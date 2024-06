ZDA opažajo znatno rast prodaje ekološkega oljčnega olja

Prodaja ekološkega oljčnega olja v ZDA narašča. V nasprotju s tem skupaj ekstra deviško olivno olje prodaja je nekoliko upadla, glede na industrijske podatke, ki so jih delili z Olive Oil Times s strani Severnoameriškega združenja za oljčno olje (NAOOA).

Količinska prodaja ekološkega oljčnega olja, od katerega je 98 odstotkov ekstra deviškega, se je v 7.2 tednih, ki so se končali 52. aprila 24, povečala za 2024 odstotka. Nasprotno pa je skupna količinska prodaja ekstra deviškega oljčnega olja padla za dva odstotka v istem obdobju v drugi največji na svetu država porabnica oljčnega olja.

Mislim, da se veliko ljudi zaveda, da ima prehranjevanje z ekološkimi izdelki veliko koristi za zdravje. - Stefanie Wickensheimer, direktorica projekta, Rio Bravo Ranch

Če pogledamo dlje nazaj, se je v prejšnjem 52-tedenskem obdobju prodaja ekološkega oljčnega olja povečala za 2.7 odstotka, medtem ko je skupna prodaja ekstra deviškega oljčnega olja ostala stabilna.

Izven ZDA naj bi se povečala tudi prodaja ekološkega oljčnega olja. Po tržnih raziskavah je svetovni trg ekološkega oljčnega olja napovedano, da se bo povečalo z 933 milijonov dolarjev leta 2021 na 2.2 milijarde dolarjev do leta 2031, z letno stopnjo rasti skoraj devet odstotkov.

Povečanje prodaje ekološkega oljčnega olja je del širšega trenda. V svoji ekološki 2024 raziskava industrijeOrganic Trade Association je dejal, da je prodaja certificiranih ekoloških izdelkov v ZDA leta 69.7 narasla na rekordnih 2023 milijarde dolarjev, kar je 3.4-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom.

Medtem ko je Joseph R. Profaci, izvršni direktor NAOOA, opozoril, da so lahko podatki, merjeni v dolarjih, zavajajoči, če številke niso prilagojene inflaciji, ki je leta 3.4 v ZDA znašala 2023 odstotka na letni ravni, se je strinjal, da ekološko oljčno olje povečanje porabe je del širšega trenda.

"Ekstra deviško oljčno olje ni edino med živilskimi kategorijami, v katerih ekološka prodaja trenutno prehiteva konvencionalno prodajo v meritvah rasti,« je dejal. ​,war"Velik del tega pripisujemo prepričanju, da je organska hrana bolj zdrava za vas in da je boljša za okolje, za kar vemo, da sta obe gibanji še naprej pridobivali popularnost v ZDA.

"To lahko še posebej velja za oljčno olje, ker je naš kupec običajno bolj izobražen in premožen kot tradicionalni kupec, zato bi bili verjetno bolj nagnjeni k temu, da bi se zavedali teh trendov in si lahko privoščili premijo, plačano za ekološko oljčno olje, « je dodal Profaci.

Thierry Moyroud, izvršni direktor Deoleo North America, je rast prodaje organskega oljčnega olja pripisal Walmartu, največjemu trgovcu na drobno na svetu.

"Veliki zmagovalec vsega, kar se je dogajalo pri oblikovanju cen, poleg oljčnega olja, z inflacijo, ki smo ji bili priča v zadnjih letih, je Walmart,« je dejal. ​,war"Walmart ima večji delež prodaje oljčnega olja kot kateri koli drugi trgovec z organskimi proizvodi. Ko Walmartova prodaja raste, raste tudi organska prodaja.«

Moyroud meni, da je še en dejavnik za ta trend razcepitev ameriškega trga oljčnega olja.

"Tukaj se je zgodilo polarizacija zaradi oblikovanja cen,« je dejal. ​,war"Na dnu spektra nekatera gospodinjstva ne kupujejo več oljčnega olja" zaradi naraščajočih cen izvora in vpliva inflacije na druge osnovne izdelke za gospodinjstvo.

"Ekološko oljčno olje, ki je praviloma dražje, kupujejo ljudje z večjo kupno močjo. Tudi če cene narastejo, ga verjetno ne bodo nehali kupovati,« je dodal Moyroud. ​,war"Gospodinjstvo, ki kupuje ekološke izdelke, je cenovno manj občutljivo.«

Medtem ko uvoz predstavlja približno 97 odstotkov porabe oljčnega olja v ZDA, je pridelava ekološkega oljčnega olja v Kaliforniji vse bolj priljubljena. Vendar pa vsi ekološki pridelovalci in mlinarji v Golden Stateu niso opazili širšega nacionalnega trenda v svoji prodaji.

Kljub temu Stefanie Wickensheimer, izvršna pomočnica in direktorica projekta pri Ranč Rio Bravo, opaža povečano povpraševanje po bio oljčnem olju.

"Dobimo nekaj strank, ki natančno sprašujejo, ali je organsko. Mislim, da se veliko ljudi zaveda, da ima prehranjevanje z ekološkimi izdelki veliko koristi za zdravje,« je dejala. ​,war"Pri gojenju se ne uporabljajo nobeni pesticidi, zaradi česar je proizvod varnejši.«

Vendar Phil Asquith, lastnik Ojai oljčno olje, je opazil nasprotni trend.

"Če sploh kaj, se zdi, da se je zanimanje ljudi za ekološko splahnelo ali celo zmanjšalo,« je dejal. ​,war"Ljudje izbirajo glede na to, katera oljčna olja so jim bolj všeč kot katera so certificirana.«

Asquith je dejal, da veliko njegovih strank in drugih potrošnikov oljčnega olja, ki jih pozna, bolj skrbita kakovost in izvor kot ekološki certifikati.

"Bolj jih skrbi, da je olje lokalno, kakovostno in od podjetja, ki mu zaupajo,« je dejal. ​,war"Vsa naša olja so organska, vendar niso vsa certificirana in označena kot taka. Standardi in stroški certificiranja so postali veliko breme, zato certificiramo samo določene izdelke, čeprav bi vsi izpolnjevali pogoje.«