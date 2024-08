Ali so ploščice za degustacijo oljčnega olja le trend?

Palice za degustacijo oljčnega olja morda izvirajo iz Evrope, vendar se njihova prisotnost v ZDA v zadnjih nekaj letih hitro širi. Ocenjuje se, da je na gurmanskih tržnicah po vsej državi več kot tisoč takšnih specializiranih trgovin in posebej opremljenih degustacijskih površin. Namesto da neposredno dvignejo steklenico s police, lahko kupci poskusijo olje ​,war"na pipo” (običajno shranjeni v tradicionalnih italijanskih posodah, imenovanih fusti) pred nakupom.



Ta stvar je šla na polno. Zdaj bi se bilo zelo težko vrniti. - Veronica Bradley, Veronica Foods Co.

"Ta stvar je šla na polno,« je zatrdila Veronica Bradley, izvršna direktorica Podjetje Veronica Foods, na vprašanje o prihodnosti t.i ​,war"degustacija olivnega olja na pipo. ​,war"To je pot naprej in mislim, da bi se zdaj zelo težko vrnili nazaj."

Veronica Foods je eno od več podjetij, ki trenutno dobavljajo palice za degustacijo oljčnega olja v Združenih državah. Iz njihove prve trgovine v Fish Creeku v Wisconsinu uvoznik zdaj deluje z več kot 600 lokacijami, še več.

Bradleyjeva konkurenca vključuje franšize Vom Fass in Oil & Vinegar, ki se med njimi ponašata na stotine trgovin po vsem svetu. Obe podjetji sta bili ustanovljeni v Evropi, preden sta se približali trgu ZDA. Še en franšizni prodajalec oljčnega olja s sedežem v Kaliforniji We Olive, odprl svojo prvo Trgovina na vzhodni obali v Brooklynu prejšnji mesec.

Čeprav so se v Severni Ameriki začeli pojavljati bari za degustacijo na pipo, so zdravstveni uradniki v Združenem kraljestvu leta 2014 napovedali prepoved vidikov te prakse. Agencija za plačila na podeželju (RPA) je prodajo nezapečatenega oljčnega olja navedla kot kršitev evropski predpisi. V kasnejši intervju z Olive Oil Times, uradnik je pojasnil, da dovoljenje kupcem, da vzorčijo olje pred nakupom ločene, zaprte steklenice, ni kršitev, ampak le, če se vsebina steklenice natančno ujema z vsebino vzorca.

Randy Hernandez, nekdanji lastnik Oliana Premium Olive Oil and Vinegars v Zahodnem Hollywoodu, je opisal proces komuniciranja z lokalnimi zdravstvenimi oddelki o njegovem degustacijskem lokalu kot preizkušen. Predpisi o maloprodajno vzorčenje hrane se razlikujejo glede na državo v ZDA, je dejal, kar bi lahko otežilo pridobitev dovoljenja. Hernandez pa je hitro poudaril, da Olianina nedavno zaprtje je bila posledica težav z lizingom in ne pomanjkanja vere v priljubljenost izdelka ali degustacijskih ploščic.

Mountain Town Olive Oil Co. v Park Cityju, Utah

Kritiki oljčnega olja iz pipe postavljajo tudi vprašanja o praksah skladiščenja in o tem, ali lahko trgovci na drobno ohranijo svoje izdelke sveže skozi vse leto. Na vprašanje, koliko časa lahko olja ostanejo v fustiju, preden se zamenjajo, je Veronica Bradley odgovorila, da je različno. Bradley je priznal, da niso vse ploščice za pokušino olja enake in so bili poskusi uporabe priljubljenega modela degustacije olja za prodajo izdelkov, ki niso enaki vrednosti. ​,war"Posebno pozornost namenjamo kemiji olja. Ljudje lažejo, steklenice lažejo, a kemija ne laže.

Kljub številnim podobnostim glede tega, kako se izdelek streže strankam na lokacijah za degustacijo olja, obstajajo razlike v operativnih odločitvah med podjetji. Direktor operative pri Vom Fass, David Eisner-Kleyle, napredni embalažni tehnologiji pripisuje svežino svojega olja iz pipe, ki omogoča izboljšanje kakovosti sadja ​,war"zamrznjen v času,« je dejal. Eisner-Kleyle je dejala, da se posode, ko so enkrat zaprte, nikoli ne odprejo, da bi prenesle svojo vsebino, kar bi jih lahko izpostavilo svetlobi ali kisiku.

Toda ali so lokali za degustacijo olivnega olja takšen posel, ki ga Američani želijo obiskati? Lokacije so se pojavile v vseh največjih metropolitanskih območjih države, kaj pa majhna mesta?

Nekateri trdijo, da so cene v takšnih specializiranih trgovinah, ki se lahko gibljejo tudi do 60 dolarjev na liter, bolj v skladu z ekstravagantnim spominkom kot z vsakodnevno hrano, in ni čudno, da so trgovine na turistično usmerjenih lokacijah.

Eisner-Kleyle je prepričan, da lahko model deluje v mestnem ali podeželskem okolju, in verjame, da je kakovost boljši pokazatelj uspeha kot cenovna dostopnost. V bližnji prihodnosti ne predvideva veliko sprememb v načinu poslovanja barov za degustacijo oljčnega olja. ​,war"Ti izdelki so zelo tradicionalni izdelki, ki so prisotni že dolgo časa. Ko se jih Američani navadijo, bodo videli, zakaj so tako priljubljeni."