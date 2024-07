Xylella Fastidiosa, ugotovljena v Extremaduri

Organi za varstvo rastlin v Extremaduri so ugotovili Xyella fastidiosa v avtonomni skupnosti in sprejeli ukrepe za zadrževanje in izkoreninjenje.

Oblasti so povedale, fastidiosa podvrsto (Xylella fastidiosa fastidiosa) smrtonosnega rastlinskega patogena so identificirali pri dveh vrstah skalnjakov, dveh vrstah rastlin Cytisus in sivki v hribovitem območju Valencia de Alcántara v provinci Cáceres.

Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane ni znano, da bi Xylella fastidiosa naravno okužila oljke, oblasti pa so potrdile, da niso odkrili nobenih okuženih oljk.

O pauca in multipleks podvrste okužijo oljke in povzročijo sindrom hitrega propadanja oljk, za katerega ni zdravila in so ga odkrili v drugih španskih regijah.

Ekstremadurski uradniki za zdravje rastlin so prav tako lansirali protokol za izkoreninjenje, ki vključuje takojšnjo odstranitev vseh okuženih rastlin, dovzetnih za fastidiosa podvrst v radiju 50 metrov, vzpostavitev 2.5-kilometrskega varovalnega pasu, insekticidna tretiranja proti vektorskim vrstam in začetek programa nadzora.

Extremadura je tretja največja španska regija za pridelavo oljčnega olja, kjer proizvedejo 68,997 ton oljčnega olja v pridelka 2023/24, od tega 8,220 ton proizvedenih v Cáceresu.

Enako fastidiosa podvrsta je od leta 2019 prisotna v sosednji Portugalski, s multipleks ugotovljena podvrsta okoli severnega mesta Oporto leta 2023.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa je gram-negativna bakterija, ki je znana kot povzročitelj različnih bolezni rastlin. To je patogen, ki prizadene predvsem ksilem, ki je rastlinsko tkivo, odgovorno za transport vode in hranil iz korenin v druge dele rastline. Xylella fastidiosa je pomembna skrb v kmetijstvu in gozdarstvu, ker lahko okuži širok spekter rastlinskih vrst, kar povzroči gospodarske izgube in okoljsko škodo. To bakterijo prenašajo žuželke vektorji, kot so ostrostrelke in pljuvalke, ki se hranijo z rastlinskimi sokovi. Ko se te žuželke hranijo z okuženimi rastlinami, pridobijo bakterijo in jo lahko prenesejo na zdrave rastline, ko se hranijo z njimi. Xylella fastidiosa lahko okuži tako kmetijske pridelke kot okrasne rastline in je odgovorna za uničujoče bolezni v različnih delih sveta. Nekatere dobro znane bolezni, ki jih povzroča Xylella fastidiosa, vključujejo Pierceovo bolezen, pestro klorozo citrusov (CVC) in sindrom hitrega upada oljk (OQDS). Prizadevanja za nadzor Xylella fastidiosa vključujejo uporabo insekticidov za obvladovanje vektorjev žuželk ter prizadevanja za karanteno in odstranitev okuženih rastlin, da se prepreči nadaljnje širjenje. Raziskave potekajo za razvoj učinkovitejših strategij za obvladovanje in preprečevanje širjenja te bakterije in z njo povezanih rastlinskih bolezni.

Novica o odkritju je sledila objavi lokalnih oblasti na Balearskih otokih, da je 37 divjih oljk, znanih kot acebuches, okužene z Xylella fastidiosa pauca, so bile uničene v Sencellesu.

Balearski inštitut za naravo je uničil 103 občutljiva drevesa na dveh hektarjih v središču Mallorce, največjega otoka v sredozemskem arhipelagu.

"Trenutno so vsi pozitivni primeri za to vrsto skoncentrirani na območju blizu pokopališča v tej občini,« je za Diario de Mallorca povedal Joan Simonet, lokalni svetnik.

"[Posegi] so omogočili boljše zadrževanje bakterij, dejstvo, ki podpira ohranitev divjih oljk v dobrem stanju in pomaga zaščititi preostali del otoka in nasade oljk pred napredovanjem Xylella fastidiosa," je dodal.

Medtem ko je prvi pauca so bile okužbe ugotovljene v v začetku leta 2024, Xylella fastidiosa je bila zaznati na začetku novembra 2016 na Balearskih otokih.

Izbruh Xylella fastidiosa multiplex v valencijski skupnosti je edino drugo aktivno žarišče v državi.

Od aprila 2024 so lokalni organi za zdravstveno varstvo rastlin poročali, da so bakterije okužile 26 rastlinskih vrst, vendar nobene oljke. Identificirali so tudi tri žuželke prenašalke, med njimi tudi travniško pljuvalko, ki pleni oljke.

Prejšnji izbruhi Xylella fastidiosa v skupnostih Madrid in Almería leta 2018 so bili uspešno izkoreninjeni, območja pa ostajajo brez bakterij.

Skupaj s Španijo in Portugalsko je bila Xylella fastidiosa identificiran v Franciji – kjer oblasti trdijo, da je malo verjetno, da bo izkoreninjen – in Italija.

Odkar je bilo prvi identificiran leta 2013 je Xylella fastidiosa pauca resno vplivala na proizvodnjo oljčnega olja v Pugliji, najpomembnejši italijanski regiji oljčnega olja, in prispevala k stalnemu upadanju pridelka z rekordno visokih ravni v devetdesetih in dvajsetih letih prejšnjega stoletja.