot osnovno živilo, DDV pa je bil odpravljen.

Kljub zagotovilom španske vlade, da brezvestna podjetja preprosto ne bodo mogla obdržati cen na enaki ravni, plačati nižjih davkov in obdržati dodatnega denarja, vsi španski uporabniki družbenih omrežij niso prepričani.

"Tovrstni ukrepi so sterilni, saj distributerji zadržujejo izdelke v svojih skladiščih in čakajo, da se cene dvignejo, in pridobijo oderuške dobičke,« je zapisal uporabnik družbenega omrežja Pilot. ​,war"Rešitev bi bila omejitev cen.«

Vendar pa je minister za socialne pravice, potrošniške zadeve in Agendo 2030 Pablo Bustinduy v govoru julija zagotovil, da bo pozoren na ​,war"zagotoviti, da se znižanje DDV v celoti prenese na potrošnike in nikakor ne bo vplivalo na stopnje dobička maloprodajnih distributerjev.«

Soledad Serrano Lopez, generalni direktor Finca Duernas, je povedal Olive Oil Times da odprava in trajno znižanje DDV na oljčno olje ne bi bistveno vplivala na odločitve španskih gospodinjstev o nakupu ekstra deviškega oljčnega olja.

"Ljudje verjetno ne bodo začeli kupovati več ekstra deviškega oljčnega olja samo zaradi tega,« je dejala. ​,war"Glavni razlog za nakup je kakovost, ne cena.”

Nekateri uporabniki družbenih medijev so se strinjali s sklepom Serrana Lopeza, vendar iz različnih razlogov. En anonimni uporabnik je zapisal, ​,war"znižanje DDV po 70-odstotni podražitvi je hec.«

Uradniki španske centralne banke so navedli, da so visoke cene oljčnega olja eden od razlogov za inflacijo, zlasti inflacijo hrane. ostaja višja v Španiji kot v mnogih drugih evropskih državah.

Medtem ko opazovalci sektorja pričakujejo, da bodo cene oljčnega olja na izvoru padle, saj predhodni znaki kažejo, da letina presega milijon ton, je težje vedeti, kdaj maloprodajne cene bo začel odražati ta padec.

Medtem španski uporabniki družbenih omrežij še naprej izražajo svoje razočaranje.

"Vsa živila in osnovne potrebščine naj ne plačujejo DDV,” je zapisal Borja. ​,war"To je najbolj nepravičen davek od vseh."