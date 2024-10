Do predsedniških volitev v Združenih državah so manj kot trije tedni in glavni kandidati so tako rekoč izenačena v ljudskem glasovanju in v mejah napake pri šestih nihajna stanja ki bo na koncu odločilo volitve.

Nekdanji predsednik Donald J. Trump kandidira že tretji zaporedni cikel. Medtem ko so se številne prednostne naloge njegove notranje in zunanje politike v zadnjem desetletju spremenile, je njegovo globoko prepričanje, da so carine koristno orodje, ki je na voljo izvršni veji oblasti, ostalo dosledno.

Carina bi vplivala na to, kako Američani uporabljajo oljčno olje. Poraba oljčnega olja v ZDA se bo zmanjšala. - Juan Vilar, izvršni direktor, Vilcon

Medtem ko je bil Trump leta 2019 predsednik, je odobril a 25-odstotna tarifa na nekatere španske uvoze olivnega olja kot povračilo za evropske subvencije proizvajalcu letal Airbus, zaradi česar je Svetovna trgovinska organizacija navedla, da je ameriški proizvajalec letal Boeing postavil v slabši konkurenčni položaj.

Po an dogovor je bil dosežen, so bile tarife začasno ukinjene. Kljub temu so številni proizvajalci in veliki uvozniki previdni glede tega, kaj bi nov krog carin naredil na ameriškem trgu oljčnega olja.

"Donald Trump je predlagal desetodstotne carine na vse uvoženo blago, da bi izravnal gospodarsko izkrivljanje, ki so ga povzročile tuje vlade, da bi zmanjšal ameriški trgovinski primanjkljaj in pospešil njeno ponovno industrializacijo,” je Robert Lighthizer, Trumpov predstavnik za trgovino v ZDA, dejal. Napisal v The Economistu. ​,war"Izkušnje kažejo, da bo to uspelo in da bodo ustvarjena visoko plačana delovna mesta v industriji.«

Od Lighthizerjeve izjave je Trump ob različnih priložnostih predlagal tudi 20- ali 60-odstotne carine na vse uvoženo blago. ​,war"Zame je najlepša beseda v slovarju tarifa,« je Trump, ki se je prej imenoval ​,war"Tarifnik," povedal Bloomberg. ​,war"To je moja najljubša beseda.”

Vendar pa je sedanja ministrica za finance Janet Yellen opozorila, da bodo splošne tarife spodbudile inflacijo in škodile podjetjem.

"Pozivi k ograji Amerike z visokimi carinami tako za prijatelje kot tekmece ali z obravnavanjem celo naših najbližjih zaveznikov kot transakcijskih partnerjev so globoko zgrešeni,« je dejala Yellen v govor Svetu za zunanje odnose. ​,war"Obsežne, neciljane tarife bi zvišale cene za ameriške družine in naredile naša podjetja manj konkurenčna.«

Na drugi strani Atlantskega oceana, strateški svetovalec Juan Vilar je dejal, da bodo polnilci s sedežem v Združenih državah krili stroške tarife, od njih pa je odvisno, ali jo bodo prenesli na potrošnike ali ne.

"Carina bi vplivala na to, kako Američani uporabljajo oljčno olje,« je dejal Vilar. ​,war"Poraba oljčnega olja v ZDA se bo zmanjšala. Cena oljčnega olja v ZDA bo narasla.«

"Nima smisla uvesti carin na izdelek, kot je oljčno olje,« je dodal, saj ZDA uvozijo približno 97 odstotkov oljčnega olja, ki ga porabijo.

Vilar je dejal, da ni prepričan, kakšen bo učinek carin na španske izvoznike, vendar je dodal, da to ne bi bilo dobro, saj so ZDA drugi največji potrošnik oljčnega olja in vodilna destinacija za španski izvoz.

"Ni dobra situacija, seveda ne, ti ukrepi pa bi povzročili manj hitro okrevanje cen [v ZDA],« je dejal Vilar. ​,war"Ne bi bilo dobro za Američane ali španske, italijanske in grške proizvajalce oljčnega olja.«

V ZDA se ustanovitelj uvoznika oljčnega olja iz New Yorka strinja z Yellen in Vilarjem.

"Industrija oljčnega olja bi doživela velik udarec, ki je v zadnjih dveh letih že doživela velik udarec zaradi povečanih stroškov in cen,« je dejal ustanovitelj.

"Mislim, da ni nikogar v industriji oljčnega olja, ki se ne bi povsem zavedal, kako drago je postalo olje v zadnjih dveh letih ... in da skupaj z inflacijo in naraščajočimi stroški materialov industrija oljčnega olja ne potrebuje še en dejavnik povečanja stroškov prav zdaj,« so dodali.

Konec koncev, ekstra deviško olivno olje ima omejen prodor v gospodinjstva v ZDA – ocenjen na 45 odstotkov – in kakršni koli ukrepi, sprejeti za povečanje stroškov z malo koristi za kogar koli drugega v industriji, niso dobrodošli.

"To je že drag izdelek in ni nujno, da je dražji,« je dejal ustanovitelj. ​,war"Mislim, da se s tem lahko vsi strinjajo.”

Vendar pa je izvršni direktor velikega kalifornijskega podjetja za oljčno olje dejal, da carine morda ne bodo tako škodile porabi oljčnega olja v ZDA, kot se nekateri bojijo, in to trditev utemelji na odpornost potrošnikov med nedavno konvergenco inflacije in zgodovinsko visoko cene oljčnega olja.

"Vsaka tarifa se bo prenesla na potrošnika,« so dejali. ​,war"To bo samo povzročilo višje stroške. Argumenti iz preteklosti, da potrošnik ne more nositi višjih stroškov, so bili ovrženi z višino inflacije v zadnjih dveh letih.«

Vodstvo je navedlo podatke, ki kažejo, da kategorija ekstra deviškega oljčnega olja v maloprodaji raste za dva odstotka letno, čeprav so cene narasle med 25 in 30 odstotki.

"V letih ogromne inflacije so potrošniki absorbirali [zvišanje cen],” je dejal izvršni direktor. ​,war"To je bila zelo odporna kategorija.«

"Argument, da ekstra deviško oljčno olje in proizvajalci oljčnega olja ne morejo dvigovati cen, kar je bil argument proti carinam, ne drži,” so dodali. ​,war"Kljub temu mislim, da tarif ne bi smelo biti. Nisem prepričan, da bodo imeli želeni učinek.«

"Carine na koncu škodijo potrošnikom v ZDA, ker jim jemljejo denar iz žepa za nekaj, kar ne bo upočasnilo uvoza,« je zaključil izvršni direktor.