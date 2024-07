Komisija za trgovino je podaljšala tarife za španske črne olive

Trgovinski uradniki Združenih držav so zaznamovali peto obletnico carin na uvoz nekaterih španskih namiznih oljk s soglasnim glasovanjem za njihovo podaljšanje.

Štiričlanska komisija ameriške komisije za mednarodno trgovino (ITC) je glasovala za ohranitev carin na uvoz nekaterih španskih zrelih črnih namiznih oljk.

Glasovanje je bilo potrebno v skladu z zakonom o sporazumih Urugvajskega kroga, ki določa, da je treba tarife pregledati vsakih pet let.

Komisarji so odločili, da bo njihova odstranitev ​,war"povzroči nadaljevanje ali ponovitev materialne škode v razumno predvidljivem času."

Odločitev je prišla dva meseca po tem, ko je ameriško prizivno sodišče potrdilo sodbo ameriškega trgovinskega sodišča, ki je ugotovilo protidampinško in protisubvencijsko uvedene tarife Ministrstvo za trgovino ZDA o treh največjih španskih pakirnicah in izvoznikih zrelih namiznih oljk v ZDA je bilo zakonito.

Pritožbeno sodišče odločanje pričakuje se, da bo dokončna, saj je malo verjetno, da bo vrhovno sodišče ZDA sprejelo primer, če bo nanj vložena pritožba.

Odločitev sodišča je bila v popolnem nasprotju z odločitvijo Svetovne trgovinske organizacije sodba iz novembra 2021, ki je dejal, da so ameriške carine nezakonite po mednarodnem pravu.

Sodbo ZDA je kritiziral tudi španski minister za kmetijstvo, ribištvo in prehrano Luis Planas, ki je odločitev opisal kot ​,war"absolutno nesprejemljivo« na srečanju evropskih kmetijskih ministrov v Bruslju.

"Upam, da bomo to rešili," je dejal. ​,war"Iz prve smo postali tretja država izvoznica v ZDA ... To je situacija, za katero upamo, da jo bo mogoče ugodno rešiti, ker je nesprejemljiva.«

Kmalu po odločitvi pritožbenega sodišča maja je španski minister za gospodarstvo Carlos Cuerpo obiskal Washington, DC, da bi razpravljal o tarifah.

"S strani Združenih držav smo videli pripravljenost za nadaljevanje napredka in odprt je bil kanal za pogovore in pogajanja, da vidimo, ali lahko to rešimo,« je dejal novinarjem v Washingtonu.

Vendar pa je ameriški svet pridelovalcev oljk pozdravil odločitev o ohranitvi tarif, ki so potrebne za zaščito pridelovalcev in pakirnic v ZDA.

"Ameriška vlada in sodni sistemi so v zadnjih petih letih večkrat potrdili, da ima španska industrija še vedno koristi od nepoštenih subvencij Evropske unije in še vedno odlaga svoje zrele oljke na ameriški trg,« je dejal predsednik Michael Silveira.

"Če ne bi bilo trenutnih ukazov vlade ZDA AD/CVD [protidampinške in izravnalne dajatve za subvencionirano blago] za španske oljke, bi bila ameriška proizvodnja namiznih oljk ter na stotine družinskih kmetov in sorodnih delovnih mest v resni nevarnosti,« je dodal.

Odločitev prizivnega sodišča je končala sedemletno pravno sago, ki se je leta 2017 začela s pravnim postopkom Koalicije za pravično trgovino z zrelimi oljkami, ki jo vodita Musco Family Olive Co. in Bell-Carter Foods.

Skupina je vložila peticijo pri Ministrstvu za trgovino, v kateri trdi, da sta španska vlada in EU oljkarjem zagotovili subvencije. Skupna kmetijska politika (SKP) nepravično koristilo pakirnicam in izvoznikom oljk.

Vlagatelji peticije so trdili, da so subvencije španskim podjetjem omogočile prodajo pakiranih namiznih oljk v ZDA po cenah, nižjih od tržnih.

Julija 2018 je Ministrstvo za trgovino ugotovilo, da so bile španske zrele namizne oljke subvencionirane. To ugotovitev so posredovali ITC, ki je ugotovil, da je subvencioniran uvoz zrelih namiznih oljk močno oškodoval domačo industrijo.

Na podlagi ugotovitev ITC je ministrstvo za trgovino odobrilo 35-odstotne protidampinške in izravnalne dajatve (čeprav so bile pozneje znižane na 31 odstotkov).

Učinek carin je bil takojšen, saj je špansko ministrstvo za kmetijstvo februarja ocenilo, da so od leta 208 proizvajalce, embalerje in izvoznike stale več kot 2017 milijonov evrov.

V odgovor na tarife so proizvajalci namiznih oljk in špansko združenje izvoznikov in proizvajalcev namiznih oljk (Asemesa) tožili ministrstvo za trgovino.

po neuspešno opravičevali tarife na ameriškem sodišču za mednarodno trgovino dvakrat, tretji predlog Ministrstva za trgovino je bil sprejet. Asemesa se je hitro pritožila.

Medtem so protesti v andaluzijski prestolnici Sevilla in pritiski vlade v Madridu spodbudili EU bo tožila ZDA v STO januarja 2019.

EU je v svoji pritožbi trdila, da so ameriške carine kršile mednarodna trgovinska pravila, ker SKP proizvajalcem namiznih oljk ne zagotavlja posebnih ugodnosti.

Dodali so pritisk na Bruselj, uradniki EU pa so javno izrazili zaskrbljenost, da carine predstavljajo nevaren precedens in bi lahko spodbudile dodatne sodne postopke proti SKP.

Novembra 2021 je WTO razsodila v prid EU in ugotovila, da so bile protidampinške in izravnalne dajatve, ki so jih leta 2018 uvedle ZDA na uvoz zrelih namiznih oljk iz Španije, nezakonite po mednarodnih pravilih.

WTO je v svoji razsodbi ZDA naročila, naj ​,war"svoje ukrepe uskladiti s svojim Splošnim sporazumom o carinah in trgovini ter drugimi pravili proste trgovine.

ZDA so zavrnile pritožbo na sodbo STO in privolile v revizijo carin. Vendar je Ministrstvo za trgovino ohranilo večino tarif, kar je privedlo do a javna graja iz STO februarja 2024.