Olive Center ponuja kemična testiranja

UC Davis Olive Center je objavil, da zdaj ponuja kemične in senzorične ocene oljčnega olja. Med izbiro kemičnih analiz so tudi testi, znani kot DAG in PPP. UC Davis je edini laboratorij v ZDA, ki zagotavlja te posebne kemijske kazalnike kakovost oljčnega olja, je povedal direktor centra Dan Flynn.



Odločitev za ponudbo kemičnih analiz je bila po Flynnovih besedah ​​posledica zahtev proizvajalcev, trgovcev na drobno in uvoznikov.

Flynn je izjavil, da večina olj prestane mednarodni svet za oljke (MOK) in Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav (USDA) kemijski standardi za ekstra deviško čeprav senzorični testi odpovejo enaka olja za žarke in trdovratne okuse.

2010 Poročilo UC Davis Olive Center navedel, da bi bili kemični standardi MOK/USDA učinkovitejši, če bi vključevali novejše kemične standarde, ki jih je sprejela Nemčija in

Avstralija, ki merijo ravni DAG (1,2 diacilglicerol) in PPP (pirofeofitini) ter dobro korelirajo s senzoričnimi testi.

UC Davis Olive Center ponuja DAGs/PPP test ter druge kemijske in senzorične teste.

Senzorični testi so bili na voljo približno osem mesecev, je dejal Flynn. Navedel je, da testi centra zagotavljajo bolj opisne izraze kot senzorični testi IOC/USDA. Na primer, IOC/USDA zahteva testiranje sadnosti olja. Testi Olive Center bodo podrobneje obravnavali značilnosti sadnosti z opisnimi izrazi, kot so cvet, zeleno jabolko, zeleni mandelj ali banana.

Senzorične plošče vsebujejo vsaj osem usposobljenih pokuševalcev. Številni preizkuševalci so na panelih že deset let, drugi pa so vajenci z več kot dveletnimi izkušnjami. Preizkuševalci se običajno srečujejo tedensko, vendar je Flynn dejal, da je cilj, da bi proizvajalci hitro dobili rezultate in če je povpraševanje tam, se senzorični testi morda načrtujejo pogosteje.

Rezultati kemičnih in senzoričnih testov so zaupni, vendar se lahko podatki (brez imen proizvajalcev) zbirajo za raziskovalne namene, je opozoril Flynn.