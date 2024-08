Trade Group toži proizvajalca oljčnega olja zaradi zavajajočega označevanja

V svoji prvi tožbi proti družbi za oljčno olje, je Severnoameriško združenje oljčnega olja (NAOOA) toži proizvajalce olja znamke Capatriti. Civilna tožba, vložena 6. februarja, trdi, da Tovarna Gourmet lažno prodaja olje, ki ga kemično pridobivajo iz ostankov oljčnih kožic in koščic kot ​,war"100% čisto oljčno olje.”

prek svojih ​,war"nezakonita, zavajajoča in zavajajoča napačna blagovna znamka,« NAOOA trdi, da javnost nezavedno uživa nizko kakovost olje iz tropin. Olje iz oljčnih tropin vsebuje veliko maščobnih kislin, mora biti podvrženo številnim postopkom prečiščevanja, da je primerno za prehrano ljudi in ne ustreza pravni definiciji oljčnega olja, navaja pritožbeno dejanje.

Poleg tega pritožba NAOOA navaja, da je The Gourmet Factory, ki je v lasti Kangadis Food, Inc., vpletena v nelojalno konkurenco. Ponarejeno olje je mogoče izdelati po bistveno nižji ceni kot pristno oljčno olje in z napačnim označevanjem njihovega olja kot 100 % čistega oljčnega olja lahko podjetje spodkopava zakonite proizvajalce, pravi NAOOA.

Podjetje se ukvarja z ​,war"ponarejanje zaradi gospodarske koristi,« je domnevala izvršna podpredsednica NAOOA Eryn Balch.

NAOOA se je prvič zanimala za blagovno znamko Capatriti, ko je ​,war"v zadnjih mesecih opazili znatno odstopanje v cenah,« je dejal Balch. V tožbenih dokumentih je navedeno, da je Capatritijeva ​,war"100% čisto oljčno olje« se prodaja za eno tretjino do polovico cene pristno oljčno olje proizvajalci zaračunavajo.

Združenje je najelo neodvisno tretjo osebo za zbiranje vzorcev za testiranje v laboratoriju Mednarodnega sveta za oljke v Španiji. Laboratorijski rezultati so pokazali, da so bili vzorci ​,war"v najboljšem primeru nekatere vrste tropin, v najslabšem primeru pa lahko vsebujejo tudi semenska olja,« piše v pritožbenem dokumentu.

Dokument nadalje trdi, da se olje iz tropin označuje za čisto oljčno olje ​,war"ni nekaj, kar je mogoče storiti po naključju ali zgolj iz malomarnosti« in da ​,war"Gourmet Factory namerava zavajati potrošnike, da bi kupili njene ponarejene izdelke iz jedilnega olja.

Po podatkih NAOOA blagovna znamka Capatriti predstavlja več kot 15 odstotkov trga oljčnega olja v New Yorku, New Jerseyju, Connecticutu in drugih državah. Tožba zahteva, da se podjetju prepove označevanje in prodajanje svojih tropin ali drugih neolivnih olj kot ​,war"olivno olje« in v imenu svojih članov zahteva zakonsko odškodnino.

NAOOA je trgovsko združenje, ki zastopa tržnike, pakirance in uvoznike oljčnega olja.

Lastnika podjetja Kangadis Foods, Inc., Georgea Ignatiadisa, so kontaktirali za komentar o tožbi, vendar je dejal, da s tem ni seznanjen.