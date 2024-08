Amandma kmetijskega zakona opozarja na razdeljeno industrijo

Proizvajalec oljčnega olja iz Georgie Jason Shaw

Malo preden je predstavniški dom glasoval proti predlogu zakona o kmetijah iz leta 2013, sta kongresmena Chris Gibson in Michael Grimm iz New Yorka predlagala amandma za odstranitev dela, ki bi uvedel nadzor uvoza oljčnega olja. Zastopnik Grimm je dejal, da je bila določba kmetijskega zakona ​,war"poskus, da se 2 odstotkoma domačega trga oljčnega olja dovoli, da uvede skriti davek na preostalih 98 odstotkov – s čimer se zvišajo stroški oljčnega olja za potrošnike. The amandma sprejet z veliko razliko (343 – 81‑1). Nenazadnje je bilo glasovanje sporno, ker je bil celoten predlog zakona o kmetiji nižji; vendar je bitka glede določbe o nadzoru uvoza opozorila na močno razdeljeno industrijo oljčnega olja.

Nasprotniki amandmaja so bili nad njegovo odobritvijo razočarani. Jason Shaw, predsednik združenja pridelovalcev oljk Georgia, je dejal, da so si zelo prizadevali, da bi jezik nadzora uvoza sploh vključili v zakon. Združenje je v sporočilu ameriškim zakonodajalcem Georgie, ki jih poziva, naj nasprotujejo spremembi, opozorilo, da ​,war"uvozniki oljčnega olja so dovolili razširjeno goljufijo o oljčnem olju« z napačno označevanjem slabših mešanic olja kot višje kakovosti. ​,war"Vse, kar smo poskušali narediti, je bilo, da bi vse podredili istim standardom, ki jim želimo biti podvrženi sami sebi,« je dejal Shaw.

Shaw meni, da je bilo veliko napačnih informacij o posledicah zakona. Dejal je, da predlog zakona ne bi odobril programa vzorčenja in testiranja oljčnega olja – še vedno bi morala industrija oljčnega olja izdelati naročilo za trženje, preden bi določba začela veljati.

Poročilo kongresnega proračunskega urada (CBO), izdano maja, je pokazalo, da če a tržno naročilo za oljčno olje če bi bili odobreni, bi bilo treba uvoz testirati, da se zagotovi, da izpolnjuje standarde in da bi se stroški lahko sešteli ​,war"desetine milijonov dolarjev letno." Shaw odgovarja, da bi bila industrija odgovorna za določanje lastnih standardov in ne bi bila zainteresirana za ustvarjanje tistih, ki so stroškovno previsoki. Kot dejavnik za sprejetje amandmaja navaja poročilo CBO. Poročilo ​,war"ni pomagalo vzroku. Karte so bile zložene proti nam,« je dejal Shaw.

Patty Darragh, izvršna direktorica Kalifornijski svet za oljčno olje je tudi izrazil razočaranje nad amandmajem, ker vpliva na prizadevanja za izgradnjo konkurenčne domače industrije, zavezane proizvodnji kakovostnih olj, in da ​,war"ni dobra novica za potrošnike in trgovce na drobno."

Zagovorniki amandmaja Gibson-Grimm so vključevali skupine, kot so National Restaurant Association, North American Olive Oil Association in American Hellenic Institute (AHI).

"Tržni nalog bi bil trgovinska ovira. To bi dvignilo ceno oljčnega olja za potrošnike in bi bilo škodljivo za mala podjetja,« je dejal Nick Larigakis, predsednik AHI, neprofitne grško-ameriške skupine za javno politiko. ​,war"Prav gotovo smo bili zaskrbljeni zaradi posledic ... na prihodnja trgovinska pogajanja med Združenimi državami in Evropsko unijo. Verjamemo, da bi to prekinilo ta pogajanja."

Združenje pridelovalcev oljk Gruzije se ni strinjalo, da bi nadzor nad uvozom ustvaril trgovinsko oviro, in navedel, da Evropska unija že izvaja uvozne inšpekcije za oljčno olje ter vse sadje, zelenjavo in oreščke. Vsi dodani postopki ZDA bi morali biti v skladu s pravili Svetovne trgovinske organizacije.

Severnoameriško združenje za oljčno olje (NAOOA) je podprlo amandma, ker bi bilo naročilo za trženje drago, a kljub temu ne bi rešilo problema kakovosti oljčnega olja, je dejala izvršna podpredsednica Eryn Balch. ​,war"Ne bi bilo nadzora nad olji mimo točke uvoza – po pregledih bi lahko prišlo do mešanja in napačnega označevanja,« je dodal Balch.

Združenje pridelovalcev oljk Georgia pa trdi, da je treba oljčno olje, ki ga zaužijejo Američani, testirati na mestu izvoza. Vsaka goljufija, ki bi se zgodila v ZDA, bi bila pod nadzorom domačega tržnega naročila.

Kot alternativo naročilu za trženje NAOOA išče podporo pri Upravi za hrano in zdravila (FDA) za določitev nacionalne ​,war"Standard identitete« za oljčno olje, podobno kot standardi, določeni za belo čokolado in druge surovine. Standard FDA bi opredelil stopnje oljčnega olja in za razliko od standardov USDA, ki so prostovoljni, so standardi FDA obvezni in jih je mogoče uveljaviti.

Čeprav se ljudje iz industrije strinjajo, da zagotavljajo kakovost oljčnega olja je kritično, ne vidijo iz oči v oči, kako najbolje doseči ta cilj. Vendar se strinjajo, da je delo za izboljšanje izobraževanja potrošnikov visoka prednostna naloga. NAOOA je dejal, da bi rad, da bi USDA izdal nalog za raziskave in promocijo, ker bi industriji omogočil uporabo virov in infrastrukture USDA za izobraževanje potrošnikov.

Medtem ko se prah Farm Bill usede, je dejal Jason Shaw ​,war"Še naprej bomo delali to, kar počnemo – izobraževali javnost in proizvajali najboljši izdelek, ki ga lahko.”