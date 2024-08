Uvoz oljčnega olja v ZDA še naprej vztrajno narašča

Uvoz oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin v Združene države še vedno vztrajno narašča in je v primerjavi z lanskim letom dosegel 7-odstotno rast, kažejo zadnji podatki Mednarodnega sveta za oljke (MOK).



Skupaj so znašali 290,227 ton v prvih 11 mesecih sezone 2011/12) in naj bi po podatkih MOK dosegli največ 300,000 ton, ko bodo objavljene septembrske številke. Oktobrsko tržno glasilo.

Vodilni dobavitelj ostaja Italija s 143,656 tonami in 4 odstotke več. Sledi Španija s 84,371 tonami, vendar večja rast, 35-odstotna, glede na sezono.

Sledijo Tunizija, 30,308 ton (+24 odstotkov), Argentina z 8,997 tonami (+33 odstotkov) in Grčija s 5,222 tonami (+30 odstotkov).

Skoraj dve tretjini vsega uvoza je bilo deviškega, 30 odstotkov oljčnega olja in 5 odstotkov olje iz oljčnih tropin.

Kitajski trg je manjši, a raste hitreje

Kitajska je presegla napovedi za uvoz skoraj 45,968 ton oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin v letu 2010/11, je še poročal MOK.

Morda ne bo dosegel niti šestine ameriškega uvoza, vendar je ta trg zabeležil spektakularno 38-odstotno rast glede na prejšnje leto.

Španija je bila najboljši vir s 26,885 tonami, kar predstavlja 60 odstotkov vseh Kitajcev uvoz oljčnega olja in več kot dvakratni tekmec z italijanskimi 10,729 ton. Sledi Grčija z 2,720 tonami in Tunizija z 1,115 tonami.

Velika večina - 84 odstotkov - kitajskega uvoza je bila deviškega, 5 odstotkov oljčnega olja in 11 odstotkov olja iz oljčnih tropin.

Španski izvoz se je povečal tudi v Avstralijo, Japonsko, Brazilijo, Rusijo

Španija, največja svetovna proizvajalka in izvoznica, je v prvih 11 mesecih 2011/12 zabeležila prodajo v države nečlanice Evropske unije za četrtino. Njena rekordna letina se je prevedla v večji izvoz v vseh šest njenih najboljših destinacij zunaj EU: ZDA, Kitajska, Avstralija, Japonska, Brazilija, Rusija.

Celoten svetovni trg pridelkov 2011/12

MOK poroča, da se je skupni uvoz od oktobra do avgusta povečal za 13 odstotkov v Rusijo, za 18 odstotkov na Japonsko in za 14 odstotkov v Brazilijo, vendar še vedno nižji v Kanadi in Avstraliji, pri čemer se je zmanjšal za 4 oziroma 3 odstotke.

Uvoz v EU se je glede na sezono povečal za 12 odstotkov, kar po mnenju MOK verjetno odraža ​,war"pričakovanja nekaterih operaterjev glede slabe letine (v Španiji) v letu 2012/13.«

Dokaz o vplivu Španije na cene

Producent cene ekstra deviškega oljčnega olja v Italiji in Grčiji so zdaj odražali porast, ki se je zgodil v Španiji od konca junija.

V Italiji so se v zadnjih dveh mesecih zvišali z 2.38 €/kg v prvem tednu avgusta do konca oktobra pri 2.84 €/kg, v primerjavi z 2.48 €/kg v Španiji.

V treh mesecih v Grčiji so se zvišali za 13 odstotkov, z 1.82 evra/kg konec julija na 2.21 evra/kg konec oktobra.

"Čeprav je v Italiji in Grčiji trajalo dlje, da se uresničijo, ta dviga kažejo na vpliv cen v Španiji, ki je največja proizvajalka na svetu, kljub obetom za dobro letino 2012/13 v prvih dveh državah, zlasti v Grčiji," so sporočili iz MOK.