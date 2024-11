Španski sektor namiznih oljk na robu po zmagi Trumpa na volitvah

Izjave novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa v kampanji, v katerih je namignil na nove carine na evropski izvoz v ZDA, so močno prizadele španski sektor namiznih oljk.

Proizvajalci in izvozniki so trdili, da mora EU nemudoma obravnavati možnost novih carin.

Po besedah ​​Antonia de Mora, generalnega sekretarja Združenja izvoznikov namiznih oljk (Asemesa), so ameriške carine na španske namizne oljke v zadnjih petih letih že povzročile izgubo 260 milijonov evrov izvoza zaradi izrečenih ukrepov med prejšnjo Trumpovo administracijo.

De Mora je pojasnil, da se je zaradi zmanjšanih količin namiznih oljk, poslanih v Združene države, španski proizvajalci njihov tržni delež zmanjšal za 70 odstotkov.

"Izgubili smo ta izvoz, medtem ko so konkurenčne države, kot so Egipt, Turčija in Maroko, razširile svoj izvoz,« je dejal de Mora za Canal Sur Radio.

Združenje izvoznikov je opozorilo, da se je EU hitro soočila s Kitajsko glede carin in celo napovedala protiukrepe proti morebitnim novim carinam na evropski izvoz.

Bruselj so pozvali, naj zavzame podobno dinamično držo pri obravnavi pričakovanih ameriških carin.

Trump naj bi izbral nekdanjega ameriškega trgovinskega predstavnika Roberta Lighthizerja, ki je vodil politiko prejšnje Trumpove administracije glede carin, da se pridruži njegovi novi vladi kot trgovinski svetovalec.

De Mora je še poudaril, da je Trump večkrat omenil možno od deset do 60-odstotno zvišanje carin na ves izvoz EU v ZDA.

Izvozniki se bojijo, da bi takšno zvišanje povečalo obstoječe carine, ki obremenjujejo sektor namiznih oljk.

Gabriel Cabello, predsednik sektorja namiznih oljk v Cooperativas Agro-alimentaria de España, je poudaril, da sta po volitvah v ZDA v španski industriji namiznih oljk vsesplošna zaskrbljenost in negotovost.

Cabello je opozoril, da bi lahko vpliv presegel sektor namiznih oljk.

"Ko pride do konflikta med Boeingom in Airbusom končalo v dogovoru, so ZDA razmišljale o podaljšanju obstoječe tarife namiznih oljk tudi na zelene oljke in oljčno olje, čeprav je bila odločitev odložena za pet let, od tega so tri že minila,« je dejal in namigoval na dolgoletni spor, ki je dolga leta izzival oljkarstvo.

"S temi tarifami smo se soočali šest let, kljub temu, da imamo dve ugodne odločitve STO da bi jih odpravili, EU ni ukrepala za rešitev vprašanja, ker smo majhen sektor. Za večje industrije bi lahko ravnali drugače,« je dodal Cabello in namignil na morebitne nove tarife za avtomobilski sektor.

Združenje Unión de Uniones, ki zastopa španske kmete in živinorejce, je objavilo a poročilo poudarjanje pomena strateškega izvoza Španije v ZDA.

Kar zadeva vrednost, so oljčno olje in sorodni proizvodi izstopali kot pomembna izvozna kategorija, ki je presegla vse druge španske prehrambene izdelke, prodane v ZDA

Po mnenju združenja bi nove carine močneje vplivale na izdelke z večjim obsegom izvoza.

"Ta ukrep ... bi nesorazmerno vplival na izdelke, kot je oljčno olje, ki je predstavljalo 29.5 odstotka celotnega agroživilskega izvoza v Združene države, s prodajo, ki je leta 739 presegla 2023 milijonov evrov.«

Unión de Uniones je poudaril, da bi se morala EU pogajati z novoizvoljenim predsednikom, in spomnil Trumpovo administracijo, da bi imelo začetek trgovinske vojne negativne posledice za obe strani.

Po njihovem mnenju bi lahko EU uvedla protiukrepe za ameriški strateški izvoz, vključno z mandlji, avtomobilskimi izdelki, tehnologijo, alkoholom in luksuznim blagom.

"Pri tem vprašanju bi morali ostati pozorni, ne le glede izvoza hrane. Že vemo, da bi Trump letala brez pomislekov zamenjal za oljke,« so komentirali v Unión de Uniones. ​,war"Bistveno je, da EU učinkovito obvladuje to situacijo in s pogajanji zagotovi, da izvoz agroživilskih proizvodov ne bo uporabljen kot pogajalski adut.«

Rafael Sánchez de Puerta, predsednik Cooperatives Agroalimentarias, je poudaril, da ameriške carine na oljčno olje in namizne olive iz Španije ​,war"nima smisla.”

"Uvedena je tarifa za zaščito vaših izdelkov pred zunanjo konkurenco, vendar je ameriška proizvodnja oljčnega olja simbolična in edini rezultat je davek, ki ga potrošniki v ZDA plačati,« je zaključil Sánchez de Puerta.