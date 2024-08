Davis Olive Center se odzove na kritike MOK glede poročila

Avtor: Lori Zanteson

Lansko poročilo UC Davis Olive Center, ​,war"Testi kažejo, da je uvoženo ​,war"ekstra deviško oljčno olje pogosto ne ustreza mednarodnim standardom in standardom USDA,« je povzročil razburjenje v industriji oljčnega olja in širše, ko so priljubljeni mediji o rezultatih trobnili s fantastičnimi naslovi, kot je ​,war"Da oljčno olje ni deviško”. Kontroverzna študija kalifornijske univerze je navedla, da je 69 odstotkov uvoženih vzorcev oljčnega olja označenih ​,war"ekstra deviško oljčno olje« ni dosegel mednarodnih kemičnih in senzoričnih standardov za ekstra deviško razvrstitev.

Strokovna skupina za kemijo Mednarodnega sveta za oljke (MOC) je sprejela izjemo od ugotovitev inobjavila izpodbijanje, pri čemer navaja majhno velikost vzorčenja, neznane pogoje skladiščenja, kemične preskusne metode in senzorične analize študije.

Zdaj so avtorji poročila izdali svoj oster odgovor na te kritike in zagovarjali vsako izjemo, ki so jo uvedli kemiki MOK v izjavi, ki je bila prvič objavljena na spletni strani MOK. Združenje ameriških naftnih kemikov.

"Po mojem mnenju," je vodilni znanstvenik študije, Dr. Edwin Frankel, je zapisal v elektronskem sporočilu na Olive Oil Times, ​,war"MOK je bil zelo politiziran pri vzpostavljanju standardov za izvožena ekstra deviška oljčna olja. V Kaliforniji upamo, da bomo lahko razvili boljše standarde v podporo našim lokalno proizvedenim ekstra deviškim oljčnim oljem.

UC Davis stoji za poročilom

Edwin N. Frankel, Rodney J. Mailer, Selina Wang, Charles F. Shoemaker in Dan Flynn

Odgovor na poročilo Davisove univerze v Kaliforniji (»Testi kažejo, da je uvoženo ​,war"ekstra deviško oljčno olje pogosto ni v skladu z mednarodnimi standardi in standardi USDA,« UC Davis Olive Center, julij 2010) je segalo od poznavalskih prikimkov do ostrih kritik, kot jih ponuja skupina strokovnjakov za kemijo Mednarodnega sveta za oljke (IOC; Madrid, Španija) . Spoštujemo člane strokovne skupine, vendar v celoti stojimo za poročilom.

Za hiter pregled vira polemike je študija UC Davis pokazala, da je 69 % uvoženih oljčnih olj, ki smo jih testirali, padlo na uradnem senzoričnem testu MOK, pri čemer so ta rezultat potrdili v 31 % primerov s testi MOK za UV absorbcijo produkti oksidacije, v 86 % primerov pa z nemškimi testi diacilglicerola (DAG) in pirofeofitina (PPP).

Poročilo sta dokončala UC Davis Olive Center in Avstralski laboratorij za raziskave olj. Avstralski laboratorij priznavata MOK in AOCS za strokovnost pri izvajanju kemičnih in senzoričnih testov MOK.

Čeprav izjava strokovne skupine ne predstavlja ustrezno raznovrstnosti mnenj med člani sveta, med katerimi številnim ni bila ponujena možnost pregleda ali podpisa izjave, bomo na izjavo odgovorili tako, kot je napisano.

Statistični pomen. Strokovna skupina MOK trdi, da je poročilo UC Davis ​,war"ni statistično pomembno,« ampak dejansko je UC Davis analiziral vzorce po štirikratni stopnji lastnega programa nadzora kakovosti MOK (na letni osnovi). Glede na uradno poročilo MOK, ki je na voljo na spletni strani MOK, je MOK analiziral povprečno 116 ekstra deviških vzorcev na leto v letih 2008 in 2009, zbranih iz Združenih držav in Kanade. Te države imajo skupaj 340 milijonov prebivalcev, zato je MOK analiziral en vzorec na vsakih 2.93 milijona ljudi. Študija UC Davis temelji na 52 vzorcih, zbranih iz zvezne države Kalifornije, ki ima 38 milijonov prebivalcev. Tako je študija UC Davis analizirala en vzorec na vsakih 730,000 ljudi ali na štirikratno stopnjo MOK.

Pogoji skladiščenja. Strokovna skupina, čeprav sprejema naše ugotovitve, da številna olja niso bila skladna s standardi MOK, trdi, da ​,war"rezultate je nemogoče šteti za zanesljive« brez informacij o pošiljanju ali času testiranja. Tukaj so dejanski podatki: vse vzorce olja je na UC Davis zbral in upravljal en sam član raziskovalne skupine. Vzorci so bili zbrani v sedemdnevnem obdobju, ko so se dnevne temperature gibale med 52°F in 56°F (11°C in 13°C). Vzorci so bili na poti do UC Davis največ devet ur. Raziskovalna skupina je takoj kodirala, zavila v folijo, zapakirala za pošiljanje in poslala vzorce v avstralski laboratorij, vzorci pa so prispeli v Avstralijo pet dni po odpremi. Avstralski laboratorij za raziskave olj ima certifikat MOK in sledi standardom kakovosti MOK glede časa testiranja in vseh drugih parametrov.

Kemijske metode. Strokovna skupina navaja, da je trgovinski standard MOK ​,war"vsebuje vse potrebne metode za oceno kakovosti in čistosti oljčnega olja … zato ni bilo treba uporabiti neuradnih metod, navedenih v poročilu. Čeprav cenimo delo, ki ga je MOK opravil pri razvoju standardov, pričakujemo, da bi se le malo kemikov strinjalo, da so standardi MOK popolnoma ustrezni, in močno čutimo, da dopolnjujemo metode MOK z dodatnimi testi (DAG in PPP), sprejetimi v Nemčiji in Avstraliji. Pravzaprav so nemški/avstralski kemični testi potrdili negativne senzorične rezultate v 86 % primerov, medtem ko so kemični testi MOK potrdili negativne senzorične rezultate le v 31 % primerov.

Strokovna skupina še navaja, da je zavrnila teste DAG in PPP, ker ​,war"te spojine se med rokom uporabnosti olja dinamično spreminjajo." Z uporabo tega sklepanja bi morala komisija tudi zavrniti teste IOC za proste maščobne kisline, konjugirane diene (K232) in triene (K270) ter vrednosti peroksida, ki bi se vse spremenile med rokom uporabnosti olja. Strokovna skupina tudi pravi, da študija UC Davis ne more sklepati, da so bila rafinirana olja dodana, ker so bili stigmastadieni in sterolni profili v skladu s standardi MOK. Pravzaprav je študija UC Davis pokazala, da je dodajanje rafiniranih olj možno, in naša študijska skupina je zaključila ​,war"če je bil kateri koli od vzorcev ponarejen, je najverjetneje, da je bil ponaredek rafinirano oljčno olje in ne rafinirano olje iz oreščkov, semen ali rastlinskih olj.

Senzorična analiza. Strokovna skupina, čeprav sprejema našo ugotovitev, da mnoga olja niso uspela senzorične analize, ki jo je izvedla uradna komisija MOK, pravi, da postopki MOK zahtevajo drugo analizo, ki jo izvede drug odbor MOK, in krivi študijo UC Davis, ker ni imela opravljen drugi test. Pravzaprav MOK ne zahteva senzorične komisije za pridobitev drugega mnenja, ko komisija ugotovi, da vzorec olja ni opravil začetnega testa.

Čeprav je bilo poročilo UC Davis samo ena študija in ga je treba obravnavati kot tako, moramo opozoriti, da so poročila Consumer Reports septembra 2004 odkrili resne težave s kakovostjo oljčnega olja, Der Feinschmecker maja 2005, Australian Oils Research Laboratory v več letih, Univerza republike v Urugvaju oktobra 2010 in Ministrstvo za zdravje v Andulacíi v Španiji novembra 2010. Ker so ZDA zdaj tretji največji porabnik oljčnega olja na svetu, si to vprašanje zasluži nadaljnje raziskave.

Bralce spodbujamo k pregledu naše poročilo in dodatek, in sami ocenijo veljavnost študije. Ponovno poudarjamo našo željo po sodelovanju z MOK pri analizi kakovosti oljčnega olja v Združenih državah. Preizkusimo in okusimo skupaj.

Edwin N. Frankel je izredni profesor, Selina C. Wang je raziskovalna sodelavka, Charles F. Shoemaker je profesor in vodja Laboratorija za kemijo oljčnega olja UC Davis, Dan Flynn pa je izvršni direktor UC Davis Olive Center, vsi na kalifornijski univerzi v Davisu. Rodney Mailer je znanstveni sodelavec v avstralskem laboratoriju za raziskave olj v Wagga Wagga v Avstraliji.