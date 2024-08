Italijanski policijski uradnik pojasnjuje, kako deluje goljufija z oljčnim oljem

Goljufije in ponarejanje še naprej predstavljajo velik izziv za industrijo oljčnega olja.

V Italiji, eni največjih proizvajalk oljčnega olja na svetu, se specializirane policijske enote aktivno borijo proti nedovoljeni trgovini s hrano in se izrecno osredotočajo na ponarejanje oljčnega olja.

Pravo, visokokakovostno oljčno olje je glavna tarča kriminalnih združb. Ponarejeno oljčno olje, lažno označeno kot ZOP (zaščitena označba porekla) ali ZGO (zaščitena geografska označba), spodkopava zakonite proizvajalce in predstavlja resno tveganje za zdravje potrošnikov.

Zelo nizka cena izdelkov, kot je ekstra deviško oljčno olje, je pogosto znak nizke kakovosti olja, verjetno uvoženega ali mešanega z oljem iz semen. - Michele Avagnale, poveljnik, Carabinieri Health Protection Group

Kriminalcem lahko ponarejena visokokakovostna hrana prinese znatne dobičke. Ta trend prevladuje v številnih stalnicah italijanske kuhinje, pri čemer je oljčno olje še posebej donosen cilj.

Centralni inšpektorat za varstvo kakovosti in zatiranje goljufij agroživilskih proizvodov (ICQRF), agencija pri ministrstvu za kmetijsko in gozdarsko politiko, je sporočil, da je samo v letu 2023 380 ton nezakonitih proizvodov iz oljčnega olja v vrednosti nad € 2 milijona so zasegli.

"Ekstra deviško olivno olje, skupaj z ZOP in ZGO, so vrhunski izdelki, katerih obseg in tržni delež še naprej naraščata,« je povedal podpolkovnik Michele Avagnale, poveljnik Carabinieri Health Protection Group (NAS) v Neaplju, specializirane enote znotraj italijanskih policijskih sil. Olive Oil Times.

Oglejte si tudi: Izkoriščanje umetne inteligence za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in zaupanja oljčnega olja

"Italijanska industrija oljčnega olja vključuje številne ključne akterje, od pridelovalcev in oljkarn do primarnih in sekundarnih predelovalnih industrij, pa tudi podjetij, ki kupujejo italijansko in tuje oljčno olje za ustvarjanje mešanic ali stekleničenje in prodajo končnim distribucijskim podjetjem,« je pojasnil Avagnale. .

"Podobne vrste in stopnje oljčnega olja se lahko zakonito meša,« je dodal. ​,war"Zakonodaja Evropske unije določa, da je legitimna mešanica ekstra deviškega oljčnega olja sestavljena izključno iz ekstra deviških oljčnih olj, ki spadajo v isto komercialno kategorijo in so v celoti v skladu s predpisi o ekstra deviškem oljčnem olju.”

Tu pride v poštev nezakonito mešanje, ki spodkopava trg in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje potrošnikov.

"Ko govorimo o goljufijah s hrano, bi govoril o oprijemljivi škodi in ne o dejavnikih tveganja,« je dejal Avagnale. ​,war"Goljufije s hrano resno ogrožajo javno zdravje. Kriminalci poskušajo zavajati potrošnike s prodajo izdelkov, ki se ne ujemajo z navedenim na etiketi.«

Podpolkovnik Michele Avagnale poveljuje nacionalni policijski enoti, namenjeni boju proti goljufijam s hrano in preprečevanju teh goljufij. (Foto: Carabinieri NAS)

Avagnale je opozoril, da goljufije s hrano povzročajo škodo na več načinov, kar povzroča gospodarske izgube za potrošnike, podjetja in državo.

"Ogroženo je lahko tudi javno zdravje, saj se lahko tržijo živila, ki vsebujejo škodljive snovi ali tista, ki spreminjajo prehransko ravnovesje,« je dejal. ​,war"Nezakonito mešanje vključuje mešanje deviških ali ekstra deviških oljčnih olj z olji nižje kakovosti, znanimi kot ​,war"lampante.' Ta olja se nato obdelajo, da se odstranijo vse organoleptične ali kemične napake.”

Za zagrešitve se izkoriščajo tudi napredne tehnologije mešanja goljufija z oljčnim oljem.

"Nezakonito mešanje lahko vključuje tudi povezovanje posod s podstandardnimi izdelki s tistimi, ki vsebujejo kakovostno olje, in njihovo mešanje s pomočjo specializirane programske opreme,« je dejal Avagnale. ​,war"Z uporabo te programske opreme lahko kriminalci proizvedejo izdelek, katerega organoleptični in kemični parametri ustrezajo predpisi EU za ekstra deviška oljčna olja.”

Dostopnost tehnologije je kriminalnim združbam omogočila, da izboljšajo svoje delovanje in izkoriščajo priljubljenost oljčnega olja za dobiček. Posledično je moral tudi NAS izboljšati svojo tehnologijo in metode.

"Agroživilski kriminal se je z leti razvijal,« je dejal Avagnale. ​,war"Ne vključuje več surovih, zlahka odkritih ponaredkov z naključnim vzorčenjem, kot je delno ali popolno mešanje ekstra deviškega oljčnega olja s sojinim, sončničnim ali palmovim oljem, pomešanim s klorofilom ali beta-karotenom.”

oglas

oglas

"Danes ta kazniva dejanja vključujejo veliko bolj sofisticirane goljufije, zaradi česar jih je težko odkriti s standardnimi znanstvenimi analizami,« je dodal. ​,war"Pogosto se moramo zanesti na genetske ali druge eksperimentalne analize. V nekaterih primerih je treba vsako posamezno serijo oljčnega olja preveriti pred mešanjem.”

"Poleg tega so napredovale tudi metode pakiranja in označevanja,« je pojasnil Avagnale. ​,war"Zaradi uporabe visokokakovostnih materialov in domiselnih imen je prepoznavanje neskladnih izdelkov še večji izziv.«

Preiskave NAS lahko vključujejo nadzor okolja in telefona, preglede, kontrole, primerjave ter obsežno analizo papirne in elektronske dokumentacije.

"Poleg tega podjetja pogosto delujejo prek mrež navideznih podjetij in uporabljajo sisteme lažnega izdajanja računov, kar otežuje rekonstrukcijo komercialnih transakcij,« je dejal Avagnale. ​,war"Ta podjetja so običajno povezana s frontmani.«

"Konec koncev preiskovalne dejavnosti pogosto zahtevajo sodelovanje mednarodnih organizacij in specifično pravno podporo,« je dodal. ​,war"Med številnimi preiskavami se je izkazalo, da se nekateri izdelki kupijo v eni državi, predelajo v drugi in prodajo drugje, kar otežuje nadzor.«

Več kot 1,000 agentov NAS je razporejenih po vsej Italiji, ki tvorijo del širše mreže za varnost hrane in farmacevtskih izdelkov, ki deluje po vsej EU.

Oglejte si tudi: Odkritje ponarejenega oljčnega olja sproži razpravo o testiranju na severnem Cipru

Usklajevanje italijanskih organov pregona z nacionalnimi in mednarodnimi agencijami je omogočilo nekaj največ pomemben boj proti ponarejanju in operacije za boj proti goljufijam, ki se izvajajo v več kot eni državi proizvajalki oljčnega olja.

Večina nedavno obsežno operacijo vključevalo odkritje več kot 71 milijonov ton prepovedanih oljnih snovi v južni italijanski regiji Puglia.

"Pri oljčnem olju se preiskave NAS pogosto začnejo s pregledi na kraju samem, ki jih pogosto sprožijo poročila potrošnikov ali združenj,« je dejal Avagnale.

NAS preverja skladnost s predpisi z vzorčenjem in obsežno laboratorijsko analizo.

"Ko se odkrije neskladen izdelek, se takoj izvedejo zaščitni postopki,« je dejal Avagnale. ​,war"Ti ukrepi vključujejo začasni odvzem dovoljenja za poslovanje, odvzem določenega izdelka in izvajanje nadaljnjih dejavnosti preverjanja v zvezi s proizvodno verigo, sledljivostjo in komercialno distribucijo.”

Za boj proti mednarodni naravi goljufij s hrano in oljčnim oljem so v dejavnosti NAS vključeni vseevropski sistemi opozarjanja, kot je RASFF (Sistem hitrega obveščanja za hrano in krmo).

"To orodje, ki je bilo ustanovljeno v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, se je razvilo tako, da vključuje materiale in predmete, namenjene za stik s hrano, pa tudi s hrano za hišne ljubljenčke,« je dejal Avagnale. ​,war"Sistem je dostopen na spletu, kar vsem udeležencem omogoča deljenje, aktiviranje in sporočanje ustreznih informacij v realnem času.«

Avagnale je poudaril, da lahko potrošniki igrajo ključno vlogo pri zmanjševanju goljufij s hrano in boju proti njim, zlasti v sektorju oljčnega olja, in navedel nekaj preprostih priporočil, ki bi jih potrošniki lahko upoštevali:

Kupujte izdelke v zaupanja vrednih trgovinah in na tržnicah, ne pri improviziranih prodajalcih;

Naučite se prepoznati surovine, njihov izvor in zgodovino;

Pred nakupom natančno preberite etikete izdelkov, da boste razumeli natančno sestavo živila (sestavine, aditivi, konzervansi), načine shranjevanja, rok uporabnosti, ime proizvajalca, proizvodno serijo in izvor surovin;

Dajte prednost sezonskim živilom z a ​,war " kratke dobavne verige« oz ​,war " nič kilometrov«, in se odločite za zdrave, po možnosti domače, obroke;

​,war kratke dobavne verige« oz ​,war nič kilometrov«, in se odločite za zdrave, po možnosti domače, obroke; Bodite previdni pri preveč predelani hrani s številnimi sestavinami in nejasnimi ali komaj berljivimi oznakami;

Naučite se prepoznati posebne lastnosti živil;

Bodite previdni pri nizkih cenah.

"Zelo nizka cena izdelkov, kot je ekstra deviško oljčno olje, je pogosto znak nizke kakovosti olja, ki je verjetno uvoženo ali mešano z oljem iz semen,« je dejal Avagnale in navedel poseben primer preiskave NAS o goljufijah z oljčnim oljem.

Zaradi visokih cen oljčnega olja na izvoru je ponarejanje ekstra deviškega oljčnega olja še posebej donosno. (Foto: Carabinieri NAS)

"Posledica tega je sodno priznanje kazenske odgovornosti za vse vpletene, kar je privedlo do različnih zapornih kazni in dodatnih kazni, vključno s prepovedjo trgovanja,« je dejal.

Preiskava se je začela s preiskavo dokumentov, ki je odkrila ročno napisane zvezke in mape, ki vsebujejo neknjižne zapise, skrite v loku.

"Preiskovano podjetje je delovalo s piramidalno strukturo: predsednik upravnega odbora, ki je vodil organizacijo, je upravljal trgovanje z nafto znotraj skupnosti, usmerjal zaposlene pri sestavljanju vsake serije in nadzoroval delo kemijskega laboratorija,« je dejal Avagnale.

"Naslednji je bil na vrsti upravni direktor, ki je v času njegove odsotnosti nadomeščal predsednika in vodil odnose z bankami,« je dodal. ​,war"Od zaposlenih je eden skrbel za plasiranje kosovnih izdelkov na trg, drugi pa kot komercialist.”

Medtem je Avagnale dejal, da je drug zaposleni skrbel za sestavo, sestavljanje in filtracijo izdelkov, ki so bili nato shranjeni v skladišču podjetja.

"Pogosto je bil odgovoren za mešanje izdelka, pri čemer je strogo upošteval navodila predsednika,« je dodal Avagnale. ​,war"Poleg tega je podjetje zaposlilo administrativnega delavca, odgovornega za posodabljanje Državne kmetijske informacijske službe (SIAN).«

SIAN je obvezen elektronski register, v katerega morajo podjetja evidentirati vsak vnos, odvzem in mešanje deviškega in ekstra deviškega oljčnega olja. ​,war"Je del obsežnega nadzornega sistema, ki ga nadzirajo zunanji subjekti, kot je ICQRF,« je dejal Avagnale.

"Predsednik, direktor in uslužbenec, odgovoren za vzdrževanje registra SIAN, so bili obtoženi sodelovanja pri ponarejanju evidenc in obvestil po 484. členu italijanskega kazenskega zakonika,« je dodal. ​,war"V sistem so vnesli lažne podatke o nakupu, gibanju in predelavi serij olja, ki so bila skladiščena v podjetju, z namenom trženja deviškega in ekstra deviškega oljčnega olja.«

"Primerjava med knjigovodsko in neračunovodsko dokumentacijo, rezultati iz elektronskega registra SIAN in aktivnosti nadzora so razkrile neskladja med uradno evidentiranim in prodanim, kar kaže na prizadevanja podjetja, da bi goljufijo prikrila nadzornim organom,« je pojasnil Avagnale.

Domnevna goljufija je bila razvrščena v komercialno goljufijo, povezano z organoleptičnimi lastnostmi izdelka, in goljufijo glede geografskega porekla, ki vključuje nezakonito mešanje.

"V preiskavah v zvezi z goljufijami, povezanimi z organoleptičnimi značilnostmi izdelka, so preiskovalci poleg analize računovodskih in neračunovodskih evidenc uporabili okoljski in žični nadzor,« je dejal Avagnale.

"Kar je preiskovalcem omogočilo podrobno in natančno razumevanje dogodkov, so bili zvezki, rokopisi in mape z oznakami ​,war"notranjih rezov' in drugih podobnih evidenc,« je dodal. ​,war"Nezakonita dejavnost je vključevala nacionalno in mednarodno veleprodajo velikih serij oljčnega olja."

Avagnale je dejal, da dokumenti podrobno opisujejo, kako je podjetje uvažalo oljčno olje lampante iz Španije in Italije v razsutem stanju, preden ga je zmešalo, ustekleničilo in označilo izdelek kot ekstra deviško oljčno olje.

"To je bilo podprto s kemijsko-fizikalnimi in organoleptičnimi kontrolami, ki jih je izvajal notranji laboratorij,« je pojasnil Avagnale. ​,war"Ti materiali so bili nepravilni, sestavljeni iz izdelkov z zelo visoko vsebnostjo peroksida in kislosti.

"Poleg tega so bile velike količine oljčnega olja različnega porekla in kakovosti zaradi uporabe surovin različne narave in izvora,« je dodal. ​,war"Kljub temu so bila prodana kupcem in označena kot ekstra deviško oljčno olje ali 100-odstotno italijansko ekstra deviško oljčno olje, kar je vodilo v obtožbe v skladu s členoma 515 in 517-bis italijanskega kazenskega zakonika za komercialno goljufijo, oteženo z zlorabo zaščite porekla. označi."