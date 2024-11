Ameriški potrošniki sprejemajo oljčno olje v stisnjenih steklenicah

Format oljčnega olja v stisnjeni steklenici je v zadnjih štirih letih v Združenih državah vse večji trend in nekatere največje in najbolj znane blagovne znamke v državi so to opazile.

Medtem ko kuharji že desetletja polnijo plastične steklenice z oljčnim oljem za kuhanje in zalivanje, ustanovitelji Gradca prilagodil format za maloprodajne potrošnike do osupljivih stopenj uspeha.

Dobiš veliko ljudi, ki obožujejo plastiko in steklenico na stiskanje, ker je zabavna in vsestranska, nato pa imaš zelo glasne skupine ljudi, ki to sovražijo. - Michael Fox, izvršni direktor, California Olive Ranch

Po poročanju Bloomberga je bila prodaja podjetja na dobri poti, da do konca leta 60 doseže 56.8 milijonov dolarjev (2024 evrov), kar je 10 milijonov dolarjev (9.5 milijonov evrov) več od tistega, kar je Graza napovedala na začetku leta.

Graza je prav tako uspela spraviti svoji dve vodilni blagovni znamki na police velikih trgovcev na drobno, vključno s Whole Foods in Costco, in menda namerava vstopiti v Target in Walmart, največjega trgovca z oljčnim oljem v državi.

(Foto: Olive Oil Times)

Kalifornijski oljčni ranč (COR), največji proizvajalec oljčnega olja v državi, je med podjetji, ki so opazovala uspeh Graze in se odločila sprejeti format.

"Pojavila se je Graza in format stisnjene steklenice se je izkazal za uspešnega, zato smo skočili kar hitro,« izvršni direktor Michael Fox Rekel Olive Oil Times.

California Olive Ranch je predstavil blagovne znamke stisnjenih steklenic, ki jih imenuje ​,war"Chef's Bottles« v poklon izvoru tega formata na več maloprodajnih lokacijah v začetku leta, vključno s 100-odstotno kalifornijsko možnostjo.

"Zagnali smo ga z enim partnerjem in tukaj v Kaliforniji se je dobro izkazal,« je dejal Fox. ​,war"Format je viden po vsej trgovini in potrošnikom je všeč njegova funkcionalnost. Squeeze format uporabljajo za pripravo hrane, kjer si potrošniki želijo več nadzora.”

Fox je ocenil, da se COR-jeve blagovne znamke stiskalnih steklenic prodajajo na primerljivi ravni kot Graza. ​,war"Glede formata smo optimistični,« je dejal.

Na splošno Fox predvideva, da bodo steklenice na stiskanje še naprej postajale vse bolj priljubljene, ko jih bodo potrošniki bolj sprejemali.

Dodal je, da ima format tudi potencial za privabljanje mlajše demografije in lahko pomaga razblini vztrajni mit da olivnega olja ni mogoče uporabiti za kuhanje.

"Mislim, da ta izdelek pritegne mlade, kar je dobro, saj mislim, da prinaša nove demografske podatke,« je dejal. ​,war"Graza je opravila odlično delo pri trženju tudi mlajšim na spletu.«

"Privabljajo nove potrošnike, kar je dobro za kategorijo,« je dodal Fox. ​,war"Vprašanje je, koliko ti potrošniki nakupujejo in kuhajo doma v primerjavi z jedjo zunaj.”

Medtem ko Grazina prodajna uspešnost kaže apetit po stisnjeni steklenici, so nekateri proizvajalci zaskrbljeni glede kakovosti in trajnosti.

Katerina Mountanos, ustanovitelj Kosterine, povedal Sodobna maloprodaja da svojega ekstra deviškega oljčnega olja grškega porekla ne bo dala v plastiko zaradi pomislekov glede kakovosti.

"Nikoli ne bi naredili stisnjene steklenice,« je rekla. ​,war"Oljčnega olja nikoli ne smemo pakirati v plastiko.”

Mountanos je dodal, da format deluje v komercialnih kuhinjah, ker kuharji dnevno pretakajo oljčno olje v plastične steklenice za stiskanje, kar pomeni, da oljčno olje v formatu sčasoma ne oksidira.

"Vsak dan polnijo steklenico iz velike pločevinke,« je rekla. ​,war"Ne more sedeti šest do dvanajst mesecev v [plastični stisnjeni] steklenici.«

Poleg kakovosti je Mountanos dejal, da je plastika, ki se uporablja v steklenicah za stiskanje, škodljiva za okolje in je ponekod ni mogoče reciklirati.

Medtem ko Graza vztraja, da je njeno mat plastiko mogoče reciklirati, je podjetje tiho priznalo to zaskrbljenost z uvedbo polnil iz aluminijastih pločevink za svoji dve vodilni znamki. (Graza je zavrnila komentiranje tega članka.)

Fox pa je dejal, da COR uporablja prosojno PET plastiko, ki jo je mogoče reciklirati v velikih količinah po Združenih državah.

"Plastika je zelo polarizirajoča,« je za Modern Retail povedal Fox. ​,war"Dobiš veliko ljudi, ki obožujejo plastiko in stekleničko na stiskanje, ker je zabavna in vsestranska, potem pa imaš zelo glasne skupine ljudi, ki to sovražijo.«

Po podatkih ameriške agencije za varstvo okolja je vsaka plastika ali aluminij, ki nista bila temeljito očiščena in posušena ni mogoče reciklirati.