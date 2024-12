Politični pretresi otežujejo prizadevanja za oživitev sirskega izvoza

Uradniki v Siriji so novi de facto Vlada je naročila ministrstvom in trgovinam, naj se znova odprejo manj kot teden dni po dramatični odstavitvi nekdanjega sirskega predsednika Basaha al Asada, da bi spodbudili zastalo gospodarstvo države.

Asad je pobegnil v Rusijo, potem ko je koalicija upornikov pod vodstvom Hayat Tahrir al-Sham strmoglavil svojo vlado in zavzel glavno mesto Damask, s čimer bi se lahko nepričakovano končala 13-letna državljanska vojna, v kateri je bilo ubitih več kot pol milijona ljudi in 13 milijonov razseljenih.

Vršilec dolžnosti finančnega ministra Riad Abd El Raoud je povedal Financial Times ki bi se jih lotila nova vlada ​,war"ponovni pregled vseh trenutnih denarnih in ekonomskih politik.«

Oglejte si tudi: Posodobitev žetve 2024

Med temi politikami je oktobrska odločitev Ministrstva za gospodarstvo in zunanjo trgovino, da odobri izvoz 10,000 metričnih ton oljčnega olja po prepoved izvoza septembra 2023. Izvozna dovoljenja so bila omejena na podjetja, ki jih je odobrila vlada.

Kako bo naslednja vlada spremenila to ureditev oziroma ali bo popolnoma odpravila prepoved izvoza, bomo še videli. Vendar so se njeni voditelji zavezali, da bodo uvedli reforme prostega trga in jih zatrli vseprisotna korupcija po državnem aparatu.

Odločitev je prišla potem, ko je ministrstvo za kmetijstvo sporočilo, da pričakuje presežek oljčnega olja, pri čemer naj bi proizvodnja dosegla 55,000 ton na območjih, ki jih nadzoruje Asadov režim; poraba oljčnega olja v Siriji znaša približno 48,000 ton letno.

Približno 40 odstotkov oljčnih nasadov v državi je v severozahodni Siriji, delih, ki jih zaseda Turčija ali pa jih že skoraj desetletje upravljajo nedržavni akterji.

Po podatkih ministrstva za kmetijstvo sirski oljkarji pričakujejo, da bodo pobrali 11 odstotkov več oljk kot v letih 2023/24. Na ministrstvu so še ocenili, da bo pridelava namiznih oljk dosegla 86,000 ton.

Nekateri kmetje na severu države pa so lokalnim medijem povedali, da zaradi pomanjkanja jesenskega dežja in povečanih napadov škodljivcev pričakujejo nižjo letino, kot so sprva predvidevali.

Pojavili so se tudi pomisleki glede kakovosti. Eden od agronomov je lokalnim medijem povedal, da je gospodarska kriza, ki jo je spodbudila državljanska vojna, preprečila vsakodnevno obratovanje mlinov in povzročila, da so kmetje več dni puščali oljke v vrečah iz vreče, ki so čakale na mletje.

Agronom je dodal, da pomanjkanje vode po letih suše pomeni, da veliko oljk ni bilo opranih, zaradi česar so ostali ostanki pesticidov od najnovejših nanosov.

Gospodarska kriza v državi je vplivala tudi na lokalno porabo, saj se je poraba oljčnega olja na prebivalca zmanjšala na približno tri kilograme letno, s šestih kilogramov.

Uradniki v prejšnjem režimu so upali, da bo izvoz oljčnega olja lahko okrepil gospodarstvo. Oljčni nasadi obsegajo približno 423,000 hektarjev in obsegajo 61 milijonov sadnih dreves. Industrija je veljala za strateško, od katere ima koristi 20 odstotkov prebivalstva.

Nova vlada si zdaj prizadeva za odpravo zahodnih sankcij in dovoljuje izvoz v evropske države, vključno z Italijo, kjer a razočarajoča letina pomeni, da bodo polnilci iskali izdelke v tujini.

Daniel Dawson je prispeval k temu poročilu.