Pompejski podpredsednik pravi, da je katastrofa Baltimorskega mostu podjetje stala milijone

Zrušitev mostu Francis Scott Key v Baltimoru 26. marca zjutrajth je imel ocenjen finančni vpliv v višini milijonov dolarjev na polnilca in distributerja Pompeian, kot pravi podpredsednik za operacije podjetja.

Salim Benjelloun je za WJZ News, podružnico CBS, povedal, da bo pošiljka skoraj 5.3 milijona litrov oljčnega olja prispela 27. marca.th, je bilo treba preusmeriti.

"Potrebovali smo 300,000 galon (1.13 milijona litrov), ki jih je treba izprazniti prej kot slej, da to ne bi vplivalo na kakovost našega izdelka, da bi bili naši zaposleni zaščiteni in da operacije ne bi bile prekinjene,« je dejal Benjelloun.

Medtem ko so nekaj oljčnega olja raztovorili v delu pristanišča, ki ga zrušitev mostu ni prizadela, so morali preostanek preusmeriti v pristanišče New York in ga s tovornjaki prepeljati v obrat v Baltimoru, kar je 310 kilometrov dolgo potovanje. kar traja več kot tri ure in predstavlja znatne stroške.

"Govorimo o milijonih dolarjev; ne govorimo o sto tisočih v smislu finančnih učinkov,« je dejal Benjelloun.

Pompeian s sedežem v Baltimoru že več kot 100 let je največji polnilnik oljčnega olja v ZDA. Podjetje uvaža oljčno olje iz devetih držav in proizvaja oljčno olje iz 425 hektarjev nasadov v Kaliforniji. Vendar pa levji delež prihaja iz Sredozemlja.

"Smo številka ena blagovna znamka oljčnega olja z več kot 21-odstotnim tržnim deležem v Združenih državah,« je za WYPR povedal Mouna Aissaoui, izvršni podpredsednik Pompeian in glavni operativni direktor.

"Vedno smo menili, da je pristanišče Baltimore razširitev našega delovanja in velika prednost za nas,« je dodala. ​,war"Oljčno olje z vsega sveta pripeljemo skozi pristanišče Baltimore v ladijskih zabojnikih ... Nato olje pripeljemo v našo tovarno, kjer ga filtriramo, zmešamo in ustekleničimo za distribucijo po Združenih državah.«

Pred zrušitvijo, ki jo je povzročilo trčenje tovorne ladje z mostom, je bilo pristanišče Baltimore eno izmed 20 najboljših pristanišč v ZDA. Leta 2023 je skozi pristanišče šlo približno 73 milijonov dolarjev oljnic, vključno z oljčnim oljem.

Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo je država leta 360,700 uvozila 2.2 ton oljčnega olja v vrednosti 2023 milijarde dolarjev.

Nekateri deli glavnega pristanišča so se ponovno odprli za večje ladje in Pompeian je uspešno uvozil pošiljko iz zadnje letine v Evropi. Pristanišče bo polno zaživelo šele sredi junija.

"V celoti in močno se zanašamo na pristanišče Baltimore. V Baltimoru smo zaradi pristanišča,« je dejal Benjelloun. ​,war"Glede na vse, kar se je zgodilo v pristanišču Baltimore, se temu ne bomo umaknili. Če že kaj, smo videli, da nam je v najslabšem možnem scenariju še vedno uspelo.”

Vendar je Aissaoui potrdil, da je bila strategija podjetja, čeprav učinkovita, dolgoročno finančno nevzdržna.

"Znesek denarja, ki smo ga vlagali [v rešitve, ki smo jih uvedli], ni bil nekaj, kar bi lahko počeli neprekinjeno dolgo časa,« je dejala.