Predlog zakona o ustanovitvi kalifornijske komisije za oljčno olje potrdi senat

Na dvostranskem glasovanju je senat odobril senatni predlog zakona 250, ukrep senatorke Lois Wolk (D-Davis) za ustanovitev državne komisije za pomoč pri usklajevanju prizadevanj državnih pridelovalcev oljk in proizvajalcev olj za krepitev konkurenčnosti kalifornijske industrije oljčnega olja. Predlog zakona je zdaj v obravnavo guvernerju Jerryju Brownu.

"Ustanovitev te komisije je pomemben prvi korak k zaščiti potrošnikov in zagotavljanju poštenih pogojev za kalifornijsko industrijo oljčnega olja, kjer lahko rastejo in uspevajo,« je dejal Wolk, predsednik kmetijskega pododbora za proizvodnjo oljčnega olja in nastajajoče izdelke.

Senatorka kalifornijske zvezne države Lois Wolk

Senator Wolk je predlog zakona predstavil v senatskem kmetijskem odboru 16. aprila, kjer je bil soglasno potrjen. ​,war"Kalifornijska industrija oljčnega olja je v zadnjih petih letih eksponentno rasla,« je takrat dejal Wolk. ​,war"Industrija verjame, da je čas, da podpremo usklajena prizadevanja za zagotavljanje raziskav in standardov oljčnega olja za spodbujanje trajnosti in uspeha tega pomembnega kmetijskega proizvoda.

Trenutno je v Kaliforniji 16 aktivnih kmetijskih komisij, ki jih financira industrija, ustanovljenih za povečanje konkurenčnosti svojih panog s promocijo, oglaševanjem, izobraževanjem, trženjskimi raziskavami, znanstvenimi raziskavami ter oblikovanjem in regulacijo standardov kakovosti. SB 250 bi ustanovil Komisijo za oljčno olje Kalifornije v okviru Ministrstva za prehrano in kmetijstvo, da bi industriji omogočila izvajanje raziskav in določanje razredov in standardov izdelkov prek ministrstva za prehrano in kmetijstvo.

Ukrep je del Wolkovih stalnih prizadevanj za soočanje z izzivi, s katerimi se sooča rastoča industrija oljčnega olja v državi, vključno s konkurenti, ki prodajajo goljufivo in nizkokakovostno oljčno olje. A študijo, ki jo je izvedel UC Davis Olive Center ugotovili, da 65 odstotkov uvoženih ekstra deviških oljčnih olj, kupljenih s polic kalifornijskih supermarketov, ni izpolnjevalo mednarodnih standardov za kakovost oljčnega olja – s sklepom, da je bilo veliko testiranih uvoženih oljčnih olj napačno označenih kot ekstra deviško.

SB 250 ima številne podpornike, vključno s Kalifornijsko ligo predelovalcev hrane in kalifornijskim svetom za oljčno olje (COOC).

"Pohvalimo zakonodajo za sprejetje tega pomembnega ukrepa in pozdravljamo vizijo in podporo senatorja Wolka za nadaljnjo rast industrije oljčnega olja v Kaliforniji,« je povedala Patricia Darragh, izvršna direktorica COOC.

"Ameriško združenje proizvajalcev oljčnega olja pozdravlja senatorko Wolk in njene kolege iz Sacramenta, ker so bili previdni in sprejeli SB 250 za ustanovitev Komisije za oljčno olje Kalifornije. Spodbujamo guvernerja Browna, da podpiše ta zakon za prebivalce Kalifornije in vse tiste, ki uživajo v zdravstvenih koristih in čudovitem svežem okusu tam pridelanega ekstra deviškega oljčnega olja,« je dejala Kimberly Houlding iz Ameriško združenje proizvajalcev oljčnega olja. ​,war"Ustanovitev te komisije bo potrošnikom zagotovila, da lahko še naprej zaupajo izjemni kakovosti kalifornijskega ekstra deviškega oljčnega olja.

"Prehod SB 250 je pomemben in vznemirljiv mejnik za kalifornijsko industrijo oljčnega olja. Potreba po standardi za oljčno olje in podpora na pomembnih področjih poslovanja, vključno s trženjem, je ključnega pomena za prihodnost industrije v naši državi. Močno spodbujam guvernerja, da podpiše ta zakon kot pomemben korak pri postavljanju temeljev, na podlagi katerih lahko poslovanje z oljčnim oljem nadaljuje svojo hitro rast,« je dejal Dick Neilsen, generalni direktor McEvoy Rancha v Petalumi.

"Kot mali obrtniški proizvajalec oljčnega olja pozdravljamo ustanovitev Komisije za oljčno olje Kalifornije. Njihovi predpisi, raziskave in trženje bodo služili tako malim kot velikim pridelovalcem ter spodbujali vse večjo prepoznavnost Kalifornije kot proizvajalke oljčnega olja svetovnega razreda,« je dejala Lillian Dickson z Ekstra deviško oljčno olje Regina, pridelano in proizvedeno v Napi.