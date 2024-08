Tožba se nanaša na blagovne znamke oljčnega olja, ki so bile obsojene v Davisovi študiji

Avtor: Alex Beekman

Več kalifornijskih kuharjev in restavratorjev toži določene trgovce na drobno in distributerje 10 glavnih blagovnih znamk oljčnega olja, potem ko je UC Davis Olive Center prejšnji mesec objavil študijo, ki je pokazala, da večina vzorčenih ekstra deviških oljčnih olj ne izpolnjuje meril za ekstra deviško razvrstitev. Med tožniki je tudi tekmovalec iz mreže Bravo ​,war"TV-oddaja Top Chef, David Martin in več uglednih lastnikov restavracij iz južne Kalifornije.

Tožba, ki zahteva status skupinske tožbe, navaja 10 glavnih blagovnih znamk oljčnega olja, vključno z Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla in Safeway Select.

Daniel J. Callahan

Navaja tudi 10 večjih verig supermarketov in velikih trgovin, ki naj bi na podlagi prikritih testiranj, ki jih je opravila tožnikova odvetniška pisarna, pod oznako ekstra deviškega tržila podstandardno olje, Callahan & Blaine v Santa Ani, Calif.

Tožba trdi, da je veliko oljčnih olj napačno označenih, tako da se lahko stroški povečajo za potrošnike. ​,war"Rezultati testov so bili šokantni," piše v tožbi. ​,war"Senzorični testi so pokazali, da so imeli ti neuspešni vzorci pomanjkljive okuse, kot so žarek, pramen in plesen.

Po mnenju Daniela J. Callahana iz Callahan & Blaine v Santa Ana, glavnega odvetnika tožnikov, ​,war"Obtoženi, proizvajalci oljčnega olja, distributerji in trgovci na drobno, ki svoje izdelke prodajajo v zvezni državi Kalifornija, že leta zavestno zavajajo in goljufajo kalifornijske potrošnike. Toženi stranki trdijo, da olivno olje, ki ga prodajajo, izpolnjuje visoke standarde ekstra deviškega razvrstitve, s čimer daje toženemu stranki pravico, da zaračuna visoko premijo za izdelek, čeprav izdelek dejansko ne izpolnjuje tega standarda in je slabše kakovosti, ki se pogosto ponareja s cenejšimi. rafinirana olja, kot je lešnikovo olje ali manj oljčna olja."

Izjava odvetniške pisarne se je nadaljevala: ​,war"Te napačne predstavitve so se izkazale za napačne v obsežni študiji UC Davis Olive Center na Inštitutu Robert Mondavi za znanost o vinu in hrani na Kalifornijski univerzi v Davisu v svojem poročilu iz julija 2010. Avtor poročila so vodilni doktorji znanosti, raziskovalci in znanstveniki v državi o raziskavah in izobraževanju jedilnega olja. Pri financiranju, raziskavah in ugotovitvah te študije so sodelovali in prispevali Kalifornijski svet za oljčno olje, American Oil Chemists' Society (AOCS) in Avstralsko združenje za oljčno olje.

Tožniki zahtevajo odredbo, ki preprečuje distribucijo vprašljivega olja in lahko zahtevajo tudi več sto milijonov dolarjev odškodnine za ​,war"z goljufijo pridobljeni dobiček,« je dejal Callahan in ocenil, da bo zadeva s toliko obtoženimi trajala morda dve leti, preden bo prišla na sodišče.

Obtožbe o ponarejenem oljčnem olju in goljufijah z oljčnim oljem niso nove v ZDA, kjer evropski izvozniki oljčnega olja že dolgo izkoriščajo ameriško naivnost in odsotnost standardov kakovosti.

Tožba je najnovejši razvoj dogodkov po UC

Davisova študija ki so ga delno financirali proizvajalci oljčnega olja v Kaliforniji.