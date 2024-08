Kalifornijski zakon bi uskladil zakone z novimi ameriškimi standardi o oljčnem olju

Državni zdravstveni odbor Kalifornije je soglasno glasoval za senatni zakon 818, ki je prvi korak k zaostritvi standardov oljčnega olja v Kaliforniji. Ta predlog zakona je senatorka Lois Wolk, predsednica Senatni pododbor za proizvodnjo oljčnega olja in Emerging Products, bi sinhronizirali trenutne državne standarde z novimi revidiranimi standardi USDA.

Znak, da oblikovalci politike vidijo kakovost oljčnega olja kot vprašanje, na katerega je vredno biti pozoren. - Dan Flynn

Prva od mnogih ovir v zakonodajnem postopku države, odobritev SB 818 pomeni prvo politično zaslišanje za predlog zakona. Dan Flynn, izvršni direktor UC Davis Olive Center, je dejal ​,war"Pomembno je, da je soglasno opravil svoj prvi preizkus, kar je dobro za račun."

Flynn je kot tehnični vir na torkovem sestanku dejal, da se je senator Wolk skliceval na Poročilo UC Davis iz leta 2010 ki je analizirala oljčna olja, prodana v treh regijah Kalifornije, in ugotovila, da 69 odstotkov testiranih uvoženih oljčnih olj ni izpolnjevalo USDA ali mednarodnih standardov za ekstra deviško oljčno olje. Glede na študijo so bila ta olja stara, slabe kakovosti ali ponarejena s cenejšimi olji.

Senator Wolk je v sporočilu za javnost dejal: ​,war"Ne smemo dovoliti, da bi bila naša država odlagališče za slabo uvoženo olje, ki se prodaja nič hudega slutečim potrošnikom po višjih cenah. Standardi niso kritični le za kmete in proizvajalce, ki tekmujejo s tujim uvozom, ampak še pomembneje za potrošnike.

Kalifornija trenutno določa standarde, ki temeljijo na standardih kalifornijskega sveta za oljčno olje (COOC), ki odražajo standardov Mednarodnega sveta za oljke (MOK). Z novim predlogom zakona bi revidirali opredelitve oljčnega olja in razredov oljčnega olja ter spremenili veljavni zakon, da bi odražal nove standarde USDA o oljčnem olju.

Za pravne postopke je to pomembno, saj po Flynnovem mnenju standardi USDA bolje odražajo standarde pri nas kot v tujini, še posebej, ker ZDA niso članice MOK. Standardi USDA tudi identificirajo nekatera področja, ki bolje odražajo interese ZDA in njihovega kmetijstva kot standardi MOK, ki niso bili razviti ob upoštevanju naravnih sprememb podnebja in tal v Kaliforniji, temveč tiste v sredozemskih državah.

Standardi USDA upoštevajo naravno kemijo. Standard MOK na primer določa raven kampesterola na 4.0, medtem ko, kot je pojasnil Flynn, standard USDA dovoljuje nekoliko višjo raven, ki odraža domače ravni. Ravni linolne kisline so podobno upoštevane v novih standardih.

Splošna posodobitev kalifornijske zakonodaje, SB 818, bi odražala nove standarde USDA za oljčno olje, ki vključujejo nekaj področij razlikovanja, za katera je Flynn dejal, da so zelo primerna za Kalifornijo. ​,war"To je še en korak v priznanju ZDA, da standardi za oljčno olje nekaj pomenijo,« je dejal Flynn. ​,war"To je znak, da oblikovalci politike vidijo kakovost oljčnega olja kot vprašanje, na katerega je vredno biti pozoren."