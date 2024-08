Interaktivna lekcija o goljufijah z oljčnim oljem

Infografika in t.i ​,war"interactives« želi predstaviti zapletene teme z estetsko preprostostjo. Vse prevečkrat pa ima njihova lepota svojo ceno. Tako kot informacijske omejitve posodobitve Twitterja s 140 znaki tudi te risanke, ki jih je mogoče povlečeti, pustijo bralcem nepopolno in pogosto netočno razumevanje tem, ki si zaslužijo podrobnejši pregled.

Včeraj je New York Times ponudil a slideshow z naslovom ​,war"Extra Virgin Suicide, ki je predstavil 15 kartic o procesu velikega ponarejanja v industriji oljčnega olja v Italiji.

Oglejte si tudi: Infografika o goljufijah z olivnim oljem NY Times

Nekaj ​​ur po objavi sem štiri ljudi na večerji prosil, naj na mojem telefonu prebrskajo prispevek za Times in mi povedo, kaj mislijo ​,war"takeaway« funkcije je bil. Takole so rekli:

" Ne kupujte italijanskega oljčnega olja."

Ne kupujte italijanskega oljčnega olja." " Vsi v poslu z oljčnim oljem so prevaranti.«

Vsi v poslu z oljčnim oljem so prevaranti.« " Zaradi tega želim uporabiti drugo olje, na primer olje iz grozdnih pečk.”

Zaradi tega želim uporabiti drugo olje, na primer olje iz grozdnih pečk.” " Nisem vedel, da se večina oljčnega olja reže s kemikalijami. Sploh mi je."

Čeprav drugi diapozitiv predstavitve vsebuje kritični kvalifikator ​,war"veliko” Italijansko oljčno olje, so nekateri bralci ostali z vtisom, da vsi italijanski proizvajalci delajo tako.

Na eni od kart v seriji je pisalo: ​,war"približno 69 odstotkov oljčnega olja, ki je naprodaj v ZDA, je obdelanega.” Domnevno se je nanašalo na Študija UC Davis iz leta 2010 ki je ugotovilo, da so vzorci desetih uvoženih blagovnih znamk z oznako ekstra deviško v treh kalifornijskih supermarketih (ne ravno nacionalno vzorčenje) podstandardni - ne da bi bili namerno ​,war"zdravniško."

Nicholas Blechman

Članek citira ​,war"Extra Virginity« avtor Tom Mueller kot njen vir.

The Times uporablja ohlapno definicijo tega izraza ​,war"interaktivno,« ki se očitno nanaša na to, kako kliknemo z enega diapozitiva na drugega in nazaj, če želimo. Bralci ne morejo dejansko komentirati članka (komentarji pa bi zagotovo bili).

V zadnjih nekaj letih so zbegane potrošnike bombardirala zmedena sporočila evangelistov oljčnega olja in negativne kampanje skupin proizvajalcev v njihovem vnetem prizadevanju za tržni delež.

Preprosta, informativna sporočila o kakovosti, koristih in uporabi oljčnega olja bodo sčasoma razčistila zmedo in spodbudila večjo porabo te vitalne, zdrave hrane.

Vendar pa obstaja nevarnost, da bi pretirana poenostavitev prikrila tisto, kar je pogosto le še več dezinformacij.

Časovnica infografike goljufij o oljčnem olju New York Timesa