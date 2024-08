Uvozniki in kalifornijski proizvajalci začnejo dialog v Davisu

Pogled iz zraka na Inštitut Robert Mondavi za znanost o vinu in hrani na kalifornijski univerzi v Davisu

Ko se je direktor UC Davis Olive Center Dan Flynn srečal z direktorjem Mednarodnega sveta za oljke Jean-Louisom Barjolom na dogodku v Čilu lanskega oktobra, so prišli na idejo, da organizirajo srečanje deležnikov ameriške industrije oljčnega olja, ki sovpada z Winter Fancy Food Show.

Bilo je malo verjetno srečanje. Predstavniki kalifornijskih proizvajalcev oljčnega olja so se prejšnji teden tri ure in pol srečali z velikimi uvozniki oljčnega olja v kampusu Kalifornijske univerze v Davisu, da bi razpravljali o skupnih izzivih, s katerimi se sooča industrija, in našli načine za sodelovanje.



Pred štirimi leti je bila Flynnova ekipa raziskovalcev, ki so jo financirali lokalni producenti objavljeno bombažno poročilo, ki je ugotovilo, da je večina uvoženih olj, ki se prodajajo na policah kalifornijskih supermarketov, podstandardnih. To je sprožilo podobne preiskave po vsem svetu, sprožilo razpravo o kakovosti oljčnega olja, povzročilo vrsto negativnih marketinških kampanj in verjetno nekatere potrošnike povsem odvrnilo od oljčnega olja. Barjol obsojen poročila ​,war"skriti tok agresije« takrat.

Flynn je moderiral Davisovo srečanje, ki so se ga udeležili predstavniki nekaterih podjetij, vpletenih v njegovo poročilo – Pompeian, Borges, Colavita, Sovena in Deoleo – ter največji ameriški producenti, ki so študijo iz leta 2010 uporabili kot osrednji del svojih prizadevanj za lobiranje za strožjo kakovost. standardi, izvrševanje in uvozne omejitve.

Da bi preprečili brezplačno za vse, so po mnenju več udeležencev za sestanek 16. januarja določili nekatera osnovna pravila: Ne bi se zadrževali na vprašanjih, o katerih se strani običajno ne strinjata. Namesto tega bi bil poudarek na skupnih zadevah in iskanju načinov za skupno delo, zlasti za povečanje potrošnje na največjem svetovnem trgu.

Srečanje je pomenilo začetek dialoga, ki ga direktor MOK Barjol zagovarja odkar je leta 2010 začel opravljati svoje delo v medvladni agenciji, zdaj pa potrebuje več kot kdaj koli prej. In menda je prišel k Davisu odločen, da bo strani privolil v seznam elementov, ki so skupaj služili približevanju ZDA v MOK, čeprav le v majhnih, simboličnih korakih.

Svet se nekaj pozanima, ko pripravlja osnutek novega vodstvenega sporazuma ali listine, ki bo začel veljati 1. januarja 2015. Barjol je članstvo ZDA v MOK postavil za prednostno nalogo svoje administracije, čeprav je ameriška vlada ponudila malo upam. Pravzaprav, glede na Poročilo komisije za mednarodno trgovino, ZDA ​,war"bi rad omejil članstvo v takih skupinah."

Ker je morda podlegel tej realnosti, je Barjolu uspelo pridobiti skupino Davisovih udeležencev, ki je bila zbrana na strani uvoznikov, da se strinja, da priporoči subjekt kot ​,war"opazovalec« na Svetu. Vendar, kot je ugotovil eden od udeležencev, ko se ZDA pridružijo vrstam opazovalcev, bi se MOK lahko v svojem novem statutu odločil za spremembo statusa opazovalcev, da bi nadaljeval program s tiho podporo ameriških producentov.

Toda prednostna naloga na vsakem seznamu na Davisovem srečanju je bila odpraviti majhno porabo ameriškega oljčnega olja in zadnje podatke prikaz zdrsa uvoza v ZDA je le okrepil splošen občutek nujnosti, ki so ga občutile vse strani.

Ljudje, ki so se udeležili sestanka, so v intervjujih z odmerjenimi toni in scenarističnimi pripombami govorili o odpravljanju razlik, iskanju skupnega jezika in začetku odprtega dialoga, ki je bil že dolgo zamuden.

Udeleženci srečanja so bili: Jean-Louis Barjol (International Olive Council), Richard Cantrill (American Oil Chemists' Society), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch ), Mike Forbes (California Olive Ranch), Dan Flynn (UC Davis) in Selena Wang (UC Davis).

Skupaj je soba predstavljala skoraj 100 odstotkov oljčnega olja, ki ga zaužijejo Američani, in celo pomemben del svetovne proizvodnje oljčnega olja. Deoleo, Sovena in Borges so med največjimi svetovnimi proizvajalci oljčnega olja, ki v eni uri verjetno proizvedejo več, kot jih ZDA proizvedejo vse leto.

Glede na povzetek sestanka, da ni bilo načrtov za javno objavo, se je skupina ukvarjala z nekaj glavnimi točkami spora, ki so jih do zdaj zadrževale na svojih obalah, kot so standardi in izvrševanje, in so bili zadovoljni s tem, da se ne strinjajo :

"Potekala je razprava o pomanjkanju izvrševanja goljufij, pa tudi o vprašanjih, povezanih s stroški in načinom izvršbe,« so zapisali v zapiskih. ​,war"vendar ni prišlo do posebnega soglasja."

Prav tako, ​,war"Potekala je razprava o vključevanju FDA v standarde za oljčno olje v ZDA in o rednem posodabljanju standardov ZDA, vendar ni prišlo do posebnega soglasja.

Za ZDA je bil dogovor ​,war"institucije« (verjetno UC Davis Olive Center in AOCS) za sodelovanje v evropskih raziskovalnih projektih, vse strani pa so se strinjale, da bodo raziskale sodelovanje v marketinškem programu USDA.

Malo je kazalo, da je srečanje predstavljalo mehkejše stališče domačih proizvajalcev, ki jih vodi California Olive Ranch, ki je financiral razkritje Davisa leta 2010, ki si je prizadeval za 2 milijona dolarjev preiskave industrije oljčnega olja s strani Komisije za mednarodno trgovino Združenih držav, pripravil (in zanikal) domače tržno naročilo in lobiral za a neuspešen poskus vključiti določbo v predlog zakona o kmetiji, ki bi podvrgla uvoženo oljčno olje višjim standardom, če bi bil nekega dne sprejet odredbo o trženju.

Po mnenju udeležencev srečanja uvozniki in dobavitelji večine od 300,000 ton oljčnega olja, porabljenega tukaj vsako leto, niso dali nobenih signalov, da se bo slaba kakovost oljčnega olja na množičnem trgu kmalu spremenila, in je bilo kolektivno skomignilo z rameni kot odgovor na zaskrbljenost glede subvencij, ki evropskim kmetijam omogočajo, da preplavijo trg po cenah, nižjih od proizvodnih stroškov.

En udeleženec je razkorak med stranmi, ki so se srečali v Davisu, označil za nič manj kot ideološko ​,war"zaliv." Toda prejšnji teden je bilo nekaj ur vsaj malo optimizma in možnosti, da bodo nekega dne razširjeno goljufijo, negativne kampanje in vse večjo zmedo potrošnikov glede oljčnega olja nadomestila poenostavljena sporočila o koristih za zdravje, značilnostih okusa in kulinarični uporabi. .