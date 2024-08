Kalifornijski 'We Olive' se odpre v Brooklynu

Kalifornijski trgovec z olivnim oljem We Olive je odprl svojo prvo franšizo na vzhodni obali v soseski Boerum Hill v Brooklynu v New Yorku.

Nova lastnika trgovin, Angelo in Patricia Incorvaia, sta odraščala v soseski. V ponudbi je štirideset ekstra deviških oljčnih olj, proizvedenih v Kaliforniji in certificiranih s strani Kalifornijski svet za oljčno olje ki jih lahko gostje vzorčijo in kupijo v steklenicah ali v razsutem stanju.



Osebje je pri roki, da strankam zagotovi informacije o vsaki sorti oljčnega olja, posreduje dejstva o pridelavi, obiranju in predelavi oljk ter ponudi predloge.

We Olive že ima palice z olivnim oljem v Kaliforniji, Nevadi in Teksasu - vse promovirajo in prodajajo pretežno kalifornijska oljčna olja. V prodajnem mestu Brooklyn je tudi vinski bar, kjer strežejo obrtna vina iz Kalifornije in lokalna piva ter izbor gurmanskih jedi, kot so tapenade, gorčice, pesto in balzamični kisi.

Frank Mercurio, lastnik in poslovodni partner We Olive, je koncept We Olive & Wine Bar opisal kot ​,war"zabavno, zdravo in okusno kulinarično doživetje, kjer se družina, prijatelji in sosedje zberejo, da uživajo v odlični hrani in vinu.”

"Vsa naša ekstra deviška oljčna olja so vsak dan na voljo za dopolnilno degustacijo,« je pojasnil Mercurio. ​,war"Goste vabimo k uživanju ​,war"doživetje olivnega olja«, ko so dobrodošli v trgovini. To je lahko uradna degustacija v našem baru za degustacijo oljčnega olja ali, če jim je ljubše, se lahko gostje sprehajajo po trgovini in sami okusijo.«

Obstajajo tudi aromatizirana oljčna olja, prepojena z rožmarinom, česnom, baziliko in krvno pomarančo.

Mi Olive Brooklyn

We Olive si prizadeva poučiti kupce ne le o oljčnem olju, temveč tudi o njegovih zdravstvenih koristih. ​,war"Nudimo interno usposabljanje, ki ga vodijo svetovalci, kako vključiti ekstra deviško oljčno olje v svojo prehrano,« je dejal Mercurio. ​,war"V našem poslovnem osebju imamo tri formalno usposobljene kuharje, lastniki in osebje naših trgovin pa so poučeni o različnih zdravstvenih koristih ekstra deviškega oljčnega olja.

Franšiza We Olive & Wine Bar stane 30,000 $, je dejal Mercurio in ponuja več tokov prihodkov: maloprodajno komponento, vinski bar in meni z majhnimi krožniki.

Palice za degustacijo oljčnega olja so med najhitreje rastočimi maloprodajnimi trendi v ZDA in tujini, saj se je v zadnjih letih odprlo na stotine trgovin.

Številne specializirane trgovine z olivnim oljem oskrbuje kalifornijski distributer Veronica Foods, ki oljčna olja nabavlja po vsem svetu, vključno z NYIOOC večkrat nagrajeni producenti Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu in Oro Bailen.

Prejšnji mesec je trgovec z olivnim oljem na Srednjem zahodu (ZDA) s sedmimi lokacijami, postavil svoj posel v priljubljeni ameriški televizijski oddaji Shark Tank z namenom razširitve svoje franšize.

V Združenem kraljestvu je lani poleti a prepoved takega ​,war"napolnite svoje lastne trgovine je bila objavljena, ko je Agencija za plačila podeželja posodobila svoje ​,war"Uredba o oljčnem olju in inšpekcijski pregledi« po 2. členu Uredbe Komisije 29/2012, kot je razlagala odločba Evropskega sodišča iz leta 2006, prepovedala prodajo vseh nearomatiziranih oljčnih olj na točenje, so sporočili iz agencije.