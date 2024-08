Uvozniki oljčnega olja prosijo FDA za "izboljšan standard identitete"

Severnoameriško združenje za oljčno olje (NAOOA) je predložilo a peticijo pri Upravi za hrano in zdravila (FDA) za an ​,war"izboljšan standard identitete oljčnega olja in oljnih proizvodov iz oljčnih tropin“, da se opredelijo različne stopnje oljčnega olja in analitske metode, uporabljene pri njihovem določanju.



NAOOA, katerega člani so podjetja, ki uvažajo oljčno olje v ZDA, je dejala, da je leta 1990 prvič vložila peticijo FDA z istim ciljem.

Peticija z dne 9. julth, je odgovor na potezo ameriških proizvajalcev oljčnega olja v začetku tega leta. Skupina pod vodstvom Adama Englehardta, podpredsednika California Olive Ranch, pripravil zvezno odredbo o trženju v upanju, da bodo postavili višje standarde kakovosti, ponovno opredelili stopnje in zahtevali novo testiranje vsega oljčnega olja, proizvedenega v Združenih državah. Če jih bo sprejelo USDA, so viri iz industrije dejali, da bodo domači proizvajalci zahtevali, da pravila veljajo tudi za uvoz.

Uvozniki po drugi strani pozivajo k uskladitvi trgovinskih standardov ZDA s temi ustanovil Mednarodni svet za oljke. Devetindevetdeset odstotkov oljčnega olja, ki ga zaužijejo Američani, je uvoženega.

V izjavi je povedala izvršna podpredsednica NAOOA Eryn Balch ​,war"Izkoristiti bi morali dobro skrbnost, ki so jo že opravili podporniki industrije, državni zakonodajalci in USDA, ki dokazuje, da obstaja veliko zanimanje ter koristi za potrošnike in trgovine za obvezovanje skupne opredelitve razredov oljčnega olja in metod dokazovanja. povezane s kategorijo oljčnega olja. Uskladitev zveznega standarda je zadnji del uganke, ki olajša pot pri kritičnem vidiku izvrševanja.