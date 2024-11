Spoznajte trgovce na drobno, ki si prizadevajo povečati prodajo oljskega turizma po koncu dopusta

Dve leti od slabe letine po Sredozemlju, naraščajoče proizvodne stroške in svetovna kriza življenjskih stroškov sta zmanjšala marže številnih malih svetovnih proizvajalcev oljčnega olja.

Ti kmetje in mlinarji veljajo za varuhe lokalnih tradicij in kultivarjev oljčnega olja, zato je iskanje alternativnih tokov prihodkov za ohranjanje donosnosti njihovega poslovanja ključnega pomena za uspeh in zdravje širšega sektorja. (Izvršni direktor Deolea Ignacio Silva zagotovo tako misli.)

Medtem ko je prodaja ogljikovih dobropisov in pridelavo oljčnega olja odpadki so med idejami, ki se pogosto pojavljajo na konferencah in srečanjih industrijskih združenj, turizem ostaja pomemben vir prihodkov za proizvajalce, katerih številni nasadi se nahajajo sredi spektakularne pokrajine.

Vendar sta Alicia in Vijay Shroff, solastnika specializirane trgovine s sedežem v St Louisu v Missouriju. Ekstra deviško in oljčna ovacija, so prepoznali težavo, s katero se srečujejo številni mednarodni obiskovalci sredozemskih oljčnih nasadov, in iščejo rešitev.

"Težava, za katero sumim, da jo ima večina proizvajalcev oljnega turizma, je tisto, kar jaz imenujem ​,war"problem z oddano prtljago,« je rekel Vijay. ​,war"Ko ste v tujini, se verjetno ne želite vrniti domov z več steklenicami oljčnega olja v oddani torbi, kar omejuje prodajo proizvajalcev na lokaciji na eno ali dve steklenici.«

Shroffova sta naletela na to težavo, ko sta obiskala nasade in mlin Basilippa s sedežem v Andaluziji. Za razliko od mnogih ljubiteljev oleoturizma pa so bili dobro postavljeni kot vino, ekstra deviško olivno olje in trgovci s specializirano hrano za rešitev težave.

"Mi bomo njihova prodajna oprema za njihove ameriške obiskovalce,« je dejal Vijay. ​,war"To doseže veliko stvari. Rešuje vprašanje prijavljene prtljage in mora rešiti vprašanje stroškov pošiljanja.«

Vijay (levo) in Alicia (desno) Shroff uvažata ekstra deviško oljčno olje Basilippo Juane Roldán, tako da lahko ameriški obiskovalci kmetije nadaljujejo izkušnjo.

"Veliko učinkoviteje je uvažati na palete in nato uporabljati domače storitve dostave [da dosežete končnega kupca], kot če nekdo pošlje šest steklenic iz južne Španije na svoj dom,« je dodal.

Poleg nižjih proizvodnih stroškov zakonca Shroff menita, da ta način bolje ohranja kakovost ekstra deviškega oljčnega olja. Uporabljajo svojo dobro uveljavljeno logistično pot, namesto da bi potrošniki upali, da storitve dostave uporabljajo klimatsko nadzorovane ladijske kontejnerje in skladišča.

"To je zmaga tudi za stranke, saj lahko po počitnicah ostanejo povezani s proizvajalcem,« je dejal Vijay. ​,war"Zdaj imajo domači vir nove letine ali druge sorte, ki bi jo lahko dali na trg.«

Alicia je ob sklicevanju na anekdotično izkušnjo podjetja dejala, da vidi močno težnjo strank, da iščejo blagovne znamke ekstra deviškega oljčnega olja iz krajev, ki so jih obiskali in s katerimi so spletli močno povezavo.

"Vidimo precej močno preprodajo, tako da se stranke vračajo po novo letino in iščejo svojega najljubšega proizvajalca,« je dejala. ​,war"Zaradi tega si je Basilippo v ZDA pridobil precej privržencev.«

Poleg povezovanja popotnikov z njihovimi najljubšimi proizvajalci po njihovem potovanju je Alicia dejala, da verjame, da kovanje teh odnosov med specializiranimi trgovinami in proizvajalci ustvarja simbiotično razmerje za obe strani.

Medtem ko lastniki specializiranih trgovin prejmejo eklektično paleto ekstra deviških oljčnih olj iz manj znanih sort in regij, kar jim omogoča, da izstopajo iz tipične ponudbe verig trgovin z živili, bodo proizvajalci imeli koristi od svojih baz podatkov o strankah in trženjskih prizadevanj.

"Ko pride nova letina, bomo poslali e-pošto vsem, ki so v preteklosti kupovali vaša oljčna olja, da bi spodbudili tovrstne transakcije,« je dejala Alicia.

"Poleg uvoza, carine in izpolnitve je tu še trženjska točka, s katero se po mojem mnenju borijo številni proizvajalci zunaj ZDA,« je dodala.

Eden od glavnih izzivov, s katerimi se soočata Alicia in Vijay pri uresničitvi svojega projekta, je ustvarjanje odnosov s proizvajalci, ki vlagajo v oljni turizem, da bi svoja oljčna olja prenesli v ZDA in jih prodali nekdanjim obiskovalcem in novim strankam.

"Čeprav bi si želel biti na stalnih počitnicah v oljčnem nasadu, ne morem,« je dejal Vijay. ​,war"Ugotovili smo, da veliko teh ljudi pride do teh nasadov prek turističnih podjetij, tako da ni vedno tako, da bi jih zlahka našli.«

Odkar so predstavili svoje spletno mesto in začeli s to pobudo, so Shroffovi stopili v stik z operaterji oleoturizma, da bi predstavili idejo.

"Le primer uporabe bomo morali dokazati,« je dejal Vijay. ​,war"Morali se bomo pogovarjati z ljudmi in poskrbeti, da bodo ljudje imeli priložnost odkriti, kaj počnemo.”

Gledano širše, sta se Vijay in Alicia strinjala, da bi povezava maloprodajne nakupovalne izkušnje z oleoturizmom lahko tudi okrepila dejstva o pridelavi oljčnega olja ter razblinila pogoste mite in dezinformacije, zlasti tiste okoli kuhanje z olivnim oljem.

"Mislim, da ti pridelovalci oljnega turizma poleg gojenja manj znanih sort gojijo ozaveščenost in znanje,« je dejal Vijay. ​,war"O ekstra deviškem oljčnem olju je veliko dezinformacij in nesporazumov.”

"Ko ljudje vidijo, da je oljčno olje kot sadni sok, podobno kot pomarančni sok in ne predelana hrana, kot vsako drugo jedilno olje, to pomaga,« je dodal. ​,war"Njihove zgodbe morajo povedati pridelovalci, trgovci na drobno in vsi v vrednostni verigi.«