Generalni direktor družbe Deoleo North America pravi, da je trajnost ključnega pomena za rast sektorja oljčnega olja

Več kot ena četrtina ekstra deviško olivno olje ki ga je Deoleo prodal leta 2023, je bil pridobljen od oljkarjev in oljarn po najboljših trajnostnih praksah, glede na prvi integrirani trajnostno poročilo.

"Trajnost je del naše strategije in našega namena,« je povedal Thierry Moyroud, izvršni direktor Deoleo North America. Olive Oil Times. ​,war"Naš cilj je doseči, da bo v prihodnosti več kot 70 odstotkov vseh naših olj pridobljenih iz trajnostnih virov.«

Bolj sem osredotočen na to, kako lahko lepoto naše kategorije prenesemo v vsakodnevno uporabo v vseh ameriških kuhinjah … (Oljčno olje je) izdelek za množice, ne izdelek za zelo malo ljudi. - Thierry Moyroud, izvršni direktor, Deoleo North America

Poročilo, ki ga je revidiral Deloitte, ugotavlja, da 27.7 odstotka ekstra deviškega oljčnega olja podjetja prihaja od neodvisno certificiranih tretjih kmetov in mlinarjev, ki sledijo najboljšim trajnostnim praksam.

Poročilo tudi ugotavlja, da je največji svetovni prodajalec blagovnih znamk oljčnega olja, ki vključuje blagovni znamki Bertolli in Carapelli, odpravil razliko v plačilu med spoloma v podjetju in povečal število steklenic, izdelanih iz 100-odstotno reciklirane plastike, za 7.4 odstotka.

Moyroud je dejal, da poročilo pripravljajo, odkar je podjetje leta 2020 opravilo svojo prvo oceno pomembnosti. Objavljeno je bilo eno leto, preden je Evropska unija izjavila, da bo izvajala obvezne standarde poročanja o okolju, družbi in upravljanju (ESG).

"Naša zaveza do kategorije je, da smo njeni skrbniki,« je dejal. ​,war"Če želimo to storiti resno, menimo, da bi morala biti trajnost v središču vsega, kar počnemo; je ključni del tega, kar bi morali pričakovati od naše industrije.«

Thierry Moyroud

Za Deoleo trajnost vključuje minimalno uporabo fitosanitarnih proizvodov v oljčnih nasadih, učinkovito rabo vodnih virov, spodbujanje energetske učinkovitosti v procesih kmetovanja in mletja, upravljanje tal kot živega sistema, spodbujanje biotske raznovrstnosti v nasadih in zmanjšanje odpadkov med proizvodnjo. postopek.

"To je širok in celosten pristop k prepoznavanju parametrov, ki vplivajo na proizvodnjo oljčnega olja, in tistih kritičnih, ki jih moramo sčasoma izboljšati, če želimo spodbujati zdravo in trajnostno proizvodnjo oljčnega olja,« je dejal Moyroud.

Medtem ko se podjetje še naprej zanaša na svojo trajnostno strategijo in marketinške kampanje, je Moyroud poudaril, da je kakovost na prvem mestu.

Tako kot mnogi v sektorju, zadnji dve leti slabe letine in naraščajoči stroški proizvodnje so bili za multinacionalko s sedežem v Córdobi, ki pridobiva ekstra deviško oljčno olje iz Španije, Italije, Portugalske, Tunizije, Grčije in Argentine, precej zahtevni.

"Kar iščemo, je predvsem kakovostno olje,« je dejal Moyroud. ​,war"Nekaj ​​let lahko združimo kakovost s trajnostnimi viri; v drugih letih moramo dati prednost kakovosti.«

Druga posledica zaporednih slabih letin v Španiji in po Sredozemskem bazenu so bile rekordno visoke cene na izvoru.

Po Infaolivi ekstra deviško cene oljčnega olja v Španiji v času pisanja znaša 7.80 evra na kilogram, kar je precej pod rekordno visoko vrednostjo sredi januarja, ki je znašala 8.988 evra, a še vedno 27 odstotkov nad enakim obdobjem lani.

"Če sta me zadnji dve leti česa naučili v tej panogi, je to, da smo zelo skromni v svojih napovedih in špekulacijah, ker nihče ni pričakoval tega, kar se je zgodilo lani,« je dejal Moyroud. ​,war"Razmere na trgu so še naprej negotove in zapletene.«

Medtem ko so cene v začetku aprila močno padle in padle na 7.00 € za kilogram, z novico, da je španska žetev presegla začetna pričakovanja, so nadaljevali vzpon.

Kljub temu je glavna regija za pridelavo oljk v državi videti obetavna, s precejšnjim sadjem in odsotnostjo visokih temperatur, ki so negativno vplivale na dve prejšnji letini v Andaluziji.

"Prve informacije, ki jih imamo o novi letini, so pozitivne,« je potrdil Moyroud. ​,war"Cvetenje sadja je dobro. Zaloge vode so nadpovprečne za ta letni čas. Ti dejavniki podpirajo projekcijo, da se bo pridelovalno leto 2024/25 vrnilo na normalno raven.«

V petih letih pred zgodovinsko slabim letom 2022/23 je Španija proizvedla povprečno 1.4 milijona ton oljčnega olja letno. Pozorni opazovalci sektorja menijo, da bi lahko ta raven proizvodnje povzročila padec cen med 3 in 4 EUR na kilogram.

Medtem ko Moyroud ne vidi potrebe po špekulacijah o prihodnjih cenah, meni, da sta bili zadnji dve leti opozorilo za sektor glede vplivov sprememba podnebja v sredozemskem bazenu, ki je odgovoren za več kot 95 odstotkov svetovne proizvodnje oljčnega olja.

Podobno kot Jaime Lillo, izvršni direktor Mednarodnega sveta za oljke, Moyroud verjame, da prihodnost sektorja vključuje znatno širitev v netradicionalnih regijah pridelave oljk.

"[Dve slabi letini in rekordno visoke cene na začetku so] signal, da sektor potrebuje temeljito preobrazbo," je dejal. ​,war"Trgu je poslan dober signal, da moramo ponovno razmisliti o tem, kako delujemo kot industrija.«

Moyroud je dejal, da si Deoleo prizadeva razširiti svoj globalni pristop k pridobivanju oljčnega olja. Argentino, ki je že zdaj največja proizvajalka zunaj sredozemskega bazena, je izpostavil kot državo z ogromnim potencialom za razširitev proizvodnje visokokakovostnega ekstra deviškega oljčnega olja. ​,war"Kakovosti ni mogoče povezati z nobenim specifičnim poreklom,« je dodal.

Moyroud je dejal, da je del Deoleovega uspeha na številnih trgih netradicionalnega oljčnega olja prepoznavanje profilov okusa in dosledno zagotavljanje ekstra deviškega oljčnega olja, ki ustreza tem profilom, kar pogosto vključuje mešanje olj iz različnih virov.

"Na primer, v ZDA imajo ljudje radi veliko bolj blago oljčno olje,« je dejal Moyroud. ​,war"Torej definiramo profil okusa za Bertolli v ZDA, kar ni profil okusa za Bertolli v Nemčiji.«

"Da bi dosegli ta profil okusa, včasih uporabimo različne mešanice, da dosežemo enak rezultat. Tu smo močni,« je dodal. ​,war"Za to ni pomembno, od kod prihaja oljčno olje, pomembno pa je, kakšno kakovost oljčnega olja lahko najdete.”

Medtem ko je zagotavljanje dosledne in trajnostno pridelane dobave ekstra deviškega oljčnega olja eden najbolj perečih izzivov Deolea, je drugi vedno večja poraba v državah, kot so Združene države, ki prehitela Španijo lani kot drugi največji svetovni potrošnik.

V svojih šestih letih na čelu Deoleo North America je Moyroud dejal, da je najpomembnejša sprememba, ki jo je opazil, rast maloprodajnega trga v ZDA od začetka pandemije Covid-19 v začetku leta 2020.

Na vrhuncu karantin je bilo po ocenah 94 odstotkov prebivalstva v jurisdikciji z obveznimi odredbami o ostanku doma v ZDA. Mnogi so kuhali doma in so potrebovali več maščobe za kuhanje, vključno z oljčnim oljem.

Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo se je uvoz oljčnega olja povečal s 339,200 ton leta 2019 na 402,600 ton leta 2020 in ta trend se nadaljuje. ZDA so uvozile povprečno 322,150 ton letno od leta 2016 do 2019. V štirih letih od začetka pandemije je ta številka narasla na 387,575 ton.

"Obdržali smo pomemben del tega povečanja,« je dejal Moyroud. ​,war"Trg je od leta 2020 upadel, nedvomno zato, ker so se ljudje vrnili v restavracije. Toda na koncu dneva smo videli več prodora kot prej.«

"V mnogih regijah ni tako,« je dodal. ​,war"Marsikje se je trg vrnil na tisto, kar je bil pred pandemijo.«

Moyroud meni, da mora sektor izkoristiti izkušnjo kuhanja doma zaradi pandemije in povečati delež oljčnega olja v skupni kategoriji jedilnega olja, ki trenutno znaša približno tri odstotke.

"Bolj gledam na kraj, kjer bo oljčno olje osrednje mesto v kuhinji,« je dejal Moyroud. ​,war"Ne želim se preveč zanašati na zelo vrhunski del kategorije oljčnega olja, kjer ponavadi izgledamo kot kategorija vina. To je nekoliko elitističen pristop.«

"Bolj sem osredotočen na to, kako lahko lepoto naše kategorije prenesemo v vsakodnevno uporabo v vseh ameriških kuhinjah, kar danes ni v mnogih gospodinjstvih,« je dodal. ​,war"To je izdelek za množice, ne za zelo malo ljudi.«

Ko se vrnem k pomenu Deolovega poročila o trajnosti, je Moyroud dejal, da se mora sektor osredotočiti na izobraževanje javnosti o okoljskih koristih oljčnega olja in koristi za zdravje v primerjavi z vsemi drugimi jedilnimi maščobami.

"Današnji pogovori so o predelani hrani in o tem, kako je jesti manj,« je dejal. ​,war"Povejte mi nekaj manj predelanega kot olivno olje. Zelo težko ga je najti in na to včasih pozabimo.«

V ta namen namerava Moyroud še naprej promovirati oljčno olje kot zdravo in vestno alternativo drugim jedilnim maščobam. Verjame, da bo to še naprej širilo prodor Deolea v gospodinjstva v ZDA, kar bo povečalo potrošnjo.

"Zelo preprosto, smo na 55-odstotni penetraciji, torej imamo še 45 odstotkov gospodinjstev, ki jih moramo doseči,« je zaključil.