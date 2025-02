Zakaj cene oljčnega olja v Grčiji ne padajo

V Grčiji se znižane cene oljčnega olja ob izvoru ne odražajo na maloprodajnem trgu, saj potrošniki še naprej sežejo globoko v žep pri nakupu oljčnega olja v supermarketih in trgovinah z živili.

Cene proizvajalcev za ekstra deviško olivno olje v državi so se letos skoraj prepolovile in se gibljejo od 4.80 evra na kilogram na Kreti do 5.30 evra na kilogram v Lakoniji na južnem Peloponezu.

Cene pri proizvajalcih so padle… To je čisto zaslužkarstvo. - Michalis Kabitakis, podpredsednik organizacij kmetijskih zadrug

Za primerjavo, v prejšnjem pridelovalnem letu 2023/24, cene pri poreklu so dosegle vrh po skoraj 10.00 € za kilogram ekstra deviškega oljčnega olja z nizko vsebnostjo kislin.

Poleg tega so bile rekordne cene oljčnega olja v Grčiji glavni voznik za visoko inflacijo hrane, zabeleženo v državi lani.

"Lani so bile ob minimalni proizvodnji cene na izvoru 9 ali celo 10 evrov,« je dejal Michalis Kabitakis, podpredsednik Združenja kmetijskih zadružnih organizacij in podjetij Grčije.

"Letos ni zalog [oljčnega olja], ki bi upravičile visoke cene,« je dodal Kabitakis. ​,war"Cene proizvajalcev so se znižale na 4.50 do 5.50 evra in še vedno znašajo od 11.50 do 14 evrov za liter ekstra deviškega olja in od 8.50 do 10 evrov za liter deviškega olja. To je čisto dobičkarstvo.”

INKA, Grški inštitut za potrošnike, je prav tako protestiral zaradi visokih potrošniških cen oljčnega olja, vodja inštituta Yiorgos Lechouritis pa je industrijo oljčnega olja in veletrgovce obtožil cenovnih špekulacij.

Industrija to trdi ​,war"je veliko plačal za lansko zalogo, ​,war"je dejal Lechouritis. ​,war"Spet govorimo o nespodobnosti in špekulacijah posrednikov. Treba je izvajati intenzivno in resnično spremljanje cen od trenutka, ko [oljčna olja] zapustijo proizvajalce, dokler ne pridejo v supermarkete.”

Proizvajalci oljčnega olja so na svoji strani trdili, da so tržniki in trgovci odgovorni za znatno razliko med proizvajalčevimi in potrošniškimi cenami oljčnega olja v Grčiji.

"Poceni grabijo olje, da bi ga prodajali potrošnikom po visokih cenah, s čimer ustvarjajo nespodobne dobičke v škodo proizvajalcev in potrošnikov,« je v sporočilu zapisalo kmetijsko združenje Chandrinos iz zahodne Mesenije.

Združenje je tudi pozvalo kmete, naj svoje traktorje odpeljejo s polj na ceste in ulice po vsej Grčiji, češ da ​,war"le z našimi protesti in traktorji na ulicah smo lahko pridobili."

Medtem je govorica o vladni intervenciji za omejitev domače trgovine z oljčnim oljem v razsutem stanju sprožila polemike v Grčiji.

Običajna praksa med grškimi gospodinjstvi je nakup sveže pridelanega ekstra deviškega oljčnega olja v 17-litrskih pločevinkah od manjših proizvajalcev, običajno od prijateljev ali družinskih sorodnikov.

Potem ko je lani dosegla rekordne cene 160 evrov ali več, je letos 17-litrska pločevinka kakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja z nizko vsebnostjo kisline verjetnejša cena od 100 do 120 evrov. Z oljčnim oljem pa se lahko trguje le v embalaži do pet litrov.

Po nekaterih ocenah se v Grčiji vsako leto trguje z nedokumentirano količino od 60,000 do 70,000 metričnih ton oljčnega olja v pločevinkah.

Glede na Poročila v grških medijih namerava vlada kaznovati z visoko globo 5,000 evrov vsakega prevoznika 17-litrskega olivnega olja brez tovornega lista.

Proizvajalci oljčnega olja so protestirali proti domnevni ureditvi in ​​trdili, da je ukrep namenjen polnjenju državne blagajne in bo vplival tudi na njihov prihodek.

"Ukrep, ki ga načrtuje vlada, je neizvedljiv in ima edini namen naložiti globe proizvajalcem v času, ko nevzdržni proizvodni stroški nenehno naraščajo,« je dejal Kabitakis.

Grška vlada je hitro ovrgla poročanje medijev in izključila kakršne koli načrtovane spremembe v državi uveljavljene trgovine z oljčnim oljem v 17-litrskih pločevinkah za zasebno uporabo.

"Kar smo slišali v zadnjih dneh, ni res,« je dejal Christos Dimas, namestnik grškega finančnega ministra. ​,war"Prenos majhnih količin oljčnega olja med prijatelji in sorodniki poteka neformalno brez kakršnih koli težav s kršitvami.”