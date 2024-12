Italijanski proizvajalci se spopadajo z nestabilnostjo trga

Italijanska proizvodnja oljčnega olja je vztrajno upadajo. V trenutnih razmerah povečane negotovosti trend padanja širi zaskrbljenost po celotnem italijanskem sektorju oljčnega olja.

"Tudi letos je podnebna kriza močno vplivala na južne regije, ki predstavljajo dve tretjini naše pridelave oljk,« je povedal Andrea Carrassi, generalni direktor nacionalnega združenja proizvajalcev Assitol. Olive Oil Times.

"V osrednjih in severnih regijah pa se pričakuje dobra letina, a žal nezadostna, da bi nadomestila upad na jugu,« je dodal.

"Temu scenariju dodamo, da pridelovalno leto 2024/25 predstavlja ​,war"izven leta,' s proizvodnjo daleč pod povprečjem. Posledično bomo morali uvoziti več kot 75 odstotkov naših potreb,« je opozoril Carrassi.

Na in izven leta Oljke imajo naravni cikel izmeničnih let visoke in nizke pridelave, znan kot ​,war"v letih« in ​,war"izven leta« oz. V medletnem obdobju oljke rodijo večjo količino plodov, kar posledično poveča pridelavo oljčnega olja. Nasprotno, an ​,war"izven leta« je značilen zmanjšan pridelek oljk zaradi stresa iz prejšnjega ​,war"na leto.” Proizvajalci oljčnega olja pogosto spremljajo te cikle, da bi predvideli in načrtovali razlike v proizvodnji.

Zgodovinski podatki Mednarodnega sveta za oljke (IOC) kažejo, da je Italija v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v povprečju proizvedla skoraj 500,000 metričnih ton oljčnega olja letno.

V naslednjem desetletju se je to povprečje povečalo na skoraj 600,000 ton. Med letoma 2010 in 2019 je povprečna letna proizvodnja padla na nekaj manj kot 357,000 ton. V zadnjih petih letih je proizvodnja le dvakrat presegla 300,000 ton.

Ocene za pridelovalno leto 2024/25 ostajajo nizke za tekoče leto, proizvajalci pa se soočajo tudi z močno zmanjšanimi zalogami oljk.

Glede na ICQRF-Frantoio Italia, so italijanske zaloge ekstra deviškega oljčnega olja konec oktobra 70,300 dosegle 2024 ton, od tega 43 odstotkov italijanskega porekla.

Te številke so bistveno nižje od skoraj 100,000 ton, prijavljenih v enakem obdobju lani.

Italijanski inštitut za statistiko je v tem kontekstu nedavno poudaril, kako višje cene oljčnega olja povečal izvozno vrednost italijanskega oljčnega olja. V prvih osmih mesecih leta 2024 je presegel 2 milijardi evrov in tako presegel skupno vrednost za leto 2023.

Javni zavod za storitve na agroživilskem trgu (Ismea) je v zadnjem poročilu ugotavljal, da Italija ostaja drugi največji izvoznik oljčnega olja in najpomembnejši potrošnik.

"Dobave iz drugih sredozemskih držav, predvsem Španije, predstavljajo skoraj 50 odstotkov naših potreb, pri čemer je usoda domače proizvodnje tesno prepletena s tujimi trgi, predvsem glede nihanja cen,« je zapisano v poročilu.

Po besedah ​​Elia Pellegrina, predsednika nacionalnega združenja oljarjev Aifo, so bile ocene nizkega pridelka preveč optimistične.

"Videli smo, da se to dogaja od septembra in to smo ponavljali več tednov: donosi bodo nižji za 70 odstotkov ali celo 75 odstotkov. Precej nižje od tistih ocen, ki napovedujejo le 30-odstotni padec v zadnjem letu,« je povedal Pellegrino Olive Oil Times.

Opozoril je tudi na delež pridelave oljčnega olja, ki je namenjen lastni porabi. ​,war"Verjetno govorimo o 30 odstotkih celotnega pridelka,« je opozoril.

"To pomeni, da bo količina italijanskega oljčnega olja na trgu v veliki meri premajhna. Cene za polni, pravi italijanski nacionalni proizvod bodo sledile temu in ostale visoke,« je dodal Pellegrino.

Medtem ko cene v Španiji, največji državi proizvajalki, padajo, po podatkih Ismee vztrajno rastejo na trgih južne Italije. datum.

Veliki proizvajalci so nedavno napovedali a znatno znižanje cene na najpomembnejših trgih z napredovanjem sezone.

Številni italijanski proizvajalci se bojijo, da bi lahko cene v prihodnjih mesecih občutno padle.

Tako zmanjšanje bi vplivalo na marže, ki so že tako obremenjene zaradi različnih dejavnikov, vključno z zahtevno vreme, nizki donosi, pomanjkanje delovne sile in naraščajoči stroški za mletje, polnjenje in logistiko.

David Granieri, predsednik združenja proizvajalcev oljčnega olja Unaprol, Opozoril da ​,war"velike multinacionalne korporacije si prizadevajo prepoloviti vrednost našega zelenega zlata.

"Oljčno olje, ki se prodaja po nizkih cenah, ni ne italijansko ne kakovostno; italijanščina ekstra deviško olivno olje mora ohraniti minimalno ceno, da zaščiti oljkarje in mlinarje, ki kljub izzivom zagotavljajo odlično kakovost,« je dejal.

"Dobavna veriga mora prepoznati pošteno vrednost za proizvajalce: brez njih ni prihodnosti za italijansko ekstra deviško oljčno olje,« je dodal Granieri.

Predsednik zveze Confagricoltura za oljčno olje Walter Placida je dodal, da mora sektor sodelovati pri zaščiti proizvajalcev regionalnih in manj komercialnih sort.

"Vsega ne moremo zreducirati zgolj na algebrski izračun,« je dejal. ​,war"Italijansko olje še nikoli ni bilo tako redko in prestižno kot v tej sezoni; še nikoli prej si ni zaslužil takšnega priznanja, zlasti v sezoni, ki je bila proizvodno uničena zaradi ekstremnih sprememb in akutnih podnebnih dogodkov.«

"Treba je priznati pravo vrednost italijanskega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dodal Placida. ​,war"Pozorni moramo biti na špekulacije in poskuse zniževanja cen ter pozvati vse deležnike v dobavni verigi k odgovornemu ravnanju ob podpori institucij.«

Celoten sektor se zdaj mobilizira za reševanje trenutne situacije.

Apulijski kmetje, proizvajalci in mlinarji pred kratkim podpisano kar so poimenovali ​,war"etični pakt."

Namen pakta je zagotoviti, da vsi akterji v proizvodni verigi, začenši z oljkarji, prejmejo pravičen dohodek, hkrati pa zmanjšati cenovne špekulacije.

Italian vlada pred kratkim ustanovljena o ​,war"okrogla tehnična miza za oljčno olje in namizne oljke« z uredbo Ministrstva za kmetijstvo, prehransko neodvisnost in gozdarstvo.

Številne zainteresirane strani so pozdravile pobudo, ki vključuje nacionalne in regionalne vladne uradnike, javne kmetijske agencije ter predstavnike kmetov, mlinarjev, polnilcev in proizvajalcev.

Njegov cilj je pripraviti osnutek celovitega nacionalnega načrta, v katerem so opredeljene prednostne naloge in politike za napredek sektorja.

Vloga velikih trgovcev na drobno z živili pri določanju cen oljčnega olja za potrošnike je ključna in številna združenja pozivajo k izboljšanju dialoga s temi ključnimi akterji na trgu.

"Če pogledamo uradne podatke, so do pred nekaj meseci in po letih stiske plačila za pridelovalce dosegla rekordno raven, brez primere doslej,« je dejal Carrassi. ​,war"Vendar pa ​,war"dejavniki prenizke ocene ostajajo, kar Assitol izpostavlja že leta, glavni med njimi pa je vprašanje prenizke cene.«

"Nenehne promocije, ki smo jih dolgo kritizirali, so razvrednotile izdelek, ga obravnavale kot vsako blago in vplivale na celotno dobavno verigo, ki je prisiljena delovati brez poštenega nadomestila, zlasti v kmetijskem sektorju,« je opozoril Carrassi.

Skrbi ga, da so te promocije v glavah potrošnikov spremenile oljčno olje v še eno poceni začimbo.

"K sreči je zadnja kampanja vsaj delno spremenila to perspektivo: iz preteklega leta bi se morali nekaj naučiti in si prizadevati, da bo oljčno olje končno dobilo priznanje, ki si ga zasluži, in se tako izogniti širjenju visokih popustov,« je dejal Carrassi.

Olive Oil Times stopil v stik z nekaterimi največjimi trgovci s hrano v Italiji, vendar se nihče ni odzval pred objavo.