Zgodovinske poplave v južni Braziliji prizanesle mlinom in oljčnim nasadom

Neverjetno deževje je opustošilo na stotine mest in skupnosti v najjužnejši brazilski zvezni državi Rio Grande do Sul, oblasti pa se bojijo, da jih bo še več.

V preteklem mesecu je v najpomembnejši brazilski zvezni državi za pridelavo oljk padlo 800 milimetrov dežja, kar je več kot v Londonu letno.

Bila je nočna mora. Nihče ne ve, kaj storiti naprej. Vlada ne ve, kaj se bo zgodilo. Na nekaterih območjih je občutek, da ljudje tam ne želijo več živeti. - Rafael Marchetti, izvršni direktor, Prosperato

Dež je povzročil zgodovinske poplave, v katerih je umrlo 157 ljudi, 88 pa jih še vedno pogrešajo. Nadaljnjih 650,000 ljudi je bilo razseljenih, kar je več kot četrtina prebivalstva države.

Poleg človeških žrtev so poplave povzročile približno 2 milijardi dolarjev (1.85 milijarde evrov) škode ter motile prodajo in pošiljanje oljčnega olja v državi.

Vendar so lokalni proizvajalci potrdili, do olive oil Times da poplave niso onemogočile žetve, ki se je končala v aprilu in povzročila omejeno škodo na gajih in mlinih.

"Oljčni nasadi so zasajeni na visokih območjih,« je povedal Rafael Sittoni Goelzer, direktor za odnose s trženjem v podjetju Viamão. Estância das Oliveiras, ki se nahaja na območju, ki ga je prizadela poplava, vzhodno od Porto Alegreja.

"V Braziliji nimamo oljčnih nasadov na obalnih ali nižinskih območjih, zato noben sadovnjak v državi ni neposredno prizadel poplav,« je dodal. ​,war"Mlini se nahajajo blizu območij sajenja in tudi niso prizadeti."

Vendar nagrajeni producent je dodal, da je bila logistika za nedoločen čas ohromljena, zaradi česar je bil transport oljčnega olja zadnje letine do supermarketov in specializiranih trgovin s hrano nemogoč.

"Poleg tega, da ima okoli 50 avtocestnih točk z blokadami, je edino mednarodno letališče v državi pod vodo, brez pričakovanega ponovnega obratovanja,« je dejal Goelzer. ​,war"Naših izdelkov ne moremo prevažati znotraj države in imamo težave s pošiljanjem olj v druge države in države.«

Ker ni mogel prodati svojega oljčnega olja, je Goelzer dejal, da je podjetje osredotočeno na podporo reševalnim prizadevanjem. On in njegova ekipa zbirajo hrano, vodo, oblačila in vzmetnice za nekaj od 76,000 ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoje domove.

Rafael Marchetti, izvršni direktor Prosperato, Brazilija največji proizvajalec oljčnega olja, je potrdil, da se je prodaja upočasnila, saj se država pripravlja na nadaljnje poplave z napovedanim več dežja.

"Kmalu smo začeli prodajati oljčno olje, pridelano iz zadnje letine,« je dejal Marchetti. ​,war"Imeli smo vse pripravljeno in na dan, ko smo bili načrtovani za objavo njegove objave, so se začele poplave.«

"Našo hišo je poplavilo, imeli pa smo le materialno škodo. Moja družina in jaz smo v redu,« je dodal. ​,war"Porto Alegre in bližnja mesta so v kaosu. Glavne avtoceste so blokirane, naša prodaja oljčnega olja pa je praktično zamrznjena, ker transportna podjetja ne morejo opraviti poti.«

Ob začetku močnega deževja, ki se je začelo v zadnjem tednu aprila, se je Marchetti odločil počakati nekaj dni, da vidi, ali se bodo poplave umirile, preden bo objavil najnovejšo letino. ekstra deviška oljčna olja.

Vendar pa so poplavne vode še naprej naraščale in meteorologi napovedujejo, da bi lahko trajalo več kot mesec dni, da se umirijo.

"Minilo je [tri] tedne in prodaja podjetja je zamrznjena, tudi iz naše lokalne trgovine v tovarni,« je dejal Marchetti. Čeprav trgovina ostaja odprta, se je promet znatno zmanjšal.

Prosperato proda velik del svojega ekstra deviškega oljčnega olja v Porto Alegreju in preostalem delu Rio Grande do Sul. Podjetje prodaja tudi v São Paulu in Rio de Janeiru, vendar ni moglo prepeljati olj tja.

"Prevozna podjetja nam ne morejo povedati, kdaj bodo spet delovala,« je dejal Marchetti. ​,war"Glavna cesta za dostop do Porto Alegreja je še vedno blokirana.«

"Vse stranke vedo, da bo trajalo dlje časa, da jih dobijo,« je dodal. ​,war"Razumejo situacijo in čakajo na njihova naročila.”

Ker se mlin in nasadi podjetja nahajajo na višjih nadmorskih višinah, niso bili poškodovani, polnjenje, zapiranje in etiketiranje pa se nadaljuje.

"Delamo, da bomo pripravljeni na novo letino in na to, ko se bodo razmere normalizirale,« je dejal Marchetti. Dela oljčnega olja pa ne morejo ustekleničiti, saj zaradi poplave ni prispela pošiljka zamaškov, ki so poškodovala dobaviteljevo skladišče.

Bolj zahodno v državi, proizvajalci zadaj Lagar H si prizadevajo za obnovo poškodovane infrastrukture, ki podpira njihov oljčni nasad in lokalno skupnost.

Oljčni nasadi podjetja so blizu Cachoeira do Sul, približno 160 kilometrov zahodno od Porto Alegreja na reki Jacui.

"Ta tragedija nas je zelo prizadela,« je povedala solastnica Glenda Haas. ​,war"Naša celotna družina je iz Rio Grande do Sul, in čeprav so osebno vsi v redu, je zelo težko videti bolečino in izgubo toliko ljudi v kraju, ki nam toliko pomeni.«

"Nekateri zaposleni so morali zapustiti svoje domove, vendar jim pomagamo pri obnovi in ​​nabavi potrebnih dobrin,« je dodala.

Medtem ko oljčni nasadi podjetja niso bili poškodovani, je Haas dejal, da so ekstremne padavine poškodovale nekaj njihovih drenaž in prepustov, ki odvajajo odvečno vodo z dreves.

Tako kot mnogi njeni kolegi je tudi Haas zaključila s trgatvijo, preden se je začelo deževati, in svojo najnovejšo proizvodnjo oljčnega olja poslala v distribucijske centre v São Paulu, preden so se začele poplave.

"Trenutno z donacijami v denarju ali oljčnem olju pomagamo številnim institucijam in prostovoljnim gibanjem, poleg tega pa vso potrebno podporo zagotavljamo neposredno našim zaposlenim,« je povedala.

Naravna katastrofa se je zgodila po slabi letini v južni Braziliji, ki jo je izzvalo prejšnje deževje, ki je padalo od septembra do decembra.

"V času, ko so oljke cvetele septembra, smo imeli veliko dežja,« je dejal Marchetti. Posledica tega je, da so nekateri cvetovi padli z drevesa in niso postali oljke.

Vendar pa je nadaljevanje dežja v novembru in decembru pomagalo povečati pridelek olja v preostalih oljkah na raven, ki je bistveno nad povprečjem.

Na splošno se je letina Prosperato zmanjšala za približno 30 odstotkov glede na prejšnja leta. Vsi pridelovalci niso imeli takšne sreče.

Poleg oljk iz nasadov podjetja Prosperato pridobiva oljke od približno 20 drugih regionalnih kmetov. ​,war"Nekateri drugi proizvajalci so izgubili 90 ali celo 100 odstotkov pridelka,« je dejal Marchetti. ​,war"Letos smo oljke kupili le pri dveh naših običajnih partnerjih.«

Marchetti živi v Guaíbu, mestu blizu Porto Alegreja na zahodni obali jezera Guaíba. Ko je jezero začelo naraščati in je ponekod doseglo rekordnih 5.3 metra, je Marchetti odšel k svoji sestri, ki živi na severu države.

Načrtuje, da se bo vrnil in začel z obnovo, takoj ko se bodo vode umirile, vendar ne ve, h čemu se bo vrnil in kako bo začel z obnovo, občutek, ki ga delijo mnogi od 2.2 milijona prebivalcev Rio Grande do Sul.

"Bila je nočna mora. Nihče ne ve, kaj narediti naprej,« je zaključil. ​,war"Vlada ne ve, kaj se bo zgodilo. Na nekaterih območjih je občutek, da ljudje ne želijo več živeti tam.«