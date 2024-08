Trgovinska komisija preiskuje 'konkurenčnost' industrije oljčnega olja

Globalna konkurenčnost ameriške komercialne industrije oljčnega olja bo predmet preiskave ameriške komisije za mednarodno trgovino (USITC).

Poraba oljčnega olja v ZDA se je v zadnjih desetih letih povečala za približno 40 odstotkov in čeprav se je povečala tudi proizvodnja v ZDA, večina ameriških potrošnikov kupuje uvoženo olje, glede na sporočilo za javnost USITC, izdano 1. oktobra 2012.



Dave Camp, predsednik odbora ameriškega predstavniškega doma za načine in sredstva, je predložil a pismo zahteva, da USITC ​,war"oceniti trenutne tržne razmere, s katerimi se sooča ameriška industrija."

Odbor za načine in sredstva, ki vključuje člane iz Kalifornije, ki proizvajajo oljčno olje, ​,war"želi zagotoviti, da so interesi ZDA konkurenčni ... in ugotoviti, kako se industrija oljčnega olja vodi v drugih državah,« je povedala tiskovna predstavnica Sarah Swinehart.

Peg O'Laughlin, uradnica za javne zadeve pri USITC pravi, da je zahteva za tovrstni študij ​,war"sploh ni nenavadno."

USITC bo zbiral informacije o praksah glavnih dobaviteljev oljčnega olja po vsem svetu v letih 2008–2012, pri čemer bo poudaril proizvajalce ZDA, Španije, Italije in Severne Afrike.

Študija bo obravnavala štiri področja:

Pregled komercialnih podatkov o proizvodnji, predelavi in ​​porabi oljčnega olja.

Analizirajte mednarodne uvozne in izvozne trge, vključno s trgovino med Evropo in Severno Afriko, tarifami in klasifikacijami oljčnega olja.

Ocenite dejavnike, ki vplivajo na porabo v ZDA, vključno s standardi, razvrščanjem in cenami.

Primerjajte konkurenčne prednosti in slabosti glavnih proizvodnih in predelovalnih držav oljk, vključno z organizacijo industrije, predelavo oljčnega olja in tehnologijo, vladnimi vplivi, proizvodnimi stroški, tržnimi pristopi in menjalnimi tečaji.

.

Komisija za mednarodno trgovino ZDA je neodvisna zvezna agencija, ki preiskuje trgovinska vprašanja. Komisija za trgovino bo 5. decembra 2012 organizirala javno zaslišanje v Washingtonu, DC, končno poročilo pa bo dokončala do 12. avgusta 2013.