Umbrija utira pot celoletnega oleoturizma

Umbrija turistom ponuja bogat koledar dogodkov in doživetij po vsem svetu ekstra deviško olivno olje.

Pogosto se imenujejo ​,war"zeleno srce Italije' zaradi svojega položaja v državi in ​​naravnega bogastva je osrednja italijanska regija talilni lonec umetnosti, zgodovine in oljčne dediščine, ki zagotavlja idealno okolje za oleoturizem.

Naša regija ima majhno proizvodnjo, manj kot tri odstotke domače proizvodnje, a si je zaradi kakovosti svojih olj prislužila velik ugled. - Paolo Morbidoni, predsednik, Umbria PDO Olive Oil Road

"Umbrijo lahko opredelimo kot pionirko na področju oljarskega turizma, saj je letos prelomni dogodek Frantoi Aperti (Odprti mlini), in sicer dnevi odprtih vrat v mlinah v regiji, dosegel 27.th izdaja,« je povedala Daniela Tabarrini, direktorica Strada dell'Olio DOP Umbrija (Umbria ZOP Olive Oil Road).

"Danes je to konsolidiran dogodek, ki ga cenijo ljubitelji oljčnega olja, kar je omogočila stabilna in učinkovita mreža operaterjev, ki delujejo v veliki sinergiji,« je dodala.

"Pod okriljem Ceste oljčnega olja ZOP Umbria se skozi vse leto izvajajo številne pobude, v katerih pridelovalci niso le kmetje, ampak tudi gostitelji izkušenj,« je povedala. Olive Oil Times. ​,war"S tem so oljčarji v središču pozornosti tudi izven sezone obiranja, obiskovalci pa lahko skozi vse leto spoznavajo regijo po odličnih ekstra deviških oljčnih oljih.«

Kot del kroga Italijanske ceste oljčnega olja, Umbria ZOP Olive Oil Road je neprofitna organizacija spodbujanje oljčne pokrajine regije in proizvodnja nafte. Ima približno 90 članov in združuje javne organe in podjetja, vključno z mlini, kmetijami in gostinskimi strukturami. Letos praznuje 20 let delovanja.

"Oleotorizem je zdaj rastoč sektor z velikim razvojnim potencialom, a ko smo začeli pred dvema desetletjema, je predstavljal izziv, saj je bil obrobno vprašanje ali pa ga operaterji oljčnega olja niso upoštevali,« je povedal Paolo Morbidoni, predsednik ZOP Umbrije. Cesta oljčnega olja.

"Takrat in do nedavnega so bili mlini odprti le nekaj mesecev na leto v času žetve,« je dodal. ​,war"Z razvojem oljarskega turizma se je ta čas podaljšal in več je prostora za izboljšanje dobičkonosnosti podjetij.«

Pogled iz zraka na stoletja star oljčni nasad in grad Isola Polvese v Trasimenskem jezeru (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dellOlio ZOP Umbrija)

"Zdaj lahko rečemo, da je bil naš predlog, da jih odpremo obiskovalcem in delamo na kvalificiranem gostoljubju, napreden koncept in sčasoma je ustvaril rezultate, ki smo jih dosegli danes,« je nadaljeval Morbidoni. ​,war"Vse naše pobude res pritegnejo veliko obiskovalcev v vsakem letnem času.«

Naslednji dogodki društva so predvideni za 10. avgustth in 7. septembrath. Koncerti bodo v okviru festivala potekali na evokativnih prizoriščih, kot so stoletni oljčni nasadi in kraji duhovnosti. ​,war"Glasba med oljkami in opatijami.”

Nato bo Frantoi Aperti sprožil žetev in ujel zagon za Olio Nuovo, sveže stisnjeno ekstra deviško oljčno olje, s pobudami v mlinih v številnih umbrijskih vaseh. Umetniški, glasbeni in gastronomski dogodki za odrasle in otroke bodo potekali vsak vikend od 19. oktobrath do 16. novembrath med naslednjo izdajo.

Kosilo v ribiški zadrugi jezera v Magioneju med februarskim predogledom ZOP Umbria (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio ZOP Umbria)

"Po obiranju kmetje potrebujejo nekaj časa, da pridobijo različne certifikate in ustvarijo nekaj mešanic, kar nam omogoča, da podaljšamo in odstranimo sezonsko komunikacijo ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejal Tabarrini. ​,war"Agroživilski tehnološki park Umbria 3A je zadolžen za certificiranje zaščitenih označb porekla (ZOP).«

"Po tem so ekstra deviška oljčna olja pripravljena za sodelovanje v nagradi Zeleno zlato Umbrije, ki predstavlja regionalni izbor za Hercules Olivarius državno tekmovanje,« je dodala. ​,war"S temi dogodki je ekstra deviško oljčno olje zvezda že nekaj mesecev zapored.”

Komunikacijski strokovnjaki Strada dell'Olio so pripravili tudi dogodek za uradni začetek kampanje za oljčno olje: predogled Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Predogled ekstra deviškega oljčnega olja Umbrije ZOP).

Tretja izdaja je potekala 19. februarjath in 20th, ko so novinarjem in strokovnjakom predstavili nekaj najboljših izdelkov aktualne letine.

Udeleženci predpremiere so se udeležili različnih aktivnosti, med drugim tudi degustacije oljčnega olja v mestnem muzeju Bettona.

Vodena degustacija oliv v mestnem muzeju Bettona (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio ZOP Umbria)

Obkroženi z mojstrovinami umetnikov iz preteklosti, med njimi Perugino in El Greco, so jih vodili vodje žirije tekmovanja Umbria Green Gold pri senzorični analizi ekstra deviških oljčnih olj, ki predstavljajo pet podobmočij ZOP Umbrije – Colli Amerini, Colli Orvietani, Colli Martani, Colli del Trasimeno in Colli Assisi-Spoleto.

Prisotni so si ogledali tudi tri mline v okolici: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli in Frantoio Ercolanetti.

"Predogled je bil tudi priložnost za uvedbo Evo & Art Experience, sestavljenega iz dveh oleoturističnih itinerarijev, Dolce Agogia Tour in Moraiolo Tour, ki potekata skozi dve območji ZOP, gričevje jezera Trasimeno in gričevje Assisi-Spoleto,« je dejal Tabarrini.

"Vodijo k odkrivanju pokrajine ter zgodovinske in umetniške dediščine, vključno s priložnostmi za uživanje v hrani in vinu ozemlja,« je dodala. ​,war"Itinerarje smo zasnovali tako, da izpolnijo pričakovanja profesionalcev in navdušencev.”

Tura Dolce Agogia, poimenovana po značilni sorti oljk ob jezeru Trasimeno, se osredotoča predvsem na območja slikarja Perugina.

Voden ogled cerkve sv. Sebastijana v Panicalu za občudovanje ​,war " Peruginova slika Mučeništvo sv. Sebastijana (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio ZOP Umbrija)

Zajema vasi Panicale s cerkvijo svetega Sebastijana s freskami z mučeništvom svetega Sebastijana in San Feliciano, zaselkom Magione. Tu lahko obiskovalci uživajo v ribiški izkušnji z ribiško zadrugo Jezero, izletu z ladjo na otok Polvese in ogledu stoletnega oljčnega nasada, ki mu sledi kosilo v ribiškem domu.

Udeleženci izleta so vabljeni, da obiščejo mline na tem območju: Frantoio Centumbrie v Agellu, Oleificio Cooperativo Pozzuolese v Castiglione del Lago in Frantoio Luca Palombaro v Magioneju.

Tura Moraiolo, imenovana po sorti oljk, razširjeni na območju hribovja Assisi-Spoleto, zajema to okrožje in nekatera mesta Unescove dediščine, kot sta Tempietto del Clitunno v Campello sul Clitunno in bazilika San Salvatore v Spoletu.

Poleg tega itinerar vključuje Spello in njegovo cerkev Santa Maria Maggiore; Trevi, muzej oljčne civilizacije in cerkev Santa Maria delle Lacrime; in pot rimskega akvadukta skozi olivni pas med Assisijem in Spoletom.

Obisk mlina v Bettoni med februarskim predogledom ZOP Umbria (Foto: arhiv Pierpaolo Metelli Strada dellOlio ZOP Umbria)

Mlini območja, ki si jih udeleženci lahko ogledajo, so Frantoio di Spello in Spello; Frantoio Clarici, Antico Frantoio Petesse in Frantoio Luigi Tega v Folignu; Frantoio Olio Trevi in ​​Frantoio Gaudenzi v Treviju; Frantoio Marfuga in Frantoio Gradassi v Campello sul Clitunno ter Frantoio del Poggiolo Monini v Spoletu.

Vse pobude Umbria ZOP Olive Oil Road so organizirane v sodelovanju z več kot 30 restavracijami člani združenja, imenovanimi EvooAmbassadorji. To so restavracije srednjega do višjega cenovnega razreda, ki so predane uporabi in promociji ekstra deviških oljčnih olj podjetij članic in tistih, ki sodelujejo v tekmovanju Zeleno zlato Umbrije.

"Restavracije lahko obravnavamo kot regionalne ​,war"informacijske pisarne.' Kosilo in večerja sta idealna trenutka za poudarjanje ekstra deviškega oljčnega olja in razširitev občinstva uporabnikov vrhunskih izdelkov,« je povedal Morbidoni, EvooAmbassador.

Skupaj s chefom Giancarlom Politom je pokrovitelj restavracij Locanda del Capitano in Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand in Slow Food Snail v zaselku Montone.

Večerjo so pripravili kuharski mojstri EvooAmbassador med predogledom ZOP Umbria februarja (Foto: Pierpaolo Metelli, arhiv Strada dell'Olio ZOP Umbria)

"Restavratorji EvooAmbassadorja v svoj meni vključijo vsaj tri ekstra deviška oljčna olja podjetij članic,« je pojasnil. ​,war"Potrošniki lahko resnično zaznajo razliko, ki jo lahko visokokakovostna ekstra deviška oljčna olja naredijo v obroku, in jih EvooAmbassador, ki jim posreduje informacije o izdelku in proizvajalcu, spodbudi, da poglobijo svoje znanje.”

Predsednik Umbria PDO Olive Oil Road je dodal, da je bilo za vzpostavitev vsega tega ključnega pomena verjeti v vrednost mreženja od začetka, kar je vse partnerje spodbudilo k kohezivnemu delu.

"Vse se je oblikovalo iz skupne ideje o združitvi moči, ne le za večjo gospodarsko moč, ampak tudi za podporo drug drugega,« je dejal. ​,war"Nato smo združili najboljša podjetja in še naprej dvigovali lestvico. Res je, da ima naša regija majhno proizvodnjo, ki znaša manj kot tri odstotke nacionalne proizvodnje, a si je s kakovostjo svojih olj prislužila velik ugled.«

"Danes lahko močno komuniciramo z Umbrijo ekstra deviškega oljčnega olja skoraj vse leto,« je dodal Morbidoni. ​,war"In to je mogoče zaradi skupnega kakovostnega dela podjetij in javnih organov. Ena največjih vrednot, ki jih Umbria ZOP Olive Oil Road prenaša že 20 let, je pomen sodelovanja v korist vseh.«