Ekipa iz baltske države Litve je zmagala na sedmem svetovnem prvenstvu v obiranju oljk, ki je potekalo na Hrvaškem. otok Brač.

Edinstveno tekmovanje je potekalo v župnijskem oljčniku sv. Josipa pri občini Postira. Sodelovalo je 13 ekip iz sredozemskih držav s tradicijo pridelovanja oljčnega olja in drugih brez enega samega oljčnega nasada.

"Od skupno 52 jih je bilo kar 70 odstotkov tekmovalcev iz držav, kjer oljk ne pridelujejo,« je povedala Ivana Jelinčić, direktorica Turistične skupnosti Postira, ki je prireditev organizirala s tamkajšnjo kmetijsko zadrugo.

Vsaka ekipa, sestavljena iz štirih članov (dve ženski in dva moška), je poskušala v 45 minutah nabrati čim več oliv. Vsak tekmovalec je dobil mošnjiček za prenašanje obranih oljk. Po izteku časa so se ekipe zbrale in stehtale oljke.

Začetek dirke

Litva, ki je končala lani šesti, je z velikim naskokom zmagal v konkurenci, saj je pospravil 90.2 kilograma. Hrvaška ekipa, ki zmagal leta 2023, obrala 77 kilogramov, sledita ji poljsko ekipo s 74.2 kilograma.

Kraj Ekipa Skupaj (kg) 1 Litva 90.2 2 Hrvaška 77.0 3 Poljska 74.2 4 Digitalni nomadi 72.2 5 Združene države Amerike 68.2 6 Srbija 67.4 7 Irska 66.8 8 Anglija 62.4 9 Peru 59.8 10 Švedska 55.4 11 Latvija 55.2 12 Albanija 46.2 13 Slovaška 46.0

"Nimamo oljk, imamo pa izkušnje z obiranjem jabolk, češenj, sliv in krompirja,« je povedal Tadas Dunauskas iz ekipe Litva. ​,war"Povezava je tudi v tem, da imamo radi olivno olje.”

"Izjemno smo srečni in zadovoljni, saj je biti najboljši med najboljšimi nekaj posebnega, kar si bomo zapomnili za vse življenje,« je dodal.

Po obiranju so oljke takoj zmleli na Kmetijski zadrugi Postirska, vsak tekmovalec pa je prejel spominsko steklenico ekstra deviško olivno olje.

"Slavimo oljko in širimo kulturo gojenja oljk po vsem svetu,« je dejal Jelinčić.

Med čakanjem na rezultate in kronanje novih svetovnih prvakov so se udeleženci potopili v otoško zgodovino, kulturo in bogato dediščino, med drugim so obiskali Pučišče, Vidovo goro in muzej oljčnega olja v Škripi.

Poleg tega Brač ZOP ekstra deviško oljčno olje, lokalna vina in gastronomske dobrote so udeleženci poskusili najboljši hrvaški gin Poetica, nagrajen na mednarodnem tekmovanju Wine & Spirit Competition 2024 v Londonu.

"Poetica je že drugo leto partner Svetovnega prvenstva v obiranju oljk in kolikor prispeva k našemu dogodku, se zdi, da dopolnjujemo njihove izdelke, saj je zmagal njihov Poetica Olive Infused Gin, prepojen z braškimi oljkami sorte Oblica. srebrno medaljo na tekmovanju v Londonu z 92 od 100 možnih točk,« je dejal Jelinčić.

Prvenstvo se je uradno zaključilo s podelitvijo priznanj v dvorani hotela Pastura.

Prvaki v obiranju oljk 2024: ekipa Litve

Poleg tekmovalnega dela programa so potekale številne degustacije, izleti in družabni dogodki, s katerimi so udeleženci lahko doživeli Postire in otok Brač, ki se ponaša z večstoletno tradicijo pridelave oljčnega olja.

Prve pisne sledi gojenja oljk na otoku so bile najdene v rokopisih rimskega potopisca Strabona iz 1.st stoletja pr. Cesar Dioklecijan je omenil gojenje oljk v 3rd stoletja, z oljkami, zasajenimi na neobdelanih površinah iz cepljenih divjih oljk.

Zanimive zgodbe prihajajo tudi iz 16th stoletja, ko je beneški senat odredil, da bo vsak, ki poškoduje ali poseka oljko, izgnan z Brača do 10 let. Poleg tega je običajna cena za nevesto na otoku vključevala ženin sajenje oljk.

Dolga zgodovina sajenja in ohranjanja oljčnih dreves je povzročila, da je do konca 500,000. stoletja na Braču raslo 18 dreves.th stoletja, pri čemer je otok prispeval množino oljčnega olja, pridelanega v južni hrvaški regiji Dalmaciji.

Na otoku raste približno milijon oljčnih dreves, kar predstavlja dve tretjini njegovega kmetijstva. Oblica je najpogostejša sorta zaradi svoje odpornosti na sušo in vetrove ter sposobnosti uspevanja v revnih, kamnitih tleh.

Pridelovalci oljčnega olja na Braču so v preteklih letih pokazali kakovost svojih izdelkov in prejeli vrsto nagrad na NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Dokazujemo, da gresta lahko kmetijstvo in turizem skupaj,« je dejal Jelinčić. ​,war"Tako zagotavljamo pristno turistično izkušnjo ter zdravo in prijetno življenje domačinov.”

Zadovoljstva ni skrival niti Jan de Jong, predsednik in ustanovitelj Digital Nomads, katerega ekipa nastopa že četrtič. Dejal je, da imajo oljke več simbolnih pomenov, ki se dobro ujemajo z digitalnimi nomadi.

Letošnji tekmovalci

Turistična industrija že dolgo priznava uspeh svetovnega prvenstva v obiranju oljk.

Dogodek je osvojil najboljšo kreativno izkušnjo na podelitvi nagrad Creative Tourism Network Awards 2019 in drugo nagrado na mednarodnem turističnem sejmu Fitur 2020.

"Nagrada je veliko priznanje, a je obveza, da se še naprej izboljšujemo,« je dejal Jelinčić. ​,war"Hvala vsem in se vidimo naslednje leto.”