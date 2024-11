Študija kaže, da je smrdljiva žuželka povzročila skrivnostno odpadanje sadja v Italiji

V zadnjih letih poročila o prezgodnje odpadanje plodov in posledične izgube proizvodnje v severnoitalijanskih oljčnih nasadih so vztrajno naraščale.

Ugotovljeni so bili številni vzroki, od ekstremnih vremenskih razmer do sprememba podnebja na neidentificirane glivične okužbe, invazivne škodljivce ali kombinacije vsega naštetega.

Vendar študije v zadnjem letu močno kažejo, da je rjava marmorirana smrdljiva stenica (Halyomorpha halys) je primarni voznik.

Oglejte si tudi: Invazivne ovce opustošijo oljčne nasade v vzhodni Španiji

H. halys, ki izvira iz Kitajske, Japonske, Korejskega polotoka in drugih azijskih regij, naj bi bila v Severno Ameriko po naključju vnesena v poznih devetdesetih letih.

Od takrat je postal pomemben kmetijski škodljivec. Zelo polifagna, se hrošč zlahka širi na nove vire hrane in je do leta 2010 povzročila letne izgube v višini najmanj 37 milijonov dolarjev samo pri pridelku jabolk.

Širjenje žuželk v Evropo in po njej je sledilo podobnemu vzorcu. Domneva se, da je bila na celino uvedena prek Švice in do leta 2021 dosegla Združeno kraljestvo.

Dosegel je tudi Turčijo, kjer je bilo navedeno, da je hrošč že povzročil 20-odstotni padec pridelka lešnikov v provinci Artvin, izgube, ki naj bi narasle na 50 odstotkov ali milijardo dolarjev škode.

2023 študija objavljeno v reviji Insects z namenom opisati škodo, ki jo povzroča H. halys na plodove oljk in njen vpliv na prezgodnje odpadanje plodov in kakovost plodov.

Študija je bila izvedena v oljčnih nasadih severne in srednje Italije z uporabo naravnih opazovanj in nadzorovanih poljskih poskusov.

S terenskimi poskusi so analizirali vplive H. halys v dveh razvojnih fazah plodov: pred utrjevanjem koščic in po utrjevanju koščic.

Rezultati so pokazali, da visoke gostote H. halys povzročil znatno povečanje prezgodnjega odpadanja plodov v fazi pred utrjevanjem koščic, ki je bilo manj izrazito v fazi po utrjevanju koščic.

Kemična analiza je pokazala pomembne spremembe v fenolni sestavi prizadetih oljk, pri čemer so poškodovani plodovi imeli višje koncentracije fenolnih spojin, kot je npr. oleuropein.

Te fenolne spojine igrajo vlogo pri obrambnih mehanizmih rastline, kar kaže na to H. halys hranjenje sproži te mehanizme tako, da povzroči stres v drevesu.

Te povišane ravni fenolov lahko vplivajo na pridelek in kakovost oljčnega olja, saj so fenolne spojine osrednjega pomena za okus in okus oljčnega olja. koristi za zdravje.

Še naprej študija, objavljeno v Journal of Economic Entomology junija 2024, je poskušalo ugotoviti vzrok prezgodnjega odpadanja plodov v več oljčnih nasadih v severni Italiji. Raziskovalci z univerz v Veroni in Padovi so začeli s pregledovanjem odpadlih oljk za dokaze glivičnih okužb ali dejavnosti hranjenja žuželk.

Vrste gliv smo izolirali tako iz zdravih kot iz izpahnjenih oljk. Vendar študija ni odkrila bistvenih razlik v prisotnosti gliv v zdravih in izločenih oljkah.

Poleg tega je bila večina identificiranih vrst običajnih endofiti, s katerimi ima oljka na splošno medsebojen odnos, kar kaže, da glivične okužbe niso bile odgovorne za opaženo opadanje oljk.

Nasprotno pa so poskusi pokazali močno povezavo med številom prisotnih smrdljivih žuželk in obsegom prezgodnjega odpadanja plodov.

V skladu z rezultati študije iz leta 2023 je bila največja škoda povzročena v zgodnjih fazah razvoja plodov, preden so oljčne koščice popolnoma otrdele.

Ugotovljeno je bilo, da je hranjenje smrdljivk povzročilo nekrozo semen, kar je posledično povzročilo prezgodnje odpadanje plodov. Ekipa je iz teh rezultatov ugotovila, da H. halys je bil glavni dejavnik tega zgodnjega padca oljk, pri čemer so najvišje okužbe povzročile največjo izgubo plodov.

Raziskovalci so prizadetim kmetom priporočili, da sprejmejo integrirane strategije zatiranja škodljivcev, ki vključujejo fizično izključitev in ciljno uporabo insekticidov.

Glede na vse večjo razširjenost te in drugih invazivnih vrst škodljivcev so poudarili tudi nujnost prihodnje raziskave v bolj trajnostne in razširljive metode nadzora.