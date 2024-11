Oljčni molj ogroža brazilske pridelke: raziskovalci iščejo rešitve

Par študij, ki so jih izvedli brazilski raziskovalci, opisuje nove metode za boj proti napadom oljčnih listov, ki so pogosti v oljčnih nasadih najjužnejše države Rio Grande do Sul.

Ličinke oljčnega molja, znanega tudi kot Palpita forficifera, se prehranjujejo z mladimi oljčnimi listi in vejami ter škodijo razvoju na novo posajenih dreves.

Trenutno pridelovalci nadzirajo okužbe po odkritju ličink s škropljenjem z insekticidi. Vendar je le malo sintetičnih insekticidov registriranih pri brazilskem ministrstvu za kmetijstvo in živinorejo.

Oglejte si tudi: Študija kaže, da je smrdljiva žuželka povzročila skrivnostno odpadanje sadja v Italiji

Posledično so raziskovalci izvedli ločene študije o učinkovitosti botaničnega insekticida za nadzor populacije in uvedbo ciljanega plenilca. Njihove ugotovitve so predstavili na drugi latinskoameriški konferenci o oljčnem olju, ki je potekala v Montevideu v Urugvaju.

V prvi študiji so raziskovalci testirali botanični insekticid z oksimatrinom kot aktivno sestavino v primerjavi z običajnim sintetičnim insekticidom s spinetoramom kot aktivno sestavino.

Ugotovili so, da je botanični insekticid na osnovi oksimatrina deloval podobno kot sintetični insekticid na ličinkah oljčnega molja, čeprav je bil manj učinkovit proti odraslim.

"Rezultati kažejo, da je lahko botanični insekticid okolju prijazna in primerna možnost za P. forficifera obvladovanje, saj lahko povzroči podobne stopnje umrljivosti kot sintetični insekticid,« so zapisali. ​,war"Priporočajo se terenski poskusi v komercialnih oljčnih nasadih, da bi bolje ugotovili vpliv oksimatrina na P. forficifera«.

V drugi študiji, izvedeni in vitro, so raziskovalci preizkusili, ali bi Darwinove vrste os lahko izvajale naravni parazit na gosenici oljke. To je zagotovilo novo integrirano orodje za zatiranje škodljivcev pridelovalcem v Rio Grande do Sul, največji regiji za proizvodnjo oljčnega olja v državi, in sosednji Santa Catarini.

Po mnenju raziskovalcev dve Darwinovi vrsti os – Eiphosoma sp. nov. in Temeluche sp. nov. – so bile šele pred kratkim odkrite v južni Braziliji in nobena predhodna študija ni preučila, ali bi naravno plenile gosenice oljk.

Raziskovalci so zbrali ličinke oljčnih gosenic iz oljčnih nasadov v Chapecó, Santa Catarina, in Pelotas, Rio Grande do Sul, preden so vnesli ličinke dveh vrst Darwinovih os in pustili okužene vzorce inkubirati.

Po 14 urah inkubacije sta se obe ličinki Darwinovih vrst ose pojavili iz ličink oljčne gosenice, kar nakazuje, da lahko naravno plenijo gosenice v nenadzorovanem okolju.

Raziskovalci v Italiji so se lotili tega podobne študije ugotoviti, ali bi lahko bile samurajske ose učinkoviti naravni plenilci rjave marmorirane smrdljive stenice, vektorja smrtonosnih Xylella fastidiosa bakterija.

Njihovi rezultati so pokazali, da je osa učinkovito parazitirala več kot eno tretjino jajčec smrdljive stenice v eni regiji na severu države.

Podobna prizadevanja v južni Španiji so pokazala, da iberske mravlje naraven plen na ličinke oljčnega molja v oljčnih nasadih, ne da bi motili preostali ekosistem.

"Te ugotovitve so pomembne za iskanje naravnega biološkega nadzora oljčne gosenice v oljčnih nasadih,« so zaključili raziskovalci.