Večji proizvajalec oljčnega olja izgubil 3 milijone dolarjev zaradi množice tatvin

največji tunizijski proizvajalec oljčnega olja, Skupina CHO, poziva severnoameriško skupnost oljčnega olja za pomoč pri preiskavi obsežne kraje svoje nagrajene Terra Delyssa ekstra deviško olivno olje.

Septembra 21st, je bil tovornjak, naložen s paletami steklenic Terra Delyssa, ukraden v Montrealu v Kanadi, kar je spodbudilo preiskavo lokalnih oblasti.

Nekaj ​​dni kasneje je houstonska policija začela preiskavo, potem ko je prejela poročila, da je diskontni trgovec na drobno prodajal oljčno olje skupine CHO po nenavadno nizkih cenah.

Skupina CHO jih je s pomočjo kod serij iz zaseženih steklenic izsledila do skladišča v Houstonu, ki ga upravlja tretja oseba. Ocenjena škoda zaradi teh incidentov je približno 3 milijone dolarjev (2.8 evra).

To je že tretjič, da so tatovi tarča ekstra deviškega oljčnega olja skupine CHO, čeprav podjetje verjame, da zadnji kraji nista povezani.

"Verjamemo, da se je to zgodilo, ker je Terra Delyssa zlahka umeščena na trg, saj je blagovna znamka številka ena v Kanadi in ena najbolje prodajanih tudi v ameriških trgovinah,« je povedal Wajih Rekik, izvršni direktor CHO America. Olive Oil Times.

"Razvpitost Terra Delyssa in zaupanje potrošnikov v izdelek zelo olajšata prodajo, zlasti za tatove, ki jo ponujajo s 50-odstotnim popustom,« je dodal.

skupine CHO tehnologija sledljivosti blockchain, ki je bil prvotno zasnovan za pomoč potrošnikom pri sledenju izvora njihovega oljčnega olja, je igral ključno vlogo v preiskavi.

"V tem primeru nam je pomagalo izslediti vse številke serij do lokacije skladiščenja in omogočilo takojšnjo identifikacijo ukradenega izdelka,« je dejal Rekik.

Odkar je bila tatvina razkrita, so svojo podporo ponudila številna podjetja v industriji oljčnega olja.

"Prejeli smo telefonske klice tako od trgovcev na drobno kot tudi od naših konkurentov, ki so ponudili koristne sledi, ki so bile posredovane policiji,« je dejal Rekik. ​,war"Nekateri tatovi so poskušali vzpostaviti stik z zakonitimi trgovci na drobno takoj po kraji in nekateri od teh trgovcev zdaj pomagajo izslediti krivce.«

Skupina CHO je potrošnikom zagotovila, da so vse steklenice Terra Delyssa, ki jih prodajajo večji trgovci na drobno, varne in nepovezane s krajo.

"Prodajamo neposredno večjim trgovcem na drobno, kot so Whole Foods, Kroger, Target, Walmart in Costco,« je dejal Rekik. ​,war"Te steklenice so popolnoma legalne in legitimne.«

So pa ukradeno oljčno olje odkupili nekateri manjši trgovci, predvsem mednarodne živilske trgovine, specializirane trgovine in diskonti.

"Trgovine, ki so ponujale te steklenice, so bile manjše mednarodne trgovine s hrano ali diskontni kanali, s katerimi nismo nikoli poslovali,« je dejal Rekik.

V nekaterih primerih so te trgovine stopile v stik s skupino CHO, potem ko so ugotovile, da so kupile ukradeno blago. ​,war"Sodelovali so s preiskavo in ponudili takojšnje vračilo steklenic,« je dodal Rekik.

Našli so le okoli deset odstotkov ukradenih plastenk, Rekik pa je poudaril nujnost širokega sodelovanja.

"Prosimo vse akterje v industriji, da nam pomagajo z informacijami, ki jih morda imajo,« je dejal. ​,war"Zato je nujno, da se novica o kraji razširi, saj ima celoten sektor neposreden interes za spodbujanje in obrambo zakonite prodaje.«

Trgovce na drobno je opozoril, da bi lahko zaradi nakupa in preprodaje ukradenega blaga sodelovali pri kaznivem dejanju.

"Nakup teh izdelkov od tatov in njihova nadaljnja prodaja lahko zlahka spremeni vsakega trgovca na drobno v sostorilca kaznivega dejanja kraje,« je dejal Rekik. ​,war"Nekateri trgovci na drobno niso stopili v stik z nami, ko smo se obrnili z ukradenimi steklenicami, ampak so to storili šele, ko so videli novico.«

Rekik je izrazil razočaranje nad tem, kako zlahka lahko drastično znižano blago premami ljudi.

"Ljudje kupijo izdelek v vrednosti 90 $ (83 €) za 10 $ (9.20 €) ali 15 $ (13.80 €) in ne postavljajo vprašanj,« je dejal. ​,war"Morali bi poklicati podjetje, navedeno na etiketi. Vsak živilski izdelek v ZDA ima etiketo s podatki o proizvajalcu. Enostavno je stopiti v stik.”

Dodal je, da so nekateri trgovci na drobno, ki so kupili ukradeno oljčno olje, trdili, da so menili, da je popust posledica težave s kakovostjo.

"Če se nekaj zdi predobro, da bi bilo res, in kljub temu nadaljujete z nakupom, tvegate, da postanete sostorilec,« je dejal Rekik.

Čeprav so številni trgovci na drobno sčasoma sodelovali pri preiskavi, je Rekik poudaril, kako preprosto bi bilo preprečiti težavo: ​,war"To je enostavno ustaviti: dvominutni telefonski klic s producentom lahko vse razjasni.”

Da bi ublažili možnosti za prihodnje incidente, CHO Group izvaja sisteme za sledenje GPS za svoje palete in povečuje revizije s tretjimi logističnimi podjetji z enkrat letno na štirikrat letno. ​,war"Ohranili bomo tudi uporabo revizij tretjih oseb logistike tretjih oseb,« je dejal Rekik.

Rekik se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri preiskavi. ​,war"Rad bi se zahvalil vsem trgovcem, manjšim trgovcem in konkurentom, ki so pomagali z delitvijo informacij,« je dejal. ​,war"Tako so se nas dotaknili neposredni konkurenti, ki so priskočili na pomoč ter vložili svoj čas in trud, da bi nas podprli.”

"Ta močan občutek skupnosti nam bo vsem kot industriji pomagal,« je dodal Rekik.

Delil je tudi ločeno anekdoto, ki bi lahko služila kot opozorilo za industrijo.

"Ko so izdelki prispeli v distribucijski center trgovca na drobno, smo prejeli klic, ki nas je obvestil, da je viličar pomotoma trčil v paleto in razbil pet steklenic,« je povedal Rekik.

Posledice takšne nesreče presegajo le nekaj razbitih steklenic. ​,war"Pet steklenic oljčnega olja lahko prepoji celotno paleto, zaradi česar je skoraj nemogoče rokovati zaradi spolzke zmešnjave,« je dejal Rekik. ​,war"Imate vse sestavine za katastrofo.”

V normalnih okoliščinah bi se logistične ekipe obrnile na skupino CHO za navodila, kako ravnati v situaciji.

"Stroški reševanja preostalih steklenic in čiščenja razlitja bi se gibali med 3,000 $ (2,755 €) in 4,000 $ (3,675 €), medtem ko bi bila skupna vrednost poškodovanih izdelkov le okoli 1,000 $ (920 €),« je dejal.

Rekik je pojasnil, da predelava izdelkov ekonomsko ni smiselna. ​,war"V takšnih primerih jim običajno rečemo, naj zavržejo oljčno olje,« je dejal.

Vendar pa obstaja vrzel v sistemu: ljudje, odgovorni za ravnanje s poškodovanim blagom, ne nadzorujejo vedno njegovega uničenja.

"Prevoznik ali oseba, ki upravlja te plastenke, ne bo nujno tisti, ki jih bo odstranil,« je dejal Rekik. ​,war"Včasih so vozniki, nakladalno osebje ali celo drugo osebje na koncu glavni in nihče ne pregleda, ali so steklenice uničene.«

To ustvarja priložnost za napačno ravnanje. ​,war"Te steklenice bi lahko nekdo vzel in prodal naprej,« je dodal.

Čeprav razume skušnjavo, je Rekik glede situacije izrazil mešane občutke. ​,war"Seveda se počutimo slabo, ker uničujemo svoje oljčno olje zaradi razlitja,« je dejal. ​,war"Če bi bil jaz, bi samo očistil steklenico in jo uporabil doma.”

"Toda za nekatere ljudi je nezakonita prodaja teh steklenic z velikim popustom hiter način do lahkega zaslužka,« je dodal. ​,war"Zaradi tega se lahko nekateri posamezniki veselijo, da se naslednjič zgodi takšna nesreča.«

Vključeni sklopi

CHO America je navedel zadevne sklope in prosil vse, ki imajo informacije o teh izdelkih, naj pokličejo +1 2817121549.