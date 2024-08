Kalifornijski oljčni ranč pridobil Lucini Italia

California Olive Ranch, največji ameriški proizvajalec oljčnega olja, je objavil prevzem Lucini Italia, proizvajalca in uvoznika italijanskih ekstra deviških oljčnih olj.

V kapitalski transakciji prodajalec, Molinos USA, obdrži manjšinski delež v združeni družbi. California Olive Ranch (COR) in Lucini Italia bosta še naprej delovala pod lastnimi založbami, v skladu z danes objavljeno izjavo. Podjetje bo ohranilo svoj sedež v Chicu v Kaliforniji.

Izvršni direktor California Olive Ranch Gregg Kelley je dejal: ​,war"V prihodnjih letih opažamo močno rast v premium segmentu in menimo, da sta ti dve blagovni znamki v najboljšem položaju za uspeh, ko potrošniki menjajo za boljšo kakovost.”

Gregg Kelley

"Tako kot vino se oljčna olja razlikujejo glede na tla, podnebje in sorto oljk,« je pojasnil Kelley. ​,war"Naša združitev z Lucinijem nam bo omogočila, da ameriškemu potrošniku oljčnega olja ponudimo širšo paleto zaupanja vrednih olj. Ta transakcija nam omogoča tudi vstop v kategorije omak, vinaigreta in kisa z Lucinijevim portfeljem kakovostnih izdelkov.«

Kalifornijski oljčni ranč je najbolj prodajana blagovna znamka ameriškega ekstra deviškega oljčnega olja, Lucini pa je med najboljšimi znamkami italijanskega ekstra deviškega oljčnega olja. Njihove skupne delnice bi postale četrta največja blagovna znamka v državi s 4.45 odstotka maloprodajne prodaje v ZDA in prihodki, ki presegajo 80 milijonov dolarjev v letu 2015, je zapisano v izjavi.

California Olive Ranch, ustanovljeno leta 1998, je zasebno podjetje, ki ga navdihujejo nove metode pridelave in obiranja, ki omogočajo proizvodnjo visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja po zmernih cenah. Je največji proizvajalec ekstra deviškega oljčnega olja v Združenih državah, prodaja pa se je od leta 2010 več kot štirikrat povečala, piše v izjavi.

Oljčna olja Lucini Italia, ustanovljena leta 1997, se tradicionalno proizvajajo z ročno obiranimi olivami, mletimi v majhnih serijah v lokalnih mlinih, da se zagotovi svežina. Ta postopek omogoča različne sorte olja z različnimi profili okusa, so povedali v podjetju. Lucini Italija prejela zlata priznanja na mednarodnih tekmovanjih za oljčno olje v New Yorku 2013 in 2014.

California Olive Ranch je v zadnjih letih vodil prizadevanja ameriških proizvajalcev, da bi izenačili konkurenčne pogoje z evropskimi konkurenti. COR in Združenje ameriških proizvajalcev oljčnega olja sta neuspešno pritiskala na a določbo v neuspešnem kmetijskem zakonu lani, ki bi uvedla nadzor uvoza oljčnega olja.

Leta 2012 je skupina pozvala zakonodajalce, naj preučijo konkurenčne prednosti uvoza, kar je privedlo do Preiskava Komisije za mednarodno trgovino Združenih držav Amerike in se lani zavzemal za ustanovitev Komisija za oljčno olje Kalifornije vzpostaviti nove standarde kakovosti za oljčno olje, proizvedeno v državi, s končnim ciljem, da bi standardi veljali tudi za uvoz.